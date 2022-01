Miglior gestore luce e gas di gennaio 2022: le offerte del mese

Qual è la compagnia più conveniente per luce e gas ? Qual è il fornitore di energia più conveniente? In questa guida utilizzeremo il c omparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it ed effettueremo una simulazione al fine di comprendere quale sia il gestore luce e gas con il quale risparmiare di più passando al mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Il mese di gennaio si è aperto con un nuovo incremento delle bollette di luce e gas: nonostante gli interventi da parte del governo, che ha portato alla riduzione di IVA e accise e alla possibilità di pagare le bollette del primo trimestre 2022 in 10 rate, il rincaro si farà sentire molto sulle tasche delle famiglie italiane.

Cosa si può fare per riuscire a ridurre il costo in fattura? Una delle migliori soluzioni consiste nel passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale, che sarà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2023 (salvo modifiche dell’ultimo momento).

Grazie al meccanismo della libera concorrenza, ogni singolo fornitore che opera nel mercato libero potrà decidere il prezzo di vendita di luce e gas per il consumatore finale, oltre a eventuali servizi extra che rendono una data promozione ancor più vantaggiosa.

Trovare la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione potrebbe non essere semplicissimo, soprattutto perché i fornitori sono tanti e spesso le proposte appaiono davvero tutte uguali.

Vediamo di seguito come funziona il comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it al fine di individuare quali siano i fornitori che permettono di risparmiare di più. Un consiglio molto utile, in questo momento, consiste nel sottoscrivere una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi e che sia anche di tipo Dual Fuel.

Come risparmiare passando al mercato libero

L’utilizzo del comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è davvero molto semplice e intuitivo: basterà inserire quelli che sono i propri dati di consumo o utilizzare gli appositi filtri per effettuare una simulazione sui prezzi delle varie offerte.

Qual è la società elettrica più conveniente? Per individuarla, sarà possibile indicare:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

quali elettrodomestici si hanno in casa e dai quali derivano principalmente i consumi di energia elettrica, quali per esempio forno, lavatrice, frigorifero, climatizzatore, lavastoviglie, scaldabagno.

Nel caso delle offerte gas, si potrà indicare:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione in metri quadri;

i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa, quali acqua calda, cottura e riscaldamento.

Alla luce di quanto appena illustrato, abbiamo effettuato una simulazione immaginando i consumi di una famiglia di 3 persone, che vive in una casa di 100 metri quadri, che utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento e che consuma energia elettrica principalmente da forno, frigorifero, scaldabagno e lavatrice.

Miglior gestore luce e gas di gennaio 2022

Tra le offerte luce e gas più economiche che si possono sottoscrivere a gennaio 2022, troviamo quelle proposte dai seguenti gestori:

Tate; Wekiwi; Iberdrola: A2A; Sorgenia; Engie; NeN.

Scopriamo quali sono le loro peculiarità e quanto si può risparmiare rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

Tate Luce

Tate propone un’offerta sulla componente luce che si caratterizza per uno sconto di 84 euro e per un risparmio annuo rispetto al mercato tutelato fino a 193 euro.

La promozione Tate Luce, in cui l’energia elettrica deriva al 100% da fonti rinnovabili, si caratterizza per:

l’assenza di depositi cauzionali;

il programma Porta gli amici in Tate, con il quale si possono ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Alla tariffa Tate Luce si può associare anche la promozione Tate Gas, con la quale risparmiare altri 15 euro all’anno sulla componente gas e che permette di ricevere uno sconto di 36 euro sulla prima fornitura gas.

Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Si tratta di una promozione di tipo Dual Fuel, che prevede il prezzo fisso per un periodo di 12 mesi: questi due elementi messi insieme sono molto vantaggiosi per riuscire a contrastare l’aumento dei prezzi.

Si caratterizza per:

un risparmio fino a 187 euro rispetto al mercato tutelato sulla luce, più altri 20 euro sul gas, per un risparmio totale superiore ai 200 euro all’anno;

il meccanismo della carica mensile;

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Iberbrola EcoTua Giorno & Notte Web

Questa promozione proposta dal fornitore Iberdrola, con prezzo bloccato per 12 mesi e tariffa di tipo monorario:

permette di risparmiare fino a 144 euro rispetto alla Maggior Tutela;

prevede uno sconto del 20% in tutte le fasce.

Un’altra promozione con la quale si potrà risparmiare sulla componente luce è EcoClick Special, che prevede il prezzo fisso per 24 mesi, uno sconto in bolletta del 5% se si attiva Tutto Fare Luce e uno sconto bonus pari a 50 euro in bolletta.

Prezzo Chiaro A2A

Questa promozione, con tariffa monoraria, prevede un anno di contributo pagato direttamente da A2A e dà la possibilità di risparmiare sulla luce fino a 138 euro rispetto al mercato tutelato.

L’energia viene prodotta da fonti 100% rinnovabili e viene venduta al prezzo di costo. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Sorgenia Energy Sunlight Luce Dual

Si tratta di una promozione con energia verde e tariffa monoraria, che può essere gestita direttamente online, dall’area clienti e l’applicazione dedicata.

Permette di:

risparmiare fino a 129 euro rispetto alla Maggior Tutela;

ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro in caso di attivazione in modalità Dual Fuel;

uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli amici in Sorgenia.

Engie Energia 3.0 Light Mono 12 mesi

Questa promozione prevede un prezzo bloccato di 12 mesi e tariffa monoraria. Permette di risparmiare fino a 109 euro rispetto al mercato tutelato e si caratterizza per:

la bolletta elettronica;

l’energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili;

il Programma porta gli amici in Engie, con il quale ricevere fino a 300 euro di sconto in bolletta.

NeNvenuto Luce

La promozione proposta dal fornitore NeN:

ha un tariffa di tipo monorario;

prevede il prezzo bloccato e fisso per 36 mesi, con pagamento mensile;

permette di risparmiare fino a 104 euro rispetto alla Maggior Tutela;

include anche uno sconto di 48 euro su ogni fornitura attivata.

