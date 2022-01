Tutte le offerte ho. Mobile di Gennaio 2022: fino a 120 GB

Se cercate una tariffa di telefonia mobile economica, trasparente e ricca di Gigabyte potete rivolgervi a ho. Mobile. Il gestore low cost di Vodafone dispone di diverse promozioni per tutti i gusti. A listino troviamo infatti proposte per chi utilizza il telefono soprattutto per le chiamate o per chi necessita di una SIM per i propri dispositivi connessi (Internet of Things). Fino a qualche settimana fa con le offerte ho Mobile si potevano avere fino a 120 GB ma a gennaio per chi richiede la portabilità del numero da alcuni operatori virtuali selezionati sono disponibili fino a 150 GB.

Non solo, chi ancora non è pienamente convinto di cambiare gestore grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati può provare le offerte ho Mobile per 30 giorni, scaduti i quali può decidere se continuare con il provider low cost o richiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute per il primo mese del piano con due clic.

Tutte le offerte ho Mobile di gennaio 2022

Le offerte ho Mobile non prevedono vincoli di durata né costi nascosti. I Gigabyte inclusi nel piano resteranno sempre gli stessi per tutta la durata del contratto. ho. Mobile non richiede IBAN o carta di credito per il rinnovo del piano, permettendo al cliente di scegliere la modalità di pagamento che preferisce. Le offerte ho Mobile per una maggiore trasparenza si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e hanno attivo in automatico il blocco dei servizi a sovrapprezzo come oroscopi, sfondi e suoneri e le chiamate verso numeri a pagamento come 899 e 199.

ho. Mobile attualmente offre una copertura in 4G al 99% della popolazione italiana e ha integrato nella sua rete la tecnologia VoLTE, che consente di telefonare, navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite anche in contemporanea senza blocchi o ritardi. Le chiamate risultano poi senza rumore di fondo e con audio in alta definizione anche nei luoghi affollatti.

1. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in Internet (di cui 5,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

2. ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

120 GB per navigare in Internet (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

Attiva ho. 7,99 Flash»

3. ho. 5,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione per l’acquisto della SIM e 7 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

Attiva ho. 5,99 »

4. ho. 6,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 5 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero.

Attiva ho. 6,99 »

5. ho. 11,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 7,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

WindTre

Very Mobile

Vodafone

TIM

Kena Mobile

Annunci Google

Attiva ho. 11,99 »

6. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

7. ho. Solo voce

Minuti e SMS illimitati

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 5 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

8. ho. per dispositivi smart

50 minuti per chiamare

50 SMS

500 MB

L’offerta ha un costo di 2,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 3 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è pensata per l’utilizzo con antifurti, termostati e altri dispositivi intelligenti IoT (Internet of Things) come GPS tracker, caldaie, condizionatori, elettrodomestici e contatori. La SIM è disponibile nei formati standard, micro e nano.

L’app ho, disponibile gratuitamente al download per iOS e Android, permette di gestire l’offerta in tutto a partire dalla verifica del credito residuo e dei consumi. Dall’app è possibile poi accedere alle diverse promozioni riservate ai clienti ho. Mobile per ricevere vantaggi e premi. Con ho. Stickers, ad esempio, si può ricevere una ricarica omaggio di 5 euro raccogliendo 30 adesivi, ognuno dal valore da uno a tre punti. Si possono avere attivando il servizio autoricarica o Riparti, rispondendo ad alcuni quiz sull’azienda o convincendo più persone possibile a passare a ho. Mobile.

Con ho. Più amici per ogni conoscente che attiva le offerte ho Mobile su propria indicazione si ottiene un’ulteriore ricarica omaggio di 5 euro per voi e per loro. Arrivati a dieci amici si riceve una super ricarica di 50 euro. Con il profilo Ambassador, invece, oltre ai vantaggi già descritti si ottiene anche un buono Amazon da 50 euro (massimo 150 euro raggiunta la soglia di trenta amici).

Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle offerte ho Mobile la navigazione Internet viene bloccata in automatico per evitare spese superflue. Per riprendere la connessione basta attivare il servizio Riparti, che consente di riaprire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo di sempre e in ogni momento. Per attivare Riparti si deve cliccare sull’apposito bottone che comparirà nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito dell’operatore non appena i Gigabyte si stanno per esaurire e resterà disponibile fino a poche ore prima del rinnovo della tariffa. Utilizzare Riparti può comportare un cambio della scadenza della promozione. Se l’offerta si rinnova il 30 del mese ma si attiva il servizio il 15, da quel momento in poi il piano si rinnoverà il giorno 15 per tutti i mesi successivi.

Le offerte ho Mobile si rinnovano acquistando con carta di pagamento (credito/debito) una ricarica online nell’Area Personale sul sito o dall’app ho. In alternativa è possibile comprare una ricarica anche in contanti in tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita Mooney e nelle edicole M-Dis Distribuzione abilitati. Attivando il servizio di autoricarica si evita il fastidio di acquistare una ricarica manuale ogni mese, in quanto il solo costo del piano viene addebitato in automatico su carta di credito o conto corrente.

Come acquistare e attivare le offerte ho Mobile

Le offerte ho Mobile si possono acquistare comodamente online sul sito dell’operatore o personalmente in uno degli oltre 3.000 punti vendita sparsi per l’Italia. Per trovare quello più vicino a voi potete consultare la sezione Negozi sul portale dell’operatore. Comprando le offerte ho mobile nella modalità online il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard e Visa, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

Si può scegliere di ricevere la SIM direttamente a casa nella cassetta delle lettere con Poste Italiane o si può decidere di ritirarla personalmente presso una delle edicole convenzionate, che potete visualizzare sulla mappa inserendo il vostro indirizzo nel campo di ricerca nella sezione Negozi sul sito. Per ricevere la SIM servono un documento d’identità in corso di validità e il QR Code ricevuto da ho. Mobile via email.

Per attivare la SIM si deve effettuare la videoidentificazione, necessaria per la verifica dell’identità dell’intestatario dell’offerta, ed eventualmente richiedere la portabilità del numero di telefono. Entrambe le operazioni si possono effettuare quando si vuole tramite l’app ho. Per l’attivazione della SIM bastano meno di 5 minuti.