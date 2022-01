Apertura conto corrente a Gennaio 2022: 6 offerte

Ci sono molte offerte tra cui potrai trovare il tuo nuovo conto corrente per selezionarle puoi trovare utile questa guida di SOStariffe.it. Per procedere all'apertura del nuovo conto devi essere maggiorenne, avere un documento d'identità e un certificato di residenza. Ecco quali sono 6 promozioni per aprire un nuovo conto corrente che potresti trovare interessante.

Per poter aprire un conto corrente non devi sostenere alcuna spesa, ma ci sono diversi costi legati alla tenuta del tuo conto. Il primo è il canone che dovrai versare ogni mese, trimestre, semestre o anno per mantenere aperto il conto. Ci sono poi le spese per l’imposta di bollo che è la tassa per il possesso del conto corrente, questa imposta ti costerà 34,20 euro l’anno se il conto è di una persona fisica e 100 euro se è intestato ad un’azienda.Tra i costi variabili ci sono le commissioni da pagare per poter operare, per effettuare ogni prelievo o bonifico viene imposta una tariffa.

In media i conti correnti online sono più convenienti di quelli tradizionali, i costi di tenuta di questi prodotti sono all’incirca la metà di quelli di un conto tradizionale. Per individuare quali siano le 6 migliori offerte per apertura di un conto corrente puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che confronterà per te costi e condizioni proposti dagli istituti di credito.

Scopri i migliori conti correnti di Gennaio »

Le 6 offerte per aprire un conto corrente

Per poter procedere all’apertura del tuo nuovo conto corrente dovrai innanzitutto trovare il prodotto adatto a te. Non tutti i conti correnti sono uguali, ci sono soluzioni per i più giovani (in genere a canone zero e con carta di debito gratuita) oppure i conti che ti permettono di accreditare lo stipendio o la pensione, per non parlare dei conti all digital con prelievi e servizi digitali.

Se non sei ancora maggiorenne o non possiedi i requisiti per aprire un conto corrente puoi sempre attivare una carta con IBAN, questi prodotti possono essere richiesti anche dai minorenni (con la firma di un tutore) e ti consentiranno di versare i tuoi risparmi, effettuare pagamenti online e utilizzare funzioni per gestire il tuo denaro.

1. BBVA conto

È in corso una promozione per i nuovi clienti che decidono di aprire un conto presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Questo istituto spagnolo si propone ai clienti italiani con il suo conto all digital con carta virtuale con CVV dinamico, per aprire il conto devi scarica l’app di BBVA e sarà questo il canale per gestire i tuoi risparmi.

Per gli utenti che scelgono BBVA c’è il Gran Cashback del 10% sulle spese fatte con le carte BBVA per 1 mese, si tratta del rimborso di parte delle somme pagate. La promozione ti consentirà di recuperare fino a 50 euro su una spesa mensile di 500 euro, questa opzione non richiederà nessuna forma di attivazione da parte tua ma sarà automaticamente disponibile effettuando gli acquisti. Per tutto il primo anno potrai poi ricevere l’1% di cashback sul resto delle spese.

Con il conto BBVA potrai non pagare i costi operativi quando effettuerai prelievi in Italia e in UE e bonifici online. Con questo prodotto e con l’app della banca potrai anche attivare dei servizi molto utili e comodi per te, per esempio BBVA ti concede la possibilità di rateizzare gli acquisti pagati con le carte con Pay&Plan. Il servizio è disponibile per un importo massimo di 1.500 euro e potrai richiedere la dilazione delle spese per un massimo di 5 volte in 90 giorni.

Se hai necessità invece di avere una maggiore disponibilità rispetto a quanto già ti è stato accreditato sul conto corrente potrai usare la funzione Anticipo Stipendio. Con questo servizio hai la possibilità di ottenere un anticipo sulla tua busta paga, come per il Pay&Plan anche questo è un servizio soggetto a degli interessi. Il tasso applicato dipenderà da quanto vuoi avere e con quanti giorni di anticipo.

Se clicchi sul link qui in basso potrai richiedere maggiori informazioni o potrai attivare questo conto BBVA.

Scopri di più su BBVA »

2. My Genius

Un prodotto che potrai attivare a zero spese e che include anche l’emissione di una carta di debito per i nuovi clienti è il My Genius di UniCredit. La particolarità di questa soluzione è che si tratta di un conto modulare, la banca ti offre quindi la possibilità di attivare solo il prodotto Standard o di optare per uno dei 3 piani My Genius. Questi moduli offrono un pacchetto di servizi:

Silver, 11 euro al mese, bonifici online, carta prepagata e carnet da 10 assegni

Gold, 16 euro al mese, carta prepagata aggiuntiva e carta di credito a zero spese

Platinum, 26 euro al mese, 2 carte di debito e 2 carte di credito (canone zero), 1 carta prepagata, bonifici gratuiti sia online che in filiale, assegni senza limiti, commissioni Telepass, prelievi ATM gratis anche all’estero

L’offerta del mese ti consente di attivare il conto Standard My Genius con il servizio Banca Multicanale e la carta My One gratis se li attivi entro il 31 Gennaio. Per chi richiede la My One e la attiva entro il 30 Aprile è anche incluso un buono Amazon da 100 euro. I clienti potranno inoltre partecipare allo speciale concorso per vincere uno dei 20 Super Buoni del valore di 6 mila euro. Se vincerai uno di questi speciali voucher avrai diritto a sconti e a buoni su siti e nei negozi dei partner aderenti.

Ecco quali sono le principali condizioni per operare con conto e carte My Genius:

bonifici e giroconti online a zero spese

prelievi gratuiti in Italia da ATM di UniCredit

prelievi da sportelli da altre banche 2 euro

prelievi da sportelli bancari 3,50 euro

Annunci Google

Per richiedere di attivare il conto UniCredit e chiedere maggiori informazioni sulle condizioni dei servizi cliccando sul link che segue.

Attiva My Genius »

3. Widiba

Hai anche la possibilità di attivare il conto corrente gratuito proposto da Banca Widiba. Lo Start può essere tuo a canone zero se lo attivi entro il 9 Febbraio 2022, e le spese di tenuta del conto saranno azzerate sempre per gli under 30. Gli altri clienti possono ottenere delle riduzioni sui costi da sostenere se decidono di usare alcuni servizi proposti dall’istituto di credito (polizze, investimenti o il semplice accredito diretto)

Con il conto Widiba non pagherai commissioni sui prelievi (se di importo superiore a 100 euro) da ATM (dagli sportelli ti costeranno 3 euro, avrai una carta di debito a costo zero e potrai aprire gratuitamente dei conti deposito (sia liberi che vincolati). Potrai richiedere l’apertura di questo prodotto online e se hai necessità di trasferire il tuo patrimonio da un altro conto a questa soluzione puoi usare il servizio WidiExpress.

Puoi cliccare sul link che segue per avere maggiori informazioni su Widiba Start o attivare questo prodotto.

Attiva conto Widiba Start »

4. Crédit Agricole online

Tra i migliori conti correnti segnalati da SOStariffe.it c’è anche il conto Crédit Agricole online. Secondo quanto previsto dall’offerta in corso questo è un conto all digital e per poter mantenere attivo Smart dovrai pagare un canone pari a 5 euro al mese, gli unici che avranno diritto a non sostenere questa spesa mensile sono i clienti con meno di 30 anni. Gli altri invece potranno avere uno sconto sul canone se attivano un mutuo (2 euro di riduzione) o se accreditano lo stipendio/la pensione (1 euro).

Ecco quali sono le condizioni per operare sul tuo account Crédit Agricole o con la carta di debito:

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

domiciliazioni bancarie a zero spese

Scopri di più su questa offerta e sui servizi dell’istituto francese cliccando qui in basso.

Scopri Crédit Agricole »

5. Conto Corrente Arancio di ING

Questa offerta per chi apre il Conto Corrente Arancio di ING è uno dei rari casi che ti consentiranno di avere sia il conto a canone zero che una carta di credito. Per poter attivare anche la carta non dovrai solo essere maggiorenne e residente in Italia, è anche necessario poter dimostrare di avere un reddito.

L’offerta del mese ti permetterà di attivare questo conto, di richiedere la Mastercard Gold a zero spese e di attivare gratuitamente anche il Modulo Zero Vincoli, un servizio che ti garantirà di poter effettuare i tuoi bonifici online a zero commissioni.

Dal secondo anno potrai continuare a non pagare il canone per il conto se rispetterai una di queste condizioni:

accrediti lo stipendio o la pensione

entrano sul conto almeno 1000 euro al mese

Per la carta di credito invece il canone sarà azzerato se spenderai almeno 500 euro al mese.

Scopri di più sul prodotto di ING e sui servizi di questo istituto cliccando sul pulsante qui in basso.

Attiva Conto Arancio ING »

6. Tinaba

Quest’ultima offerta nella classifica del miglior conto corrente è una carta conto, un prodotto con IBAN che ti consentirà sia di effettuare che di ricevere pagamenti. I trasferimenti di importi tra i conti Tinaba sono gratuiti e anche le ricariche di questi prodotti sono a zero spese. I bonifici che effettuerai con l’app o tramite il sito saranno gratuiti, mentre i prelievi ti costeranno 2 euro (sia in Italia che all’estero). Potrai però pagare senza nessun costo da smartphone e smartwatch.

Con questo prodotto hai anche a disposizione la piattaforma di trading di Tinaba. Se vuoi maggiori informazioni su questa carta puoi cliccare qui in basso.

Scopri di più su Tinaba »