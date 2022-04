Miglior gestore luce e gas di aprile 2022: le offerte del mese

Offerte in evidenza VIVIweb Flex LuceGas Monorario 856,27 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 824,07 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 793,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Miglior gestore luce e gas: come si trova quello con cui risparmiare di più? Il mercato libero pullula di un gran numero di promozioni, in aggiornamento costante, dunque riuscire a orientarsi non è sempre facile.

Ci sono però alcuni suggerimenti che si possono mettere in pratica se si vuole sottoscrivere la promozione più conveniente tra tutte, e che si adatta al meglio alle proprie esigenze di gestione.

Intanto, la maggior parte delle offerte che si possono sottoscrivere nel mercato libero sono di tipo Dual Fuel. Cosa significa? In pratica, che sarà possibile attivare un’offerta luce e gas con lo stesso operatore e che si riceveranno degli sconti extra non previsti in caso di sottoscrizione singola.

Parlando delle offerte in generale, il mese di aprile si è finalmente aperto con una riduzione dei prezzi in Maggior Tutela: passare al mercato libero resta comunque la soluzione più conveniente.

Da una recente indagine effettuata da SOStariffe.it è inoltre emerso che oggi è più conveniente passare al mercato libero scegliendo una promozione con prezzo variabile, ovvero che segue l’andamento del mercato. Si potrà comunque risparmiare, anche se in percentuale mediamente ridotta, anche con promozioni che propongono un prezzo fisso.

Miglior gestore luce e gas aprile 2022

Al fine di individuare il gestore luce e gas più conveniente tra quelli disponibili nel mese di aprile 2022, abbiamo effettuato una simulazione con il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it, prendendo come base la città di Milano.

Per la luce, abbiamo considerato una famiglia di 3 persone che utilizza forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno (abbiamo escluso lavastoviglie e climatizzatore perché non è detto che tutti li abbiamo in casa).

Per il gas, invece, abbiamo ipotizzato un utilizzo in una casa di 80 metri quadri basato su:

l’acqua calda;

il riscaldamento;

la cottura dei cibi.

Vediamo di seguito il risultato delle nostra indagine, ma se interessa fare una simulazione utilizzando i tuoi dati reali di consumo o modificando i parametri da noi inseriti nel simulatore di SOStariffe.it, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

Edison World Luce e Gas

La promozione World Luce e Gas dell’operatore Edison, che può essere sottoscritta sia in modalità singola, sia in versione Dual Fuel, si caratterizza per:

uno sconto in bolletta fino a 50 euro;

una tariffa di tipo monorario, quindi uguale a tutte le ore e a prescindere dai giorni della settimana;

dal prezzo indicizzato non Arera.

In media si pagherebbero bollette della luce di 58 euro al mese e bollette del gas pari a 26 euro al mese.

Illumia Luce e Gas Flex Web

Si tratta di una promozione che potrà essere attivata sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel. Permette di ricevere uno sconto di benvenuto pari a 25 euro. La tariffa sarà di tipo monorario e si potrà anche pagare tramite addebito diretto delle fatture sul proprio conto corrente.

Wekiwi Energia e Gas alla fonte

Energia e Gas alla fonte è una promozione dell’operatore Wekiwi che si potrà attivare anche in modalità Dual Fuel e con la quale sarà possibile ottenere uno sconto di 30 euro.

In media si pagherebbero bollette della luce di 51 euro al mese e bollette del gas pari a 17 euro al mese. Si potranno ricevere le bollette digitali e attivare la domiciliazione bancaria diretta sul conto corrente, in modo tale da rendere in pagamento automatici.

A2A Prezzo Chiaro Luce e Gas

Prezzo Chiaro A2A è una tariffa di tipo monorario che prevede l’energia e il gas al prezzo di costo con un contributo annuo. I clienti avranno la possibilità di ricevere le bollette digitali e attivare la domiciliazione bancaria diretta sul conto corrente, in modo tale da rendere in pagamento automatici.

In media si pagherebbero bollette della luce di 52 euro al mese e bollette del gas pari a 22 euro al mese.

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Pulsee propone un’offerta luce e gas con la quale si potrà ricevere uno sconto in bolletta fino a 70 euro sul primo anno di fornitura. La promozione è di tipo monorario e sarà possibile addebitare i costi delle fatture:

sul proprio conto corrente;

su carta di credito.

In media si pagherebbero bollette della luce di 52 euro al mese e bollette del gas pari a 22 euro al mese.

Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas Duale

La promozione Dual Fuel su luce e gas proposta da Sorgenia si caratterizza per:

la tariffa monoraria;

la bolletta elettronica;

la totale gestione da remoto, tramite sito web o applicazione dedicata;

il programma porta gli amici in Sorgenia, con il quale si potranno ricevere fino a 3.000 euro di sconto in bolletta.

Sarà possibile addebitare i costi delle fatture:

sul proprio conto corrente;

su carta di credito.

In media si pagherebbero bollette della luce di 53 euro al mese e bollette del gas pari a 23 euro al mese.

NenVenuto Luce e Gas

NeN è un operatore molto moderno che permette di pagare la stessa cifra ogni mese (calcolata a partire dai propri consumi nel momento in cui si sottoscrive il nuovo contratto), come se luce e gas fossero una sorta di abbonamento.

Le bollette saranno di tipo elettronico, quindi si riceveranno direttamente via email, e si potrà usufruire di una tariffa di tipo monorario, quindi con prezzo identico a qualsiasi ora e giorno della settimana.

Sarà possibile addebitare i costi delle fatture:

sul proprio conto corrente;

su carta di credito.

In media si pagherebbero bollette della luce di 54 euro al mese e bollette del gas pari a 23 euro al mese.

