Eni Plenitude: le offerte di aprile 2022

Tra le novità dei primi mesi del 2022 per il mercato energetico italiano c'è la nascita di Plenitude , il nuovo nome di Eni gas e luce , fornitore di riferimento per milioni di famiglie italiane. Il cambio di nome è stato accompagnato anche da un aggiornamento delle tariffe con diverse nuove offerte a disposizione degli utenti che puntano a tagliare le bollette in questo momento di grande emergenza. Vediamo, quindi, quali sono le offerte di aprile 2022 di Eni Plenitude e come fare a scegliere la soluzione migliore ed attivarla in pochi passaggi.

Le nuove offerte Eni Plenitude per luce e gas disponibili nel corso del mese di aprile 2022 garantiscono diversi vantaggi alle famiglie italiane. Con un mercato energetico che sta facendo registrare prezzi alle stelle, è fondamentale scegliere con cura le tariffe luce e gas giuste per dare un taglio netto alle bollette, affrontando il periodo d’emergenza che, molto probabilmente, si protrarrà anche nel corso della primavera e della prossima estate. Per questo mese di aprile, Eni Plenitude mette a disposizione offerte luce e gas con prezzo indicizzato.

Si tratta di una soluzione molto utile e vantaggiosa in questa fase d’emergenza. I clienti possono accedere direttamente al prezzo del mercato all’ingrosso, sia per la luce che per il gas. Il prezzo, quindi, si aggiornerà su base mensile (non è prevista l’opzione del prezzo bloccato) ma sarà sempre molto contenuto rispetto ai prezzi del mercato tutelato. I clienti in regime di Maggior Tutela, infatti, pagano la luce ed il gas molto di più rispetto a quanto si registra sul mercato all’ingrosso.

Per l’accesso a questo prezzo particolarmente contenuto, le offerte luce e gas di Eni Plenitude applicano un leggero sovrapprezzo che incide però solo in minima parte sull’importo finale. Da notare, inoltre, che le tariffe proposte da Plenitude sono completamente sostenibili dal punto di vista ambientale. Il fornitore, infatti, mette a disposizione energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate e garantisce l’acquisto di crediti di carbonio per la compensazione delle emissioni delle forniture di gas naturale.

Le nuove offerte Eni Plenitude di aprile 2022 sono disponibili tramite il comparatore di SOStariffe.it per le offerte luce Plenitude e offerte gas Plenitude. Da notare, inoltre, che per chi è in cerca di una soluzione per tagliare il costo di luce e gas in questo momento d’emergenza energetica, c’è anche la possibilità di verificare le caratteristiche delle proposte del fornitore e, eventualmente, richiederne l’attivazione tramite Tariffe.Segugio.it, visitando la sezione del comparatore dedicata alle offerte luce e gas Plenitude.

Qui di seguito, invece, andiamo ad analizzare le offerte proposte da Plenitude nel corso del mese di aprile 2022:

Le offerte luce e gas Eni Plenitude disponibili ad aprile 2022

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, Plenitude mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta Trend Casa Luce. Questa soluzione garantisce l’accesso al prezzo dell’elettricità all’ingrosso. Tale prezzo (riferito al PUN e soggetto ad aggiornamenti mensili) viene incrementato di 0,0176 €/kWh. Il prezzo del PUN, aggiornato in tempo reale, può essere verificato in qualsiasi momento consultando il portale del Gestore del Mercato Energetico. Da notare che Trend Casa Luce è disponibile in due versioni.

La prima prevede l’attivazione della tariffa monoraria. In questo caso, quindi, il prezzo dell’energia elettrica sarà indipendente dall’orario di utilizzo dell’elettricità. C’è poi la possibilità di attivare l’offerta in versione bioraria. Questa seconda opzione prevede due fasce orarie (F1 e F23) garantendo un prezzo più basso, rispetto alla tariffa monoraria, nelle ore serali e nei week end ed un prezzo più alto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19. I clienti che concentrano i consumi nelle ore serali e nei week end troveranno più vantaggiosa la versione bioraria di Trend Casa Luce.

Chi, invece, distribuisce in modo omogeno i consumi potrà puntare sull’offerta monoraria. Per verificare il modo in cui i propri consumi vengono distribuiti nelle due fasce orarie è possibile consultare il dato relativo alla suddivisione dei consumi riportato nell’ultima bolletta (attenzione: la fascia F23 viene “spezzata” in fascia F2 e fascia F3; è sufficiente sommare i due dati per avere il dato F23).

Da notare che la fornitura di energia elettrica messa a disposizione da Eni Plenitude ai suoi clienti è anche una scelta sostenibile. Il fornitore, infatti, propone elettricità prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili con Garanzia d’Origine. In questo modo, il cliente può azzerare l’impatto della propria fornitura di energia elettrica senza alcun costo aggiuntivo. L’accesso all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, infatti, non comporta alcun costo extra.

Per attivare Trend Casa Luce di Plenitude è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. L’offerta proposta dal fornitore è attivabile in modo gratuito, sia da chi è nel mercato tutelato che da chi è già passato al mercato libero. Per attivare l’offerta è necessario avere a propria disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura oltre che i dati della fornitura e, in particolare, il codice POD (disponibile in bolletta).

Trend Casa Luce in versione monoraria è disponibile dal link qui di sotto:

Per scegliere Trend Casa in versione bioraria è possibile, invece, affidarsi al link seguente:

Passiamo ora all’offerta gas di Eni Plenitude di aprile 2022. In questo caso, l’offerta disponibile per i nuovi clienti che scelgono il fornitore è Trend Casa Gas. L’offerta in questione è di tipo indicizzato, esattamente come visto per la proposta di Plenitude per l’energia elettrica. Il punto di riferimento è l‘indice PFOR che registra un aggiornamento trimestrale del prezzo. Rispetto al prezzo dell’indice PFOR, inoltre, viene applicata una quota aggiuntiva dal fornitore. Tale quota è pari a 0,088 €/Smc.

Si tratta di un valore abbastanza contenuto che, quindi, incide in modo ridotto sull’importo complessivo della bolletta. Da notare che l’offerta gas di Plenitude è “attenta all’ambiente”. Il fornitore, infatti, si impegna a finanziarie e sostenere in modo diretto diversi progetti di conservazione forestale tramite l’acquisto di crediti di carbonio. Questo meccanismo, quindi, consente di compensare la CO2 emessa dalla fornitura di gas del cliente. In questo modo, anche se in modo indiretto e non in modo diretto come avviene per la fornitura di energia elettrica, è possibile rendere più sostenibile e, quindi, attenta all’ambiente anche la fornitura di gas naturale per la casa.

Per attivare l’offerta gas di Plenitude è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile dal link qui di sotto. L’offerta è disponibile con attivazione gratuita. Per poter completare la richiesta di attivazione della tariffa è necessario avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura oltre che i dati della fornitura a partire dal codice PDR (riportato in una qualsiasi bolletta precedente). Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Le offerte proposte da Plenitude possono essere attivate contestualmente oppure in modo separato. Le tariffe sono disponibili sia per i clienti del mercato tutelato che per i clienti del mercato libero. Per poter valutare con precisione la convenienza delle offerte del fornitore è possibile sfruttare il servizio di consulenza gratuita e senza impegno fornito da SOStariffe.it chiamando al numero 0 5005 222.

Quanto si risparmia con le offerte Eni Plenitude di aprile 2022?

Il risparmio garantito dalle offerte luce e gas di Plenitude disponibili nel corso del mese di aprile 2022 è strettamente collegato al dato relativo al proprio consumo annuo. Questo parametro è necessario per poter stimare, con precisione, i margini di risparmio rispetto al mercato tutelato (sempre presenti grazie alla possibilità di sfruttare il prezzo del mercato all’ingrosso). Bisogna, quindi, affidarsi alla comparazione online delle offerte per verificare, con precisione, quanto è possibile risparmiare grazie a Plenitude.

Facciamo un esempio per chiarire al meglio la situazione. Ipotizziamo il caso di una “famiglia tipo“. Questa famiglia è caratterizzata da un consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e da un consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale (per una fornitura situata nel comune di Milano). Con questi dati, ricorrendo al comparatore di SOStariffe.it, è possibile andare a stimare la spesa mensile ed annua legata all’attivazione delle offerte Plenitude.

I dati ricavati da questa stima sono riportati nella tabella qui di seguito. Per il dato relativo a Trend Casa Luce è stata considerata la tariffa in versione monoraria.

Offerta Costo dell’energia Spesa mensile stimata Spesa annuale stimata Trend Casa Luce prezzo all’ingrosso + 0,0176 €/kWh 78,93 euro 947,19 euro Trend Casa Gas prezzo all’ingrosso + 0,088 €/Smc 142,12 euro 1,705,47 euro

È chiaro, in ogni caso, che i dati riportati in tabella si riferiscono all’esempio della “famiglia tipo”. Per verificare i costi legati all’attivazione delle offerte Plenitude per la propria fornitura è necessario utilizzare i propri dati di consumo. Questi dati sono facilmente recuperabili consultando la sezione dedicata ai consumi dell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore. Una volta in possesso di questi dati, inoltre, è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas per poter individuare con precisione le tariffe migliori del momento.