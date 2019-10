Le offerte Tim tutto compreso di ottobre 2019

Con le tariffe tutto incluso si ha in un solo pacchetto tutto quello che serve per comunicare: minuti, SMS e traffico dati per navigare in Internet. Scopri le proposte tutto incluso di Tim per questo ottobre

Quando si parla di tariffe tutto incluso si intendono piani di telefonia mobile che includono traffico voce per le chiamate, SMS e un certo quantitativo di Gigabyte per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite in mobilità. Questo tipo di offerte permettono di gestire in modo più efficiente i propri consumi per comunicare e di risparmiare sull’addebito mensile per accedere singolarmente ai servizi di telefonia.

Tim come primo operatore italiano per numero di linee attive dispone nel proprio listino di numerose tariffe tutto incluso in modo da dare risposta alle esigenze di una clientela il più possibile variegata. Attualmente la linea di promozioni più importante di Tim è sicuramente Advance. Sotto questo marchio sono infatti raccolte le prime offerte commerciali per navigare sulla rete 5G di Tim, attualmente disponibile a Torino, Napoli e Roma. Le tre tariffe Advance offrono minuti ed SMS illimitati e un quantitativo di Gigabyte a salire a seconda della spesa mensile.

Con Advance 4.5G è possibile navigare fino a 700 Megabit al secondo mentre con le offerte 5G si può arrivare a 2 Gigabit al secondo. Il nuovo standard di rete consente anche di fruire di contenuti video in Ultra HD e di poter godere delle migliori performance anche in mobilità, nei luoghi affollati, in condizioni di traffico elevato e con un discreto di numero di connessioni contemporanee. Tim è anche uno dei pochi operatori a disporre di offerte telefono incluso che prevedono i primi smartphone con supporto nativo al 5G come Samsung Galaxy S10 5G o Xiaomi Mi Mix 3 5G. L’operatore consente comunque di navigare sfruttando la massima velocità oggi disponibile attivando l’apposita opzione da 15 euro al mese.

Nel listino di Tim troviamo anche altre tariffe tutto incluso specifiche per alcune particolari categorie di utenti: giovani e anziani. Per gli under 30 il provider ha pensato ad un’offerta con un elevata quantità di Gigabyte e la possibilità di utilizzare le app di streaming musicale come Spotify, mappe, social network come Facebook e WhatsApp senza consumare il traffico dati previsto dal proprio piano. Ai clienti più maturi, invece, Tim propone minuti illimitati per chiamare e l’utilizzo gratuito delle app di messaggistica. In più, sono inclusi un telefono DORO, sviluppato appositamente per le esigenze degli anziani, e l’assistenza privilegiata tramite numero gratuito 119 e Doctor Tim Mobile per la configurazione dello smartphone.

Tutte le tariffe tutto incluso di Tim in modalità ricaricabile e con un piano dati attivo permettono poi di associare al piano anche l’acquisto di un telefono a rate. L’operatore tramite le sue promozioni telefono incluso consente di scegliere tra i top di gamma dei più importanti produttori del settore come Apple, Samsung, Huawei, Oppo e Honor. Non solo, i clienti di Tim possono ricevere 5 GB aggiuntivi al mese per un anno se attivano il servizio Ricarica automatica, che corrisponde l’esatto importo per il rinnovo dell’offerta qualche giorno prima della scadenza per non rimanere mai senza credito, e altri 10 GB se si è clienti Tim anche per la rete fissa.

Infine, chi sottoscrive una delle offerte dell’operatore italiano può accedere a costo zero alla piattaforma Tim Party e ottenere vantaggi esclusivi e premi. La piattaforma permette di ottenere minuti, Gigabyte, smartphone a prezzi ridotti, bonus in fattura e molto altro ancora scegliendo tra:

Un regalo per te : vantaggi riservati a tutti i clienti Tim che cambiano a seconda del periodo e possono essere ritirati una sola volta

: vantaggi riservati a tutti i clienti Tim che cambiano a seconda del periodo e possono essere ritirati una sola volta Vantaggi dedicati : regali per specifiche categorie di utenti. E’ possibile scegliere un omaggio a settimana

: regali per specifiche categorie di utenti. E’ possibile scegliere un omaggio a settimana Gioca e vinci: lotteria giornaliera con premi particolarmente interessanti

Più tempo si passa con Tim più i premi sono ricchi. Per iscriversi a Tim Party basta accedere al sito www.timparty.it.

Il comparatore di SosTariffe.it permette di confrontare le offerte di Tim con quelle degli altri operatori, sia “reali” sia low cost, per trovare la soluzione che meglio si adatta alla vostre specifiche esigenze di consumi. Con pochi click si può creare il proprio profilo utente personale sulla base di parametri come quantità di minuti, SMS e GB inclusi, addebito mensile, servizi inclusi, etc. Il comparatore effettuerà la sua analisi in pochi secondi mostrandovi nella parte alta della schermata le tariffe più convenienti.

Se volete davvero spendere il meno possibile per il vostro piano telefonico, il consiglio è quello di richiedere una consulenza personalizzata sul risparmio da parte dei nostri operatori. Il servizio è gratuito, senza impegno e offre la possibilità di ridurre davvero al minimo il costo per le proprie necessità quotidiane di comunicazione.

Le offerte Tim tutto compreso di ottobre

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.ù

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/12/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.