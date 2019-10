Le migliori offerte internet casa senza telefono di Ottobre 2019

Le promozioni senza telefono sono in realtà una rarità nel panorama delle offerte degli operatori di telefonia fissa. La tendenza è quella di creare e vendere pacchetti sempre più inclusivi di servizi voce, internet e se poi si riesce anche con la combinazione di una tariffa mobile. Ecco i piani migliori per gli utenti ad Ottobre 2019

Il telefono fisso è veramente utile agli utenti? Vale la pena sottoscrivere un piano internet casa che comprenda anche il traffico voce, oppure no? Stando ai numeri sulla diffusione di internet nelle case degli italiani (82% degli utenti) e alle percentuali di linee telefoniche attive (59%), il tramonto di questo strumento di comunicazione è ancora in là dal venire.

La sensazione può essere quella che ormai con le promozioni mobile tutto incluso non si utilizzi più il telefono tradizionale, però è una falsa percezione. Pensate alle telefonate con i vostri nonni o dagli uffici, passano ancora tutte dalle cornette classiche. Anche i piani degli operatori di telefonia fissa contribuiscono a scongiurare l’estinzione degli apparecchi casalinghi.

Infatti è spesso molto più conveniente attivare un piano che includa le telefonate piuttosto che orientarsi sulle offerte solo internet. Un esempio è la vecchia tariffa solo Internet di Fastweb che costava 27.95€ nel Giugno di quest’anno. La nuova offerta Fastweb Back to school, che include le chiamate, ha un prezzo di 24.95€. TIM ha delle promozioni solo internet ma sono dedicate a clienti che abbiano bisogno della connessione per pochi giorni al mese o con tecnologia FWA.

Le migliori tariffe internet casa

Ecco le migliori offerte ottenute selezionando dai parametri del comparatore SosTariffe.it le tariffe internet casa senza telefono. In realtà si tratta di pacchetti combinati, ma i prezzi sono decisamente competitivi e vantaggiosi per gli utenti. Come accennato infatti le proposte tutto incluso offrono spesso un piano più completo e con diversi servizi extra e abbinano anche il traffico voce come servizio gratuito per gli utenti e il prezzo mensile di queste tariffe è decisamente in linea con quello delle promozioni solo internet.

A conti fatti è quindi quasi meglio valutare le tariffe solo in base all’economicità della proposta piuttosto che se si tratti di offerte solo internet o con le telefonate incluse.

1. Internet Unlimited Chiamate illimitate di Vodafone a 27.90 €

Questa tariffa ha lo stesso prezzo della sola offerta Internet proposta fino all’inizio dell’estate da Vodafone. Si tratta di una soluzione con un vincolo contrattuale di 24 mesi, se non rispetteranno i 2 anni di contratto il cliente si troverà a pagare 24 € di penale.

La promozione è un’offerta in FTTH fino a 1 Gigabit in download (controllate la copertura nella vostra zona), in Adsl o Fibra misto rame. Il prezzo di Internet Unlimited Chiamate illimitate fuori promo sarebbe di 32.90€.

L’offerta Unlimited Chiamate illimitate include:

Internet senza limiti fino a 1 Gigabit

chiamate senza limiti

sim con 30 GB al mese, è consentito anche hotspot

Per chi attiva la FTTH è compresa anche la soluzione Vodafone TV con i pacchetti Now Tv serie e intrattenimento attivi gratuitamente, 30 film su Chili e 6 mesi di Infinity. Questo piano entertainment in genere costa 11.90 € al mese, ma per i clienti Fibra il costo sarà azzerato.

Si può anche richiedere di includere i servizi Vodafone Ready con Vodafone station: un dispositivo con 5 antenne in dotazione, 4 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB e 2 telefono

Il costo per disattivare la promozione sarà di 28€ in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; per chi invece chiederà la disattivazione della linea si dovrà restituire ogni apparecchio ricevuto in comodato d’uso o a rate (a meno che non si scelga di pagare somma restante) e i costi di attivazione saranno addebitati all’utente. Tra i costi che si dovranno considerare in fase di chiusura del rapporto ci sono anche quelli per la Vodafone Ready. Questo servizio comporterebbe una spesa di 6 € al mese per 48 mesi che possono essere pagati:

in un’unica soluzione quindi 288€ in prima fattura;

6,00€ al mese per 12 mesi + 216€ di contributo iniziale in prima fattura;

6,00€ al mese per 24 mesi + 144€ di contributo iniziale in prima fattura.

Al momento della disdetta si dovranno comunque versare le rate restanti oltre a 28 € per la disattivazione di Vodafone. Per rescindere il rapporto con Vodafone si potranno usare i seguenti canali:

raccomandata A/R a: Servizio Clienti Vodafone, c/o Casella Postale 190, 10015 IVREA

raccomandata A/R a: Casella Postale 109, 14100 Asti

A qualsiasi casella si decida di inviare la comunicazione oltre al modulo di disdetta bisognerà mandare anche una copia del documento d’identità del proprietario del contratto o, in caso di delega, sia quello del delegato e che quello del delegante

Altre modalità di comunicazione della volontà di terminare il rapporto tra il cliente e Vodafone possono essere:

la PEC da scrivere all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it sempre con copia dei tuoi documenti

sempre con copia dei tuoi documenti sul sito dell’operatore c’è un apposito form. Per usare questo sistema occorre essere registrati su Vodafone e aver un proprio account e le credenziali di accesso all’area Fai da te

tramite il Servizio Clienti 190

compilando il modulo in un punto vendita

2. Internet casa + telefono di Fastweb a 24.95 €

Anche l’offerta Internet casa di Fastweb è che permette di attivare i servizi della fibra ultra veloce (FTTH/FTTC). Attenzione a fare una verifica scrupolosa della copertura nella zona in cui vivete perché se in fase di installazione risultasse possibile attivare solo la Fibra misto rame sarà applicato un prezzo più alto. Con la promozione Fastweb Casa e telefono sono inclusi nel prezzo:

chiamate verso fissi e cellulari nazionali e con 5 € in più si avranno anche 1000 minuti di chiamate verso 60 paesi esteri

il modem FASTgate che non è obbligatorio ricevere, non ha costi extra. Per sfruttare al meglio le connessioni in fibra è importante assicurarsi che il modem sia adeguato e supporti gli standard della FTTH, altrimenti rischiate di pagare per una velocità di connessione che non raggiungerete

con l’Ultra Fibra si potrà navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Questo servizio di Fastweb è attivabile in 25 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Entro un mese dall’attivazione saranno a disposizione dell’utente dei servizi di gaming o gli abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€ o un pacchetto Now TV.

Le tariffe Fastweb consentono anche di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più di un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

In caso di disattivazione il costo sarà pari a 29.95€.

I clienti che hanno un’utenza Fastweb mobile potranno bloccare il prezzo dell’offerta per sempre

Per disdire il contratto con Fastweb in caso di disservizi o per cambiare operatore le modalità sono le stesse di quelle descritte per la Vodafone. Gli indirizzi e i contatti di Fastweb sono i seguenti:

raccomandata con ricevuta di ritorno a Fastweb SpA, c/o C.P. n. 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

con ricevuta di ritorno a Fastweb SpA, c/o C.P. n. 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI) PEC all’indirizzo dedicato fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

all’indirizzo dedicato fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it recarsi in un centro Fastweb e consegnare il modulo all’addetto vendite

e consegnare il modulo all’addetto vendite tramite servizio di assistenza online o telefonico

3. FIBRA 1000 di Wind a 26.98 €

A seguire si trova una proposta di Wind che come le precedenti abbina i servizi internet casa a quelli del traffico voce da linea fissa. È attivabile solo online dal sito Wind -Infostrada. Il prezzo è bloccato a 6.98€ per tutti i nuovi clienti, se nella zona in cui volete attivare l’offerta dovesse essere disponibile solo l’ADSL a 7 Mbit/s il costo mensile salirà a quasi 34 €. La promozione include:

Chiamate illimitat e senza scatto alla risposta

e senza Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni (costo fuori promo 5.99€ per 48 mesi)

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia solo per chi attiva la Fibra

in regalo per gli smartphone della famiglia solo per chi attiva la Fibra Sim a 7.99 €al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Per l’attivazione si dovrebbero versare 120 € che però vengono inclusi nel piano mensile di abbonamento. Sarà però addebitato l’importo non versato qualora non si rispetti il vincolo contrattuale di 2 anni posto dall’operatore per questo piano. Si potrà pagare a rate da 5€ al mese per i mesi rimanenti o tutto insieme.

4. La Super Fibra di 3 a 26.98 €

La proposta di Tre è speculare a quella della Wind. Le due compagnie infatti dalla fusione avvenuta nel 2016 hanno allineato i piani e da quest’anno la Tre ha inserito nella sua vetrina di offerte le tariffe Wind. Il prezzo è il medesimo, così come lo sono le condizioni rispetto alle tecnologie di connessione e ai costi di attivazione e quindi alle spese di disattivazione.

Anche il pacchetto Tre include:

Internet Ultra veloce a 1 Gigabit/s in 25 città italiane

chiamate da fisso in Italia e all’estero, principalmente Ue ma non solo. Sono infatti comprese le chiamate verso Usa e Canada (per cui sarà addebitato solo lo scatto alla risposta di 0.23 €)

modem di ultima generazione con tecnologia VoIP per le telefonate.

Giga illimitati su una sim Tre

Al termine dei 4 anni di vincolo il prezzo mensile dell’offerta scenderà a circa 21 € al mese.

Qualora non si sia soddisfatti dei servizi forniti da questo operatore ci si dovrà rivolgere a Wind per fare valere il proprio diritto al recesso. Nei dettagli contrattuali infatti è specificato che le richieste di disattivazione del servizio o appunto di recesso devono essere inoltrate:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A., Servizio Disdette, Casella Postale 14155, Ufficio Postale Milano 65, 20152 Milano

PEC all’indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it

punto vendita Tre

chiamata al 133

Come visto si tratta in ogni caso di promozioni che offrono il pacchetto voce senza costi aggiuntivi a carico dei clienti. Soprattutto quando si tratta di contratti Fibra cercare delle tariffe senza telefono è praticamente impossibile. Con le nuove tecnologie di connessione infatti il traffico voce passa per lo stesso canale della linea internet e infatti sfrutta le chiamate VoIP. Inoltre gli operatori ormai vedono il piano voce come un plus per invogliare la clientela a preferire la propria offerta a quella di un concorrente.

Se avete altri dubbi

Se comunque nessuna di queste soluzioni va incontro alle vostre aspettative o ai vostri bisogni provate ad effettuare una ricerca personalizzata con il comparatore di SosTariffe.it. Selezionate con attenzione le caratteristiche che la vostra tariffa dovrebbe avere e attendendo pochi secondi lo strumento di analisi vi restituirà i migliori risultati. Oppure se non siete pratici di questi sistemi online potete sfruttare il servizio di consulenza gratuita proposta da SosTariffe.it agli utenti.

Questo servizio permette ai consumatori di chiamare gli sportelli di SosTariffe.it e parlare con degli specialisti che li supporteranno nell’analisi delle offerte più adatte ai clienti e nell’attivazione dei servizi. Le chiamate non implicano nessun impegno d’acquisto. Si può contattare i consulenti anche solo per ricevere informazioni sulle tariffe descritte online sul sito. Si può anche prenotare un contatto ed essere richiamati dagli operatori.