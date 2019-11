Vodafone e Tim tentano i rispettivi ex clienti con nuove tariffe winback particolarmente convenienti. Scopri le proposte dei due operatori e tutti i servizi in esse inclusi

Le offerte migliori per chi torna a Vodafone e in Tim a novembre 2019

Gli operatori di telefonia mobile non si rassegnano mai a perdere i propri clienti e infatti a cadenza regolare cercano di convincere coloro che sono passati alla concorrenza a ritornare sui loro passi. Questo tipo di iniziative sono chiamate offerte winback e sono comuni un po’ a tutti gli operatori.

Solitamente i gestori propongono tali tariffe tramite chiamate dirette da parte di un loro commerciale o con un SMS in cui viene illustrata nel dettaglio la promozione. Si tratta di offerte dedicate, spesso personalizzate, che hanno una durata di tempo limitata. Le offerte winback sono comunque disponibili in esclusiva per quegli utenti che prima del passaggio ad altro operatore hanno concesso l’utilizzo dei propri dati per ricevere comunicazioni in ambito commerciale. E’ importante sottolineare che la composizione delle offerte potrebbe essere differente a seconda di chi riceve l’SMS di notifica.

Anche Vodafone e Tim hanno a listino delle offerte dedicate per i propri ex clienti. Eccole descritte nel dettaglio:

Le offerte migliori per chi torna a Vodafone e in Tim a novembre 2019

1. Vodafone Special Unlimited 7

Minuti illimitati per chiamare.00

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 7 euro al mese e per chi riceve l’SMS informativo la spesa per l’attivazione è azzerata. In alcuni casi è necessario un contributo di 6 euro per l’attivazione mentre nella versione operator attack l’esborso sale a 12 euro. Bisogna inoltre considerare il costo della SIM di 10 euro ma con 5 euro di traffico incluso e una prima ricarica per coprire il primo mese di offerta. La tariffa è disponibile fino al 13/11/19.

Scopri tutte le offerte di Vodafone

2. Tim Iron X 50 GB

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb, Tre e alcuni operatori virtuali, escluso Kena Mobile. La spesa per l’attivazione è di 3 euro.

3. Tim Titanium 50 GB

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Wind e Vodafone. La spesa per l’attivazione è azzerata.

Confronta le offerte di Tim

Per entrambe le tariffe di Tim bisogna considerare anche l’acquisto della SIM al costo di 10 euro ma con 10 euro di traffico incluso invece di 25 euro con 20 euro di traffico incluso come avviene sul sito dell’operatore italiano o attraverso l’iniziativa “Passa a Tim con operatore”. Sia Tim Iron X 50 GB che Tim Titanium 50 GB inizialmente prevedono 1.000 minuti per chiamare tutti i numeri nazionali e 3 GB per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite in mobilità. Entro 5 giorni dall’attivazione si aggiungono in automatico le opzioni +47 Giga Free e Minuti illimitati free. A meno che non si attivi un’opzione 5G ON o 4.5G, a partire dal 24 giugno scorso la velocità di navigazione su rete 4G di Tim è fino a 150 Megabit al secondo in download e 75 Megabit al secondo in upload.

Sottoscrivendo Tim Iron X 50 GB o Tim Titanium 50 GB si attivano in automatico il piano Tim Base e Chat da 2 euro per utilizzare app di messaggistica come WhatsApp, Snapchat, Skype Viber, WeChat, iMessage e Imo senza consumare il traffico dati incluso nella tariffa. Il servizio è valido solo all’interno del territorio italiano. Inoltre, l’utente ha accesso di default a Tim Viaggio Full per navigare in Internet al di fuori dell’Unione Europea e Giga di Scorta. Quest’ultimo non può essere disattivato senza esercitare il diritto di recesso rispetto al piano attivo e permette di continuare ad accedere al web anche una volta esaurito il proprio traffico dati al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a raggiungere un massimo di 1 GB.

Altre offerte interessanti

Se non avete ricevuto l’SMS con la relativa offerta winback o semplicemente non avete fornito i vostri dati per continuare a ricevere informazioni commerciali, esistono altre offerte di Tim e Vodafone altrettanto interessanti che possono essere sottoscritte a prescindere se si è nuovi o vecchi clienti dei due operatori. Eccole descritte nel dettaglio:

Le offerte di Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Scopri tutte le offerte di Vodafone

Annunci Google

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Le offerte di Tim

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Confronta le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra: