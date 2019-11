Offerte TIM, le migliori tariffe per cambio operatore e per già clienti a novembre 2019

Il primo operatore mobile italiano cerca di porre un freno al calo di clienti registrato negli ultimi 3 mesi. Numerose le promozioni riservate ai clienti che tornino in TIM da Iliad e altri MVNO ma ci sono anche delle offerte per per nuovi clienti. Ecco quali sono le offerte TIM di novembre per nuovi e vecchi utenti

TIM ha da poco pubblicato i dati sui risultati del 3° trimestre dai quali è emerso che il primo operatore mobile italiano ha perso clienti. La compagnia ha perso 300 mila linee, portando il numero di clienti attivi a 31,3 milioni da 31,6.

Anche se i clienti sono calati il report mostra anche come le richieste di cambio operatore siano diminuiti del 42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un segnale incoraggiante e che in parte è collegato all’acquisizione di Kena, l’operatore low cost con cui il gestore di telefonia mobile fa concorrenza a Iliad. Anche le offerte win back lanciate da TIM hanno comunque avuto il loro ruolo in questa battaglia all’ultimo cliente.

Vediamo quindi quale sono le offerte passa a TIM di novembre e quali i piani riservati ai vecchi clienti. Per conoscere qual è l’offerta di telefonia mobile che meglio si adatta alle vostre esigenze potete usare il comparatore di SosTariffe.it e selezionando i diversi filtri potrete personalizzare il confronto delle offerte.

Confronta le migliori tariffe mobile

Le promozioni TIM per vecchi e nuovi clienti

Le offerte dell’operatore sono suddivise in base alle promozioni win back, cioè per i vecchi clienti che vogliano rientrare in TIM, quelle per i nuovi utenti. Iniziamo con l’analisi delle proposte per cercare di recuperare i clienti fuoriusciti in cerca di migliori condizioni con un altro operatore.

Scopri le migliori promozioni TIM

1. TIM Online Limited Edition

Si tratta di una serie di sim precaricate con questa offerta, questa promozione può essere attivata solo presso i negozi TIM e ha un costo mensile di circa 15 €. La tariffa può essere acquistata soltanto da clienti che chiedano la portabilità di un numero Vodafone, Wind e 3.

Acquistando una delle speciali sim i clienti avranno:

minuti illimitati verso tutti

verso tutti 10 GB di traffico dati in 4G

I costi di attivazione dovrebbero includere i 10 €, in genere richiesti da TIM per le nuove attivazione, più la prima ricarica

2. TIM Supreme Limited Edition

Per gli utenti di Iliad, Fastweb e i principali MVNO c’è una seconda operator attack: TIM Supreme Limited Edition. Tra gli operatori virtuali non compatibili con questo piano ci sono Kena, ho. mobile e Lycamobile. Con questa promozione i clienti che chiederanno la portabilità potranno avere:

minuti illimitati verso tutti

50 GB in 4G

Il costo mensile di questa offerta è di 5.99€. Gli sms non sono inclusi e saranno tariffati come per tutte le altre offerte TIM a 0.15€. Per quanto riguarda i costi iniziali si pagheranno 10 € per la sim e 12€ come spese di attivazione. Anche questo è un piano che potrete attivare solo nei negozi TIM.

3. TIM Iron X

Con questa proposta potranno tornare in TIM i clienti passati a ho.mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, Lycamobile e 3. La promozione è attivabile tramite call center e centri TIM. Come con la precedente offerta con questo piano sono compresi:

minuti illimitati verso tutti

verso tutti 50 GB di traffico dati in 4G

Il costo mensile di questa tariffa è 6.99€.

4. TIM Titanium 50 GB

Per gli ex clienti TIM che da Wind e Vodafone vogliano tornare con l’operatore è stata pensata la Titanium 50 GB. A cambiare rispetto alle proposte operator attack è il prezzo, in questo caso il costo mensile sarà di 9.99€.

Inclusi nel piano Titanium ci sono:

minuti illimitati verso tutti

verso tutti 50 GB di traffico dati in 4.5 G

L’acquisto della nuova sim e l’attivazione di 25 €.

Passiamo alle offerte per i nuovi clienti e ai piani che TIM ha lanciato a giungo in occasione dell’avvio della rete 5G. Si tratta di tre tariffe denominate Advance, di cui una è per la navigazione in 4.5 G e le altre due sono per sfruttare il 5G.

6. TIM Advance 4.5G

TIM Advance 4.5G è il primo dei nuovi piani tariffari che TIM ha proposti ai clienti e il costo rispetto alla promozioni win back e in portabilità è decisamente più alto. Con questa tariffa il canone mensile infatti è di circa 20 €, con dei costi di attivazione e consegna sim di 15 €, e gli utenti avranno:

chiamate illimitate

sms illimitati

40 GB di internet (se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo

(se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo 8 GB da utilizzare in UE

Annunci Google

La prima sottoscrizione vi costerà 34.99€, in cui sono compresi il pagamento del primo canone di abbonamento e i 15 € del costo di attivazione e della sim, per i nuovi clienti Tim questa spesa è azzerata.

Gli altri servizi compresi sono:

servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

servizio Ti ho cercato

segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€/4sett

7. TIM Advance 5G

La rete 5G potrà essere utilizzata con questa offerta di TIM. Non sarà sufficiente sottoscrivere questo piano per poter sfruttare la velocità e le prestazioni delle nuova rete, i vecchi smartphone infatti non supportano i nuovi standard della linea. In abbinamento al piano 5G e 5G Top TIM prevede quindi la possibilità di acquistare degli smartphone compatibili con le tecnologie di navigazione:

Samsung Galaxy S10 5G con un anticipo di 199€ a 10 € al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi MIX 3 5G con un anticipo di 199 € e con vincolo contrattuale di 30 mesi

Oppo Reno 5G con anticipo di 199€ e per 30 mesi 0€

Tornado al piano TIM Advance 5G il costo mensile sarà di 29,99€, con un costo di attivazione di 9 €, e includerà:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

12 GB all’estero (UE)

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

8. TIM Advance 5G Top

La promozione di livello superiore è la 5G Top, con questa tariffa l’abbonamento è uno dei più costosi del mercato mobile al momento, 49,99€ al mese. Il piano include:

chiamate illimitate

SMS illimitati

100 GB di navigazione in 5G

250 minuti di chiamate verso l’estero

3GB di roaming extra UE

Servizi LoSai e ChiamaOra inclusi

9. TIM Young Senza Limiti Top Edition

Con questa tariffa torniamo alle proposte per la rete tradizionale di TIM, il piano Young senza limiti è riservato agli under 30. In base al metodo di pagamento preferito dagli utenti al momento dell’attivazione si avranno ogni mese 60 GB (carte di credito o conto corrente) oppure solo 30 GB (per chi rinnova con addebito su credito residuo).

È inclusa anche in questa promozione la nuova opzione di TIM che permette di non consumare GB navigando su alcune app e social e chattando con i sistemi di messaggistica come Whatspp o la chat di Faceboook.

Anche questo è un piano con traffico voce e sms illimitati a 14.99€ al mese. Per chi fosse interessato ad acquistare un nuovo smartphone con questo piano si possono comprare alcuni telefoni di ultima generazione a rate. I modelli sono numerosi e le condizioni variano da cellulare a cellulare, ci sono anche delle proposte smartphone incluso a zero anticipo e zero rate.

Attivando questa offerta e contestualmente sottoscrivendo il contratto per ricevere TIM PAY, la carta prepagata da utilizzare per gli acquisti online, si potranno ricevere 5 € di bonus e 60 GB in più per navigare su internet.

10. TIM Young Junior Senza Limiti

Per chi attiverà questo piano per i propri figli ci sono degli sconti dedicati in base al mezzo di attivazione del piano:

1 € di sconto sul canone mensile ogni mese e attivazione gratis se si domiciliano i pagamenti o si addebitano su carta di credito

sul canone mensile ogni mese e attivazione gratis se si o si addebitano su carta di credito primo mese e attivazione gratuiti per chi attivi tramite il sito

Per 7 € al mese i clienti che scelgano Young Junior avranno:

100 minuti

100 sms

1 GB per navigare

La stessa offerta è disponibile anche nella versione Pack e in questo caso sono compresi in un abbonamento da 59€ per 1 anno:

100 minuti

100 sms

3 GB al mese

In entrambe le soluzioni i vostri figli avranno accesso alla piattaforma di gaming TIM I love games e saranno protetti dal parental control di TIM Protect.

11. TIM 60+ Senza limiti

L’operatore ha anche una tariffa dedicata agli over 60 e per incentivarli a ad attivare TIM 60+ Senza Limiti nel pacchetto di minuti e Giga include anche una linea riservata e privilegiata in caso di necessità di supporto da parte dell’assistenza del 119. Il canone di questo piano è di 9.90 € al mese per i nuovi clienti che attivino tramite web o che associno il pagamento con la fattura della linea fissa TIM, mentre sale a 13 € con addebito su credito residuo. Per chi invece utilizzi TIM Pay il canone sarà di 12 € al mese.

La tariffa include:

minuti illimitati

4 GB

Chat senza limiti

Solo per clienti TIM

Fuori classifica infine, anche perché è un’offerta che TIM rivolge solo ad alcuni clienti selezionati e che potrà essere attivata solo da coloro che riceveranno un sms dall’operatore è TIM Infinity Unlimited. Questa promozione è riservata a clienti TIM e li premia per la loro fedeltà al gestore proponendo un piano tutto incluso senza limiti a 29 € al mese. Non si potrà fare richiesta di attivazione, ma solo gli utenti che riceveranno le indicazioni via messaggio seguendole potranno cambiare il piano tariffario vecchio con questo.