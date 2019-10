Le offerte di Tim, Iliad, Vodafone e Wind telefono incluso a ottobre 2019

Acquistare un’offerta con telefono incluso può essere la migliore soluzione se siete alla ricerca di un nuovo smartphone. In questo articolo abbiamo selezionato per voi i pacchetti Tim, Iliad, Vodafone e Wind a disposizione sul mercato a ottobre 2019.

Offerte TIM

Se state pensando a TIM per la selezione di un’offerta con telefono incluso, potrete indubbiamente entrare in possesso di uno degli smartphone migliori sul mercato e utilizzare la copertura in 4G estesa al 99% del territorio italiano che l’operatore può vantare. Nelle città di Torino, Genova e Roma è disponibile il 5G, che permette di navigare alla massima velocità attualmente possibile. La copertura totale con rete 5G è prevista per il 2022.

TIM offre diverse soluzioni per tutti coloro che sono alla ricerca di un pacchetto con telefono incluso, che sono presentate qui di seguito. Tutte le offerte smartphone hanno in dotazione 1 Giga di scorta.

TIM Advance

La principale offerta TIM con telefono incluso è TIM Advance, che si differenzia secondo tre moduli. Questi mantengono però alcune caratteristiche generali, che sono:

velocità fino a 2Gbps;

video in Ultra HD;

Giga First Class, ovvero l’utilizzo privilegiato della rete TIM rispetto ad utenti che si appoggiano ad altri operatori di servizio;

assistenza dedicata.

TIM Advance è disponibile con tariffe e servizi previsti differenti:

TIM Advance 4.5G, al costo di 19,99 Euro al mese, che include 40 Giga al mese di internet e velocità fino a 700 Mbps;

TIM Advance 5G, al costo di 29,99 Euro al mese, che include 50 Giga al mese di internet e velocità fino a 2 Gbps;

TIM Advance 5G TOP, al costo di 49,99 Euro al mese, che include 100 Giga al mese di internet, velocità fino a 2 Gbps, roaming incluso extra UE di 3GB, oltre che 250 minuti di chiamate verso l’estero.

All’interno dell’offerta TIM Advance, a seconda della tipologia di tariffa che scegliete di sottoscrivere, potrete ottenere il vostro smartphone con sconti esclusivi a partire da 3 Euro/mese, oppure da 0 Euro/mese attivando TIM Advance 5G TOP (modelli 5G). In particolare, gli smartphone disponibili con quest’ultima offerta sono:

Samsung Galaxy S10 5G (anticipo 199 Euro, 0 Euro/mese per 30 mesi);

(anticipo 199 Euro, 0 Euro/mese per 30 mesi); Xiaomi Mi MIX 3 5G 128GB (anticipo 199 Euro, 0 Euro/mese per 30 mesi);

(anticipo 199 Euro, 0 Euro/mese per 30 mesi); OPPO Reno 5G (anticipo 199 Euro, 0 Euro/mese per 30 mesi).

Scopri le offerte TIM »

Offerta Iliad

Iliad è una compagnia francese presente sul mercato italiano solo da poco tempo: la presentazione dello sbarco su territorio nazionale è avvenuta infatti lo scorso maggio. La parola chiave con cui l’azienda si comunica ai potenziali clienti italiani è #rivoluzioneiliad, ovvero una chiara presa di posizione rispetto agli altri operatori sul mercato attraverso un servizio completamente improntato sul concetto di trasparenza. Per questo motivo, il punto forte dell’offerta Iliad è quello di non avere nessun costo nascosto e, soprattutto, prezzi delle tariffe concorrenziali.

Sottolineiamo che al momento Iliad non offre nessuna offerta dedicata che includa lo smartphone. È però possibile effettuarne l’acquisto tramite il portale web dell’azienda beneficiando di eventuali promozioni e modalità di pagamento agevolate, se già clienti della compagnia.

Gli smartphone disponibili per l’acquisto sul portale Iliad sono Apple iPhone, di cui elenchiamo i modelli:

Apple iPhone 11 Pro Max (attualmente esaurito);

(attualmente esaurito); Apple iPhone 11 Pro ;

; Apple iPhone Xs ;

; Apple iPhone 11 ;

; Apple iPhone XR.

Per potere effettuare l’acquisto, occorre prima di tutto registrarsi e accedere all’area riservata del sito utilizzando le proprie credenziali e assicurarsi di avere a disposizione una SIM Iliad attiva e con caratteristiche conformi a quelle necessarie allo smartphone che si intende acquistare.

Tutti i modelli sono acquistabili in unica rata oppure con pagamento suddiviso in 30 rate mensili secondo le condizione e le modalità che descriviamo sotto.

Pagamento in un’unica soluzione, che prevede appunto il pagamento immediato del 100% del costo totale del telefono e la consegna fisica dello stesso presso il domicilio indicato, entro 5 giorni dalla data dell’ordine. È naturalmente possibile tracciare il proprio ordine attraverso il servizio messo a disposizione all’interno dell’area riservata.

Pagamento a rate, che implica una modalità di pagamento suddivisa in 30 rate mensili, pagando un contributo iniziale. Riceverete il device presso l’indirizzo indicato entro 5 giorni dalla data dell’ordine. È importante sottolineare che questa modalità di pagamento è riservata agli utenti titolari di una SIM Iliad che sia attiva da almeno 3 mesi e che preveda l’opzione di addebito automatico su carta di pagamento (credito o debito).

Iliad Giga 50

L’offerta al momento più interessante attivata da Iliad è Giga 50, che comprende appunto 50GB di navigazione internet, oltre che minuti e SMS illimitati al costo di 7,99 Euro al mese. L’unico costo aggiuntivo è per l’eventuale acquisto di una SIM, pari a 9,99 Euro una tantum.

Per offrirvi una panoramica generale dell’offerta, vi elenchiamo qui le caratteristiche principali:

minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia di qualsiasi operatore;

verso fissi e mobili in Italia di qualsiasi operatore; minuti e SMS illimitati , oltre a 4GB di roaming in alcuni Paesi europei selezionati;

, oltre a in alcuni Paesi europei selezionati; minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali, che includono oltre 60 destinazioni, fissi in Europa e fissi in USA e Canada.

I servizi previsti con la sottoscrizione della tariffa sono:

servizio Mi richiami;

hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo credito residuo;

segreteria telefonica;

portabilità del numero.

Iliad sottolinea inoltre che l’offerta, in linea con la propria filosofia, non subirà cambiamenti nel tempo, è senza vincoli o costi nascosti, include servizi gratuiti e soprattutto è attivabile in soli 3 minuti.

Ricordiamo come questa offerta non include direttamente il telefono, che invece è possibile acquistare separatamente online, secondo le modalità che indichiamo nella sezione sopra.

Scopri Iliad Giga 50 »

Offerte Vodafone

Scegliere Vodafone come operatore per una nuova tariffa con telefono incluso significa potere beneficiare dei modelli di smartphone più recenti attualmente sul mercato, oltre che usufruire di un’estesa rete, che compete con quella di TIM per il primato sul territorio italiano.

RED Unlimited Smart

RED Unlimited Smart è attivabile al costo di 5 Euro, con SIM card inclusa, e un costo fisso mensile di 18,99 Euro.

Annunci Google

Altre caratteristiche sono:

chiamate e SMS illimitati ;

; 40GB di internet al mese previsto.

Ricordiamo che questa offerta non include la navigazione su rete TIM 5G.

Moltissimi sono i modelli che è possibile abbinare a questa offerta, con un contributo mensile che va da 0 Euro al mese fino a 32,99 Euro al mese. Vi è un vincolo contrattuale di 30 mesi. Anche il valore dell’anticipo previsto è variabile a seconda del modello selezionato. Alcuni esempi sono:

Samsung Galaxy A40 , senza anticipo e contributo mensile di 2,99 Euro;

, senza anticipo e contributo mensile di 2,99 Euro; Apple iPhone 11 64GB , anticipo di 99 Euro e contributo mensile di 15,99 Euro;

, anticipo di 99 Euro e contributo mensile di 15,99 Euro; Apple iPhone XS Max 512GB , anticipo di 449,99 Euro e contributo mensile di 30,99 Euro;

, anticipo di 449,99 Euro e contributo mensile di 30,99 Euro; Huawei P30, anticipo di 99,99 Euro e contributo mensile di 6,99 Euro.

Scopri Vodafone RED Unlimited Smart »

RED Unlimited Ultra

Per 24,99 Euro al mese, potrete navigare in 5G e beneficiare di:

chiamate e messaggi illimitati ;

; internet 30GB al mese.

Il costo previsto per l’attivazione è di 5 Euro una tantum, che include anche il costo della SIM card.

I modelli di smartphone a disposizione sono gli stessi previsti per le offerte RED Unlimited Smart e RED Unlimited Black, così come le modalità rispetto all’acquisto degli stessi. È previsto infatti un anticipo iniziale e un contributo mensile variabile in base al modello scelto. Il vincolo contrattuale è di 30 mesi.

RED Unlimited Black

Al costo di 39,99 Euro al mese, anche questa offerta vi consente di sfruttare la potenza della rete 5G messa a disposizione dell’operatore. Il costo di attivazione iniziale è di 5 Euro, mentre nessun costo è previsto per l’eventuale acquisto di una nuova SIM card. L’offerta include:

chiamate e SMS illimitati ;

; internet illimitato.

Anche nel caso di RED Unlimited Black, è possibile scegliere dalla lista degli smartphone disponibili anche per le offerte RED Unlimited Smart e RED Unlimited Ultra. Il contributo mensile minimo previsto è di 0 Euro/mese fino a 32,99 Euro/mese, con un vincolo contrattuale di 30 mesi ed un eventuale anticipo che può arrivare fino a 449,99 Euro per i modelli Apple iPhone XS Max 512GB e Apple iPhone XS Max 256GB.

Scopri Vodafone RED Unlimited Black »

Offerte Wind

Sul panorama degli operatori telefonici in Italia, Wind offre tra i pacchetti più convenienti a disposizione degli utenti. Questa caratteristica si riflette anche nelle offerte che comprendono il telefono. Nonostante le tariffe basse, la compagnia però mantiene un alto livello di qualità del servizio e dei telefoni selezionati.

Le proposte telefono incluso Wind che sono attivabili a ottobre 2019 si suddividono tra ricaricabili e in abbonamento. Le tariffe ricaricabili sono:

Wind Easy ;

; Wind All Digital ;

; Wind All Inclusive con Easy Pay.

Wind Easy

Il pacchetto Wind Easy è una tariffa a consumo, con zero costi di attivazione, ad eccezione dell’eventuale costo della SIM card a 10 Euro. I servizi inclusi sono:

chiamate al costo di 0,30 Euro/minuto ;

; SMS al costo di 0,30 l’uno ;

; navigazione internet al costo di 0,24 Euro/MB.

La tariffa Wind Easy propone una buona e variegata selezione di modelli di tutti i principali brand di smartphone presenti sul mercato, alcuni esempi sono:

Samsung Galaxy J6 , con anticipo richiesto di 69,90 Euro, nessun contributo mensile;

, con anticipo richiesto di 69,90 Euro, nessun contributo mensile; Apple iPhone XR 64GB , con anticipo richiesto di 499,99 Euro, contributo mensile pari a 14,99 Euro;

, con anticipo richiesto di 499,99 Euro, contributo mensile pari a 14,99 Euro; Huawei P30 PRO, con anticipo richiesto di 149,99 Euro, contributo mensile pari a 19,99 Euro.

Scopri Wind Easy »

Wind All Digital

Senza costi di attivazione, l’offerta Wind All Digital offre:

chiamate illimitate ;

; messaggi al costo di 0,30 Euro l’uno ;

; internet per 40GB al mese.

Questa tariffa presenta in linea di massima un’ampia scelta in termini di modelli smartphone inclusi. Molto interessante è la varietà dei prodotti Samsung, tra cui sono disponibili:

Samsung Galaxy Note10+ 256GB , anticipo di 679,99 Euro e contributo mensile di 14,99 Euro;

, anticipo di 679,99 Euro e contributo mensile di 14,99 Euro; Samsung Galaxy S10 512GB , anticipo di 169,99 Euro e contributo mensile di 26,99 Euro;

, anticipo di 169,99 Euro e contributo mensile di 26,99 Euro; Samsung Galaxy A40, anticipo di 99,99 Euro e contributo mensile di 4,99 Euro.

Scopri Wind All Digital »

Wind All Inclusive con Easy Pay

All Inclusive con Easy Pay ha un costo di attivazione pari a 3 Euro e un vincolo contrattuale di 24 mesi. Il prezzo per acquistare una SIM con questa offerta è pari a 10 Euro. Il pacchetto comprende:

chiamate e messaggi illimitati ;

; internet con 60GB al mese.

Gli smartphone a disposizione per l’acquisto inclusi in quest’offerta prevedono un vincolo contrattuale di 30 mesi, un range variabile per l’anticipo mensile che parte da o Euro fino a 1.1319,99 Euro per il modello Apple iPhone 11 Pro Max 512GB e un contributo mensile medio pari a 12 Euro.

Scopri All Inclusive con Easy Pay »

Wind Family

Per la categoria abbonamenti, è disponibile al momento l’offerta Wind Family. Wind Family ha un costo di 17,99 Euro al mese, a cui deve essere aggiunto un costo di attivazione di 5 Euro e un eventuale prezzo della SIM di 10 Euro. I servizi inclusi sono:

chiamate e messaggi illimitati ;

; internet 100GB al mese, di cui 50GB per la persona a cui è intestato il contratto, mentre 50GB sono da condividere.

Con l’offerta Wind Family, potrete scegliere tra molti modelli dei principali produttori di smartphone sul mercato, come Apple iPhone, Samsung Galaxy e Huawei. Come nel caso delle tariffe analizzate in precedenza, anche con Wind Family vi sarà richiesto di pagare un anticipo fisso oltre che un contributo mensile, variabile a seconda del modello da voi scelto. Il vincolo contrattuale è di 30 mesi.

Scopri Wind Family »