Fastweb Casa a 24,95 per sempre: ultimi giorni per sottoscrivere l’offerta

Restano ancora pochi giorni per attivare la promozione Fastweb Casa con l’offerta Back to school. Il piano dal mese di settembre è stato proposto al prezzo di 24.95 € al mese anziché 34.95€, dal 3 Novembre però l’operatore rivedrà i termini di questa soluzione. Inizialmente lo sconto sul piano internet casa di Fastweb sarebbe dovuto terminare a metà ottobre, poi è stato prolungato fino alla fine del mese.

Fastweb è il terzo operatore di telefonia fissa italiano. Detiene il 13.6% delle quote di mercato ed è pari merito con la neonata alleanza Wind-Tre. Vodafone possiede solo un 1.2% di linee in più. Tim invece è ancora lontana anni luce con il suo 48.1%. I dati dell’Osservatorio di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) hanno però mostrato come tra giugno 2018 e giugno 2019 Tim abbia perso quasi il 4% di linee, mentre Fastweb è cresciuto dell’1.1%.

La qualità della linea Fastweb

In attesa che l’authority pubblichi il suo nuovo report, in cui saranno visibili i risultati della campagna di sconti estivi con le offerte win back dei vari concorrenti, resta il fatto che anche dalle analisi degli speed test effettuata da SosTariffe.it Fastweb abbia ottenuto dei risultati incoraggianti. La ricerca è stata condotta esaminando gli esiti delle prove di velocità fatte dagli utenti con lo strumento di speed test sul sito e comparandoli con quelli dello scorso anno.

Vodafone è risultati essere l’operatore con la linea più veloce, ha ottenuto una media di 39.93 Mbit/s. Fastweb è stato però il secondo con 39.60 Mbit/s, seguito da Wind-Infostrada (38.45 Mbit/s) e Telecom Italia (27,49 Mbit/s). In quinta posizione Cheapnet (19,20 Mbit/s) e ultimo Eolo (17,43 Mbit/s).

Oltre ad un secondo posto generale, Fastweb si è anche distinto però nella seconda classifica – quella che ha messo a confronto i risultato del primo semestre 2019 con quelli dello stesso periodo del 2018. Nel confronto rispetto all’anno precedente il miglioramento maggiore è stato quello di Fastweb, l’operatore in un anno ha infatti incrementato del 51.55% le proprie prestazioni. La velocità di download registrata dai test sul provider fino a giugno 2018 era stata di 26,13 Mbit/s, mentre nel del 2019 (39,60 Mbit/s).

Il comparatore di SosTariffe.it, che utilizziamo per stilare le classifiche sulle offerte internet casa più convenienti del mese, ha sempre incluso il piano Fastweb casa nelle prime 5 posizioni negli ultimi 3 mesi. Adesso con la fine di questa promozione e con i cambiamenti che ne seguiranno (che probabilmente andranno ad incidere in peggio sul rapporto qualità/prezzo) vedremo quale sarà il nuovo posizionamento dell’operatore.

Se volete scoprire se l’offerta di rete fissa che avete attiva è effettivamente la migliore al momento, utilizzate anche voi il comparatore di SosTariffe.it. Sarà sufficiente selezionare i parametri che deve avere il vostro piano ideale e avviate la ricerca. Lo strumento confronterà per voi le offerte proposte dagli operatori e vi restituirà tutti i risultati, con prezzi e condizioni chiari, in un’unica pagina.

Fastweb Casa, come attivarla entro il 3 Novembre

Fino a questa estate nel pacchetto Fastweb casa non era incluso il traffico voce da rete fissa gratuito, è stato aggiunto solo in un secondo momento con la formula Back to school. Ad oggi il pacchetto Fastweb Casa include:

il modem FASTgate

tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa

i clienti che abbiano un’utenza Fastweb Mobile avranno diritto a bloccare il canone a 24.95€ per sempre

chiamate verso i fissi e i mobili nazionali illimitate

Si potranno anche sfruttare i servizi: Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate. E con 5 € in più al mese si potrà attivare 1000 minuti per chiamate internazionali.

L’offerta può essere attivata sia con il servizio Ultra Fibra – quindi con la navigazione fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload – sia con Adsl a 20 Mega (velocità di caricamento 7 Mbit/s mentre per scaricare fino a 20 Mbit/s). L’operatore specifica però che la FTTH di Fastweb è al momento attiva solo in 31 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona;. Si può comunque optare per una terza soluzione che è la FTTC (Fiber to Cabinet) che viaggia intorno ai 100/200 Mbit/s.

Il piano è scontato solo se viene sottoscritto sul sito Fastweb o tramite i canali social.

Cosa accadrà ai piani combinati con Fastweb Casa

La fine della promozione Back to school non inciderà solo sulla proposta base di Fastweb, ma anche su quella combinata pensata per i clienti Eni gas e luce. Questi utenti al momento possono avere la FTTH con chiamate illimitate pagando 19.95€ al mese. In realtà il pacchetto senza offerte costerebbe 34.95€, a cui in questo momento vengono sottratti 5€ (per 2 anni) come bonus perché si è clienti Eni, poi viene applicato un ulteriore riduzione di 5 € su Fastweb casa e altri 5 € per lo sconto Back to school.

Anche il pacchetto Fastweb Casa e Dazn dovrebbe subire degli effetti anche se nella descrizione di questo piano infatti non si fanno riferimenti alla promozione in scadenza e il prezzo della rete FTTH è di 20.96€ a cui si aggiungono 9.99€ al mese per l’abbonamento DAZN, la piattaforma di streaming on demand di eventi sportivi. Con DAZN gli utenti hanno la possibilità di seguire 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B e alcuni dei principali campionati stranieri. Nel catalogo di DAZN sono comprese anche le dirette di match di molti altri sport, come baseball, tennis o rugby.

Il costo di DAZN è quello standard proposto dalla piattaforma, 9.99 €, mentre Fastweb Casa è offerta a 20.96€. Nel complesso quindi per questo piano si spenderanno circa 31 € al mese. Resta da capire se la disattivazione delle promozioni sul pacchetto Casa generale avranno poi ricadute anche su questo piano, anche perché il prezzo proposto è frutto di una revisione dei costi legata proprio all’applicazione dello sconto di 5 € di Back to school per i primi 12 mesi di abbonamento. Il modem WiFi FastGate, l’attivazione e l’assistenza MyFastweb sono inclusi nel prezzo di sottoscrizione e per questa proposta il canone non subirà variazioni dopo i primi anni di attivazione.

Potrebbe aumentare anche Fastweb Casa e Mobile

Infine un’altra proposta combinata che dopo il 3 Novembre potrebbe subire cambiamenti è quella Fastweb Casa e mobile, in questo caso è disponibile sia per clienti fibra che Adsl. Questo piano ha un prezzo mensile di 34.87€ che offre gli utenti il modem, l’assistenza, l’attivazione e una sim dati e traffico voce per sfruttare i minuti e i GB per navigare in mobilità.

Questa tariffa non è altro che l’unione del piano internet casa di Fastweb già illustrato e di quello mobile che dà agli utenti una sim con minuti illimitati, 100 sms da usare anche in Ue e 30 GB Internet (di cui 4 GB in roaming). Gli sms extra promo costeranno 0.05 € e si potrà avere un 1GB in più pagando 2 € (fino a d un massimo di 10 GB).

I tempi di attivazione delle offerte di Fastweb, così come riportato nel contratto, sono al massimo di 60 giorni dalla ricezione delle richieste del cliente. Sono previsti inoltre dei costi per disattivare la linea, per estinguere il servizio o per trasferirlo si pagheranno 29.95€.