Le migliori offerte luce e gas di Dicembre 2020

Chi non ha mai cambiato operatore luce e gas può trovarsi disorientato di fronte alle tante proposte dei gestori. Per valutare bene se modificare la tariffa della propria fornitura domestica gli utenti devono considerare alcuni fattori: abitudini familiari, prezzo della materia prima proposta, tipologia oraria della promozione, condizioni e vincoli contrattuali.

L’elemento che più di ogni altro ha un effetto sul possibile risparmio per gli utenti domestici è il costo unitario di energia e gas. Nelle proposte del servizio a Maggiori tutele gli operatori modificano il prezzo delle materie prime seguendo le oscillazioni dei mercati di riferimento. I gestori del libero mercato invece hanno studiato delle offerte a prezzo fisso per 12, 24 o 36 mesi, l’utente potrà quindi evitare le modifiche di costo imposte dall’ARERA ogni tre mesi.

Una famiglia di 3 persone che utilizza forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie in casa arriverà a consumare in un anno intorno a 2900 kWh di energia. Questo nucleo familiare se ha un contratto in regime di mercato tutelato, stando agli attuali costi della materia prima, pagherà un conto annuale per la fornitura di luce di circa 548 euro.

La stessa famiglia per avere acqua calda, gas per cucinare e per riscaldare una casa di 75 mq consumerà circa 1110 m3 di gas. Con le tariffe del mercato a Maggiori tutele la spesa annuale per la fornitura gas supererà i 770 euro, se si decide di passare al libero mercato di potrà ridurre la bolletta anche di un centinaio di euro l’anno.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

Come trovare le offerte energia e gas più vantaggiose

In questa guida analizzeremo le migliori promozioni luce e gas e le condizioni offerte per chi cambia gestore a Dicembre. Per individuare le offerte più convenienti utilizziamo il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento non si limita solo a confrontare le tariffe calcola anche le bollette mensili e stima il risparmio annuale che potranno ottenere gli utenti passando al libero mercato.

Per avviare una ricerca delle offerte energia e gas si può selezionare l’apposita voce tra i menu presenti sul sito. Sarà poi necessario fornire alcune informazioni: numeri di conviventi, metratura dell’appartamento, elettrodomestici in uso, tempo giornaliero trascorso in casa. Quest’ultimo elemento è importante per chi deve valutare i costi delle promozioni luce, infatti questa tariffe si dividono in monorarie, biorarie e triorarie. La prima tipologia propone un prezzo dell’energia uguale a prescindere da giorni e orari di utilizzo.

Le offerte biorarie o triorarie suddividono la giornata in fasce orarie e i costi della materia prima saranno più convenienti nei periodi delle giornata in cui la domanda è più bassa (in genere di sera e nei weekend). Queste tariffe sono vantaggiose per chi trascorre molto tempo fuori casa, ma se le attivasse una persona in smart working sarebbero poco favorevoli.

Le fasce orarie convenzionalmente proposte sono:

F1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19

F2 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23

F3 dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7, domenica e giorni festivi 24 ore su 24

In questo periodo la pandemia ha modificato molto le abitudini di consumo degli italiani, quindi si potrebbe essere spinti ad optare per una soluzione monoraria pensando al tempo che si trascorre in casa attualmente. Cosa accadrà una volta che si tornerà in ufficio? Quanto tempo passerete nell’abitazione una volta terminata l’emergenza? Gli esperti sostengono che prima di poter tornare alla normalità serviranno ancora mesi, ma è il caso di pensare a questo fattore quando sceglierete la nuova offerta luce da attivare. Non tutti i gestori permettono di trasformare un piano monorario in bioraria, valutate dunque con attenzione le condizioni richieste.

Le migliori tariffe luce

Dal confronto tra le diverse promozioni energia disponibili ecco quali sono le prime tre per condizioni e servizi offerti.

1. Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

L’offerta luce considerata più conveniente è quella di Wekiwi, la tariffa di questo gestore è una promozione a prezzo fisso monorario. Il prezzo dell’energia proposto è di 0,2200 euro/kWh, considerando la famiglia tipo che abbiamo preso in esame pagherebbe ogni mese circa 39,53 euro. Il risparmio annuo accumulabile un cliente passando dal mercato tutelato a quello libero potrebbe avvicinarsi ai 74 euro.

Chi sottoscrive questa tariffa dovrà attivare il RID, inoltre questo fornitore utilizza la Carica mensile come metodo di pagamento. Questo sistema prevede che l’addebito sul conto venga fatturato secondo una previsione di consumi fatta da parte dell’utente. Il cliente potrà decidere tra una serie di taglie di ricarica, 20, 50, 60,80, 100 euro e concorderà un periodo di fatturazione con il fornitore. Per capire meglio facciamo un esempio pratico, se si sceglie una carica di 50 euro e una fatturazione trimestrale l’addebito del gestore sarà di 150 euro e avverrà all’inizio del trimestre. Se i consumi saranno inferiori si riceverà poi un conguaglio successivo.

Con questo operatore si può ricevere un buono da 40 euro se si attivano luce e gas (di 20 euro se si sottoscrive una sola fornitura). I voucher si potranno utilizzare nei negozi convenzionati con il programma Ticket Compliments, hanno aderito tra gli altri le catene di supermercati Coop, Conad, Carrefour e i negozi Prenatal, Rinascente, Sephora e Unieuro.

Scopri come attivare Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

2. Edison Web Luce

La promozione di Edison è disponibile sia nella versione monoraria (prezzo applicato 0,02850 euro/kWh) che come tariffa bioraria (F1 0,040 euro/kWh e F2/F3 0,0200 euro/kWh). Si tratta anche in questo caso di un piano che potrà essere sottoscritto solo domiciliando i pagamenti sul conto corrente. Il costo delle bollette sarà bloccato per 12 mesi.

I 3 conviventi attivando questa offerta spenderebbero ogni mese 40,55 euro per l’energia elettrica consumata. Il risparmio annuo rispetto alle tariffe del mercato tutelato sarà di oltre 61 euro. A questa riduzione della bolletta sia aggiungono anche i premi che possono essere vinti iscrivendosi al programma Edison Ville e la fornitura di assistenza di tecnici e professionisti garantita dal piano Prontissimo Casa.

Attiva Edison Web Luce »

3. Amazing Xmas Luce di Illumia

Con Illumia la famiglia tipo pagherà ogni mese per la sua fornitura di energia elettrica 40,68 euro circa. Il risparmio che si potrà accumulare nell’arco di 12 mesi, rispetto alle offerte del servizio a Maggiori tutele, sarà pari a 60 euro. La tariffa proposta è a prezzo bloccato (0,02700 euro/kWh) e garantisce una fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Fino al 21 Dicembre è in corso un’offerta speciale, il fornitore regala ai nuovi clienti un buono Amazon del valore di 25 euro per ogni amico presentato ad Illumia. Il codice che dovrà essere fornito è Amazing Xmas 2020.

L’unico metodo di pagamento accettato per poter attivare questa promozione è il RID.

Ecco come avere Amazing Xmas Luce »

Le offerte gas di Natale

I tre pacchetti gas che offronto le condizioni più vantaggiose del mese di Dicembre sono:

E. ON Valore Mercato Gas

Prezzo Chiaro A2a Gas

Edison Web Gas

1. E. ON Valore Mercato Gas

La promozione proposta da E.ON è una tariffa indicizzata che adegua il prezzo del gas a quello del mercato di riferimento. Gli utenti che sottoscriveranno questa offerta a Dicembre pagheranno per la materia prima 0,0852 euro/smc. La famiglia tipo presa in esame in questa guida spenderebbe ogni mese poco più di 53 euro, in un anno il risparmio annuo rispetto alle offerte tutelate sarà di più di 129 euro.

Per poter usufruire dell’opzione Valore mercato, che garantisce agli utenti di pagare il prezzo all’ingrosso del gas, la società chiede un contributo mensile di 2 euro al cliente. Con E.ON si avrà la bolletta smart senza costi aggiuntivi.

Attiva la migliore tariffa gas di E.ON »

2. Prezzo Chiaro A2a Gas

Con Prezzo Chiaro di A2a sarà possibile pagare il gas al costo del mercato all’ingrosso, per usufruire di questo servizio il gestore richiede un contributo fisso di 3,90 euro al mese. La promozione natalizia del fornitore regala il servizio per 1 anno e il contributo sarà offerto da A2a.

Gli utenti che attiveranno un’offerta dual fuel con questo operatore potranno ottenere per entrambe le forniture l’opzione del costo della materia prima a prezzo di mercato gratis per 12 mesi. Questo gestore permette di attivare la bolletta smart, inoltre le offerte di A2a possono essere sottoscritte anche tramite Whatsapp.

Scopri Prezzo Chiaro a2a Gas »

3. Edison Web Gas

Il risparmio annuale che potrà ottenere la famiglia che passi dal mercato a Maggiori tutele alle offerte libere di Edison sarà di 80 euro. Il conto annuale delle bollette gas per i 3 conviventi sarà infatti di circa 690, invece dei 770 euro previsti per chi resti con le offerte del mercato tutelato per 1 anno. Il prezzo applicato ai consumi di gas naturale per chi sottoscrive questa promozione sarà di 0,120 euro/smc.

Per attivare la promozione di Edison non è richiesto alcun versamento cautelativo, si dovrà però scegliere come metodo di pagamento con RID. Il prezzo applicato ai consumi del gas sarà bloccato per 12 mesi e nell’offerta il fornitore include anche il servizio Prontissimo Casa, si tratta di un’opzione che offre ai clienti un servizio di assistenza con pronto intervento 24 ore su 24 e con la possibilità di rivolgersi a 1.400 artigiani in tutta Italia. Gli utenti con un contratto Edison attivo possono partecipare al programma a premi Edison Ville.

Attiva in pochi minuti Web Gas »