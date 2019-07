Le migliori offerte luce e gas a luglio 2019 con prezzo bloccato

L’aumento dell’1.9% del prezzo dell’energia elettrica vi preoccupa? Ecco le promozioni più convenienti che fissano i prezzi di luce e gas per 1 anno o per 24 mesi e le condizioni proposte dai maggiori fornitori di servizi presenti sul territorio nazionale

Le fluttuazioni delle bollette di luce e gas dovute alle modifiche dei costi delle materie prime imposte dall’ARERA hanno spinto gli operatori del libero mercato a dei ritocchi nelle tariffe. I prezzi delle offerte illustrate di seguito sono fissi per 1 anno e in alcuni casi anche per 2.

Per sapere quanto potreste risparmiare passando dal mercato tutelato alle tariffe bloccate del mercato libero usate il comparatore di SosTariffe.it.

Confronta le tariffe Luce più convenienti »

Le promozioni energia a prezzo bloccato

Tutte le promozioni e i confronti si basano su un consumo tipo stimato su una famiglia di 3 persone che utilizza la luce per uso domestico principalmente nelle fasce orarie serali e nei fine settimana. Il consumo in kWh approssimativo considerato è di 2900 kWh in un anno per un costo, stando alle attuali tariffe del mercato tutelato, di poco più di 620 € in 12 mesi.

1. Wekiwi Energia Prezzo Fisso a 12 mesi a 45.49 € al mese

Con la tariffa di Wekiwi una famiglia di tre persone che utilizzi l’energia elettrica principalmente nei weekend e la sera potrebbe spendere annualmente intorno ai 546 €. Il risparmio calcolato dal comparatore di SosTariffe.it rispetto alla spesa media annua con una tariffa del servizio di Maggior Tutela è di 74.63 € in 12 mesi, il costo mensile dell’offerta è stimato circa in 45.49€.

È una tariffa a prezzo bloccato per un anno con un costo dell’energia di 0.03799 €/kWh. Il fornitore propone anche dei benefici accessori per i clienti:

la certificazione di energia 100% rinnovabile

per chi è già cliente Wekiwi o se si attiva un secondo contratto (luce o gas) ottieni 30 € di buono da spendere su e-shop online di Wekiwi

da spendere su e-shop online di Wekiwi assicurazione salute per chi stipula un contratto luce e gas

Il sistema di pagamento di Wekiwi è differente da quello di altre compagnie, il consumatore sceglie un importo fisso per la sua bolletta facendo una stima approssimativa di quanto crede di consumare. La “Carica mensile” sarà poi integrata una volta effettuata la lettura dei consumi reali.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 Mesi »

2. Illumia Super Web LUCE a 46.14 € al mese

In assoluto il risparmio annuo maggiore che potrete ottenere è quello proposto da Illumia. Con un prezzo della materia prima di 0.0380 €/kWh e facendo un calcolo sui consumi appena citati in un anno si spenderebbero 553 €, 66.73 € in meno in 12 mesi rispetto a quanto stimato per il mercato libero. Una riduzione dei costi che può aumentare se si sceglie di pagare in RID.

La promozione vi fornisce 50 kWh in omaggio. La tariffa di è monoraria e blocca il prezzo dell’energia elettrica per 1 anno, questo vuol dire che l’energia elettrica avrà lo stesso prezzo a qualsiasi orario la userete. Incluso nel prezzo la certificazione che l’energia che consumate proviene da fonti rinnovabili.

Attiva Illumia Super Web Luce »

3. E.On Luce Blu a 46.66 € al mese

Con la tariffa di E.On partecipate al progetto che l’operatore sostiene con Legambiente Energy In Blu per la pulizia del mare dalla plastica. Come funzione? Il fornitore di energia sostiene tre iniziative di prevenzione, di pulizia dei rifiuti e di tutela delle specie marine.

Il costo annuo stimato con questa promozione si aggira intorno ai 559.95 €, ben 60.51 € in meno rispetto alle proposte del mercato di Tutela. I clienti che passeranno a E.On avranno uno sconto del 20% sulla fornitura di energia elettrica e si tratta di un’offerta a energia verde (da fonti rinnovabili).

I prezzi praticati da questa compagnia sono 0.0407 €/kWh per chi sceglie la tariffa monoraria. Per i consumatori che optano per l’offerta bioraria il prezzo dell’energia elettrica praticato sarà 0.0588 €/kWh nelle ore di punta, mentre nei weekend e nelle ore serali la tariffa sarà 0.0296€/kWh. Tutti i prezzi sono fissi per 1 anno.

Scopri E.On Luce Blu »

4. Next Energy Luce a 46.97€ al mese

La soluzione di Sorgenia vi propone una riduzione del prezzo sensibilmente minore della precedente, con questa promozione la stima del risparmio (sempre considerando le stesse condizioni di utilizzo) scenderebbe poco sotto i 57 €.

La tariffa proposta è monoraria, quindi come detto ha un unico presso dell’energia elettrica a tutte le ore e tutti i giorni. Anche questa è un’offerta che prevede il blocco del costo dell’energia per 12 mesi.

Si può scegliere di pagare con addebito su conto corrente o su carta di credito.

Tra i benefit ci sono:

uno sconto del 15% su Smartbox se si attiva sia la fornitura di gas che di luce

se si attiva sia la fornitura di gas che di luce un buono da 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato

sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato per i possessori della carta fedeltà Italo + ottengono 1800 punti Italo se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società

infine si può partecipare al programma PAYBACK, il principale programma fedeltà multipartners italiano

Attiva Next Energy Luce »

5. Energia 3.0 Light Monoraria a 47.30€ al mese

Il risparmio annuo con questa promozione di Engie rispetto ai regimi di Tutela supera i 52 €. La stima è sempre calcolata sui criteri spiegati prima.

La promozione blocca il prezzo della fornitura di energia per 2 anni. E se si attiva la fornitura di gas naturale e luce si può avere una bolletta unificata. La società inoltre certifica la sostenibilità dell’energia che consumate.

C’è anche la versione Trioraria e i prezzi applicati alla materia prima sono:

051€/kWh in F1 (lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi)

048€/kWh in F2 (lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali)

037€/kWh in F3 (ore serali e nel weekend)

Scopri Energia 3.0 Light Monoraria »

Le offerte con prezzo fisso del gas

Anche le promozioni per la fornitura del gas hanno subito dei ritocchi da inizio Luglio. Ecco quali sono le tariffe più convenienti con un costo bloccato della materia prima e a quali condizioni. Tutte le offerte sono state stimate su un consumo medio annuo di 1410 m3 – che è più o meno quanto consumerebbe una famiglia di 3 persone utilizzando il gas, la caldaia e l’acqua calda in una casa di 100 mq. La spesa media per l’uso e consumi descritti nel mercato a Maggior Tutela, quindi che segue le oscillazioni dei prezzi poste da ARERA sarebbe di 1079.06 € in un anno.

Per scoprire quali siano le migliori tariffe basate sul vostro stile di consumo usate il comparatore di SosTariffe.it, inserite i vostri parametri e in pochi secondi lo strumento vi restituirà i risultati.

Confronta le promozioni Gas più vantaggiose »

1. Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi a 80.65€

Il risparmio stimato con questa offerta supererebbe i 111.20 € in un anno, infatti la spesa complessiva sarebbe di 967.86 € in 12 mesi. Il prezzo della materia prima proposto da Wekiwi in questo momento è di 0.1799 €/smc.

Tra i benefici extra che il fornitore propone ai nuovi clienti ci sono:

Carica mensile

Assicurazione salute inclusa se attivi luce e gas

inclusa se attivi luce e gas Buono spesa in regalo: 30 euro se attivi luce e gas

Eviti consumi stimati

Sconto Online per utilizzo esclusivo Area Personale wekiwi.it

per utilizzo esclusivo Area Personale wekiwi.it Sconto 10% sui prodotti e-shop

Attiva Prezzo Fisso 12 Mesi »

2. Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm a 81.13 € al mese

La spesa annua per un consumo di 1410 m3 con un prezzo del gas di 0.1913 €/smc (bloccato per un anno) sarebbe di 973.60 €. Questo significa che in 12 mesi risparmiereste 105.46 €.

Oltre a questo ribasso dovuto alla tariffa HeraComm ha anche incluso dei bonus per cercare di attirare nuovi clienti, ecco quali:

sconto di 30 €, che raddoppiano e diventano 60 € se si attiva anche la fornitura di luce

incluse soluzioni innovative per ridurre i consumi

Scopri Prezzo Netto Special Web Casa »

3. E.On Gas Click a 82.82 € al mese

Il risparmio annuo che potrete ottenere con la tariffa gas di E.On è molto al di sotto di quelli visti finora, con Gas Click si scende sotto gli 86 €, a 85.17 €. La spesa di una famiglia di 3 persone che consumi 1410 m3 di gas in 12 mesi infatti sarebbe di 993.89€ con un prezzo del gas di 0.1940 €/smc (bloccato per 1 anno).

Tra i benefit aggiuntivi ci sono:

Zero costi di attivazione

Sconto con bolletta smart ed addebito in conto corrente

Bolletta online e APP dedicata

Loyalty program riservato ai clienti E.ON

E.ON Porta un Amico, bonus in bolletta fino a 480€

Attiva E.On Gas Click »

4. Sorgenia Next Energy Gas 83.46 € al mese

Anche Sorgenia ha una tariffa a prezzo del gas bloccato per 12 mesi. In questo caso la materia prima costerà 0.2200 €/smc, per un costo stimato in un anno di 1001.51€ e quindi con un risparmio rispetto alle tariffe del Servizio di Tutela di 77.55 €.

I clienti Sorgenia hanno diritto a:

partecipare al programma PAYBACK

sfruttare la promozione “Porta i tuoi amici in Sorgenia” ottenendo un bonus di 30€ in bolletta (sia per chi invita che per chi viene invitato)

1800 punti Italo Treno in omaggio attivando una fornitura di luce e gas

bolletta elettronica

uno sconto del 15% su uno Smartbox per chi attiva sia gas che luce

Scopri Next Energy Gas »

5. Engie Energia 3.0 Light a 85.47 € al mese

In questo caso la tariffa di Engie propone un prezzo del gas bloccato per 24 mesi a 0.2265 €/smc.

Il risparmio che una famiglia di 3 persone può ottenere con Energia 3.0 Light è stato stimato in 53.53 € in un anno. In 12 mesi infatti sempre ipotizzando un consumo di 1410 m3 di gas la bolletta dovrebbe essere di circa 1025.53 €.

Con questa tariffa è possibile richiedere una bolletta unificata di luce e gas se si attivano entrambi i servizi.

Attiva Energia 3.0 Light »