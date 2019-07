Offerta Sky TV + Calcio a 24,90€: sconto di 10€ al mese per un anno

Tutti coloro che amano il calcio non possono perdere questa occasione. Con Sky sul digitale terrestre è possibile accedere ai migliori canali di Premium, Sky TV e il pacchetto Calcio al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per un anno . Scopri come attivarlo

La Serie A si è conclusa a ufficialmente il 25 maggio scorso ma la voglia di calcio degli italiani non si spegne. Sky è una delle aziende televisive che offre il palinsesto più ricco quando si parla di pallone e per coloro che vogliono seguire la propria squadra del cuore sempre e comunque è arrivata una nuova e imperdibile offerta.

Oggi è possibile accedere alla programmazione di Sky TV più quella del pacchetto Calcio ad un prezzo scontato di euro al mese per un anno. L’offerta è riservata ai clienti Sky sul digitale terrestre. Questo particolare abbonamento consente di accedere ai contenuti della pay TV anche a coloro che non dispongono di una parabola. Per farlo è sufficiente richiedendo a Sky l’apposita tessera, che andrà inserita in un decoder per il digitale terrestre o un modulo CAM. Oltre al pacchetto Calcio, con Sky sul digitale terrestre è possibile vedere i migliori film, ultime uscite e serie TV di successo di Mediaset Premium.

Il pacchetto Calcio di Sky permette di seguire i migliori incontri della Serie A per un totale di oltre 260 partite a stagione e di seguire tutti gli aggiornamenti, novità di formazione e risultati in tempo reale su Sky Sport 24 oltre alle analisi tecniche dei celebri commentatori sportivi della pay TV preferita dagli italiani. Con l’app Sky Go si può inoltre seguire le partite e tutti i canali di Sky TV e Premium in mobilità dal proprio smartphone e tablet senza alcun costo aggiuntivo. Alla piattaforma è possibile associare fino a 2 dispositivi. La versione Plus dell’app (non inclusa) permette di condividere lo stesso account su 4 terminali diversi e offre funzioni avanzate come Download & Play per la visione offline o la possibilità di bloccare, mettere in pausa e far ripartire un programma a piacimento.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli dell’abbonamento Sky sul digitale terrestre ed in particolare dell’offerta in promozione Sky TV + Calcio.

Sky sul digitale terrestre

1. Offerta base Sky TV

Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466). Il prezzo è di 14,90 euro al mese.

2. Offerta Sky TV + Sky Sport

Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466).

Sky Sport comprende invece tutte le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League in HD e i gol dai campi europei con Diretta Gol, 1 partita a turno di Premier League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP, basket con una selezione di partite del Mondiale di basket maschile FIBA 2019, tennis con una selezione di eventi degli ATP Masters 1000, gli incontri del Wrestling WWE e in più i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Il prezzo è di 24,90 euro al mese in promozione invece di 29,90 euro per 12 mesi.

3. Offerta SKY TV + Sky Calcio

Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466).

Sky Calcio comprende invece tutte 7 partite su 10 per giornata di Serie A in HD, 16 dei 20 incontri più importanti della stagione per un totale di 266 match all’anno in esclusiva fino al 2021 (in caso di più partite di Serie A alla stessa ora, sarà garantita la visione di un massimo di 5 partite in contemporanea), 1 partita a turno di Serie A Femminile, news, rubriche e approfondimenti con i commentatori della pay TV e in più i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24.

Il prezzo è di 24,90 euro al mese in promozione invece di 34,90 euro per 12 mesi.

Alla spesa per tutte le tipologie di abbonamento vanno poi aggiunti 39 euro una tantum per l’attivazione della Smart Card.

Il calcio in streaming: le offerte per attivare DAZN con Sky

Chi è particolarmente appassionato di pallone può completare il suo personale palinsesto calcistico sottoscrivendo un abbonamento a DAZN, associandolo alla propria offerta Sky su digitale terrestre. La piattaforma di streaming è accessibile da televisore dotato di decoder o modulo CAM per il digitale terrestre, dispositivi mobili (smartphone e tablet), computer e console da gioco. E’ possibile scegliere tra due pacchetti:

1. Offerta DAZN di 1 mese

Il servizio ha un costo di 7,99 euro anziché 9,99 euro più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il 30/6/19 e riservata ai clienti Sky, con uno sconto quindi del 20% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza del mese l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro per i clienti Sky da almeno 1 anno con Extra). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket DAZN mensile con almeno 24 ore di preavviso.

2. Offerta DAZN di 3 mesi

Il servizio ha un costo di 21,99 euro anziché 29,97 euro più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il 30/6/19 e riservata ai clienti Sky, con uno sconto quindi del 25% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza dei 3 mesi l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro per i clienti Sky da almeno 1 anno con Extra). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket DAZN mensile con almeno 24 ore di preavviso.

La programmazione di DAZN comprende 3 partite in esclusiva a settimana, tra cui l’anticipo di sabato sera, più gli highlights on demand, Serie B, Liga, Ligue 1, Eredivisie, Major League Soccer, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América 2019, Coppa delle Nazioni Africane, pallavolo, rugby, motori, sport di combattimento.

Per accedere ai contenuti in streaming di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2 Mbit/sec su dispositivi mobili e di almeno 6,5 Mbit/sec su smart TV o console.

