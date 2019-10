Le migliori offerte di telefonia mobile sotto gli 8 euro a ottobre 2019

Orientarsi nella miriade di offerte sulla telefonia mobile attivabili nel 2019 non è semplice: lo è invece cambiare operatore individuando tra le tariffe telefonia mobile più convenienti quella che incontra maggiormente le proprie esigenze e abitudini nell’uso del cellulare.

Le tariffe proposte dai vari operatori di telefonia mobile, sia quelli che operano sul mercato da tempo sia i nuovi operatori virtuali, sono in genere caratterizzate da un bundle che comprende GB per navigare su Internet dal telefono alle massime velocità consentite, in quantità variabile a seconda della promozione di turno, ma soprattutto chiamate e messaggi illimitati.

Ci sono alcune tariffe speciali a prezzi bassissimi che possono essere attivate da chiunque, a prescindere da quello che è l’operatore di provenienza, e altre che sono riservate solo ed esclusivamente a determinati gestori dai quali effettuare la portabilità. La promozione con il prezzo più competitivo nel mese di ottobre 2019 è Creami WOW WeekEnd dell’operatore virtuale PosteMobile, che è il gestore telefonico del Gruppo Poste Italiane. A seguire ci sono le offerte low cost di Kena e di ho. che hanno un prezzo mensile di 5,99 euro. Altre due tariffe super convenienti sono quella proposte dagli operatori Wind e Iliad, rispettivamente al costo fisso mensile di 6,99 euro e 7,99 euro. Vediamo di seguito il dettaglio delle 5 promozioni sulla telefonia mobile che nel mese di ottobre permettono di scegliere un’ottima tariffa a meno di 8 euro al mese.

Offerte telefonia mobile PosteMobile

La tariffa per la telefonia mobile più conveniente di ottobre è quella di PosteMobile, chiamata Creami WOW WeekEnd. L’offerta ha un costo speciale di 4,99 euro, ma è sottoscrivibile solo online unicamente nei giorni 19 e 20 ottobre 2019. Ecco quali sono le sue caratteristiche principali.

1. Creami WOW WeekEnd di PosteMobile a 4,99 euro

L’offerta dell’operatore virtuale PosteMobile a edizione limitata per il prossimo weekend include:

messaggi illimitati verso tutti i numeri di cellulare in Italia;

minuti illimitati sia verso i numeri fissi sia verso i mobili in Italia;

10 GB di Internet in 4G per navigare dal cellulare alla velocità massima di 150 Mbps.

Nel prezzo di 4,99 euro al mese sono compresi anche i seguenti servizi:

“Ti cerco” e “Richiama ora”;

l’avviso di chiamata;

il controllo gratuito del proprio credito residuo al numero 401212;

l’hotspot, che permette di condividere la propria connessione con altri cellulari o con dispositivi elettronici dotati di Wi-Fi.

Offerte telefonia mobile Kena

La seconda offerta più conveniente tra quelle proposte dagli operatori di telefonia mobile è quella di Kena, che ha un costo mensile di 5,99 euro. La promozione di Kena si contraddistingue per il fatto che il primo mese è gratuito e si inizia a pagare soltanto a partire dal secondo rinnovo.

2. Kena mobile Flash a 5,99 euro

Quali sono le principali caratteristiche dell’offerta di Kena a 5,99 euro? Innanzitutto 70 GB per la navigazione Internet, seguiti da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, e messaggi illimitati verso tutti i cellulari. Si tratta della promozione che include il maggior numero di GB fra quelle attivabili sotto gli 8 euro mensili. Le chiamate sono senza scatto alla risposta e la connessione 4G, con una velocità in download che può raggiungere i 30 Mbps.

La promozione di Kena a 5,99 euro è molto specifica perché non può essere attivata da qualsiasi cliente: la portabilità del proprio numero è possibile solo se si passa da un operatore Iliad Mobile, PosteMobile, Bladna Mobile, BT Italia, BT Italia Enia, Conad, Coop, Daily Telecom, DIGI Monil, Fastweb, Green Telecomunicazioni, INTERMATICA, Lyca Mobile, Mundio, NETVALUE, Optima, Tiscali Italia e Welcome Italia.

La promozione si rinnova ogni mese in automatico, anche se il credito sulla SIM non è sufficiente. Non prevede costi di attivazione, ma si devono pagare 5 euro per il costo della SIM. La tariffa di Kena a 5,99 euro può essere attivata online, utilizzando l’app Kena Mobile, disponibile sia nella versione Android sia in quella iOS, nei negozi autorizzati oppure attraverso il Servizio di Assistenza Clienti, al numero 181.

Offerte telefonia mobile ho.

Anche la tariffa proposta dall’operatore virtuale ho.mobile ha dei prezzi molto bassi, simili a quelli previsti nelle tariffe di Kena: l’offerta di telefonia mobile più conveniente di ho. ha infatti un costo mensile di 5,99 euro. Vediamo in cosa consiste nel dettaglio.

3. ho. mobile a 5,99 euro

Si tratta di una promozione che non può essere sottoscritta da tutti: è stata pensata infatti solo per i clienti che decidono di migrare da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, PosteMobile, Tiscali e una serie di altri operatori.

Questa particolare promozione di solito costa 12,99 euro, ma al momento si può sottoscrivere al prezzo speciale di 5,99 euro. Nel pacchetto mensile sono inclusi:

50 GB di Internet ;

; SMS illimitati;

chiamate illimitate senza scatto alla risposta. Sono previsti anche 4,8 GB, minuti ed SMS aggiuntivi per lo spazio Ue.

La promozione prevede un costo di 9 euro per l’attivazione, più 1 euro per la SIM: di conseguenza solo per il primo mese si spenderanno 15,99 euro. Nel pacchetto mensile sono inclusi anche alcuni servizi aggiuntivi, fra i quali:

l’avviso di chiamata;

il servizio SMS ho. chiamato;

il servizio per ricevere le informazioni sul credito residuo 42121;

la navigazione hotspot, per condividere la propria connessione dati con altri;

il trasferimento di chiamata;

un’app dedicata per la gestione dell’offerta.

L’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone ho. si rinnova ogni mese, sempre nello stesso giorno. Una volta terminati i GB compresi nell’offerta, la navigazione viene interrotta: in questo modo non ci sarà il rischio di spendere credito in più. Al rinnovo dell’offerta il mese successivo si ritornerà a navigare con i 50 GB previsti nel piano mensile. La tariffa di ho. a 5,99 euro non prevede alcun vincolo: questo significa che la si può cambiare in qualsiasi momento senza dover pagare costi extra. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che non è richiesta né la carta di credito né il conto corrente per poter sottoscrivere l’offerta.

Offerte telefonia mobile Wind

La tariffa proposta da Wind, al prezzo esclusivo di 6,99 euro al mese, è sottoscrivibile soltanto per alcuni operatori. È una promozione molto vantaggiosa, nonostante sia caratterizzata da un vincolo di permanenza di 24 mesi. Ciò significa che per cambiare gestore di telefonia mobile prima della scadenza del contratto bisognerà pagare una penale, che corrisponde al costo di attivazione.

4. Wind All Inclusive 50 Flash a 6,99 euro

Tra le tante tariffe proposte da Wind ce n’è anche una a un prezzo molto vantaggioso, inferiore agli 8 euro mensili, con la quale si ha a disposizione un ampio pacchetto di GB, minuti di chiamate e messaggi illimitati. Si tratta di una promozione dedicata ai clienti di altri provider: le tariffe low cost di Wind hanno, non a caso, l’obiettivo di recuperare alcuni clienti che avevano deciso di cambiare operatore.

La tariffa si chiama Wind All Inclusive 50 Flash, ed è disponibile al costo di 6,99 euro. Nel piano mensile dell’offerta si trovano:

50 Giga di Internet per navigare con facilità dal proprio smartphone;

per navigare con facilità dal proprio smartphone; chiamate illimitate;

100 SMS verso i numeri mobili.

La tariffa a 6,99 euro di Wind non ha un costo di attivazione, ma è necessario acquistare una SIM a 10 euro per poterla utilizzare.

Offerte telefonia mobile Iliad

L’ultima offerta per la telefonia mobile da valutare nel mese di ottobre per il suo prezzo ridotto e per la qualità dei servizi offerti è quella dell’operatore francese Iliad, da sempre specializzato nell’offrire ai propri clienti pacchetti mensili a un canone fisso. Vediamo quali sono le caratteristiche della promozione a 7,99 euro.

5. Iliad 50 GB a 7,99 euro

Iliad propone ai suoi clienti un pacchetto a 7,99 euro, che comprende:

50 GB per la navigazione Internet .

. chiamate illimitate, che valgono sia per sia per i numeri fissi sia per i numeri di cellulare in Italia, solo per i fissi nei Paesi UE;

SMS illimitati;

il servizio richiama;

la segreteria telefonica;

il controllo del credito residuo.

Nella promozione, sono inclusi anche 4 GB di traffico da utilizzare all’estero e chiamate gratuite verso il Canada e gli Stati Uniti. L’offerta speciale di Iliad a 7,99 euro si attiva al costo di 9,99 euro, che corrispondono al costo di attivazione della SIM.

