PosteMobile a 4,99€: torna l’offerta 10 GB, chiamate e sms illimitati solo questo weekend

Si chiama Creami WOW WeekEnd ed è un’offerta in edizione limitata proposta dall’operatore PosteMobile : sarà infatti attivabile unicamente nel weekend di sabato 19 e domenica 20 ottobre al miglior prezzo disponibile in circolazione, ovvero 4,99 euro al mese . Ecco quali sono le caratteristiche della promozione di PosteMobile e quali sono invece i requisiti per poterla attivare.

Un’offerta che rappresenta una delle migliori tariffe fra quelle proposte da tutti gli operatori di telefonia mobile: si tratta di Creami WOW WeekEnd, una promozione al costo mensile di 4,99 euro proposta da PosteMobile, l’operatore telefonico del Gruppo Poste Italiane. La speciale offerta sarà valida unicamente nel weekend del 19 e del 20 ottobre 2019: è una promozione limited edition che si può attivare soltanto online se si rispettano i seguenti requisiti:

si vuole effettuare il passaggio da un altro operatore: in questo caso non ci sono limitazioni, in quanto la portabilità è possibile da qualsiasi altro gestore di telefonia mobile ;

; si vuole attivare un nuovo numero di telefono cellulare.

Quali sono le particolarità di Creami WOW WeekEnd e perché rappresenta una delle migliori offerte per la telefonia mobile? Vediamo di seguito cosa comprende il pacchetto della promozione.

Creami WOW WeekEnd: le caratteristiche dell’offerta di PosteMobile

Abbiamo detto che chi fosse interessato a risparmiare con l’offerta di PosteMobile non deve perdere tempo ma, al contrario, deve assolutamente approfittare del weekend in arrivo. Per quanto riguarda i vantaggi che sono inclusi in questa tariffa speciale, si avranno a disposizione su base mensile:

10 GB per navigare in 4G alla velocità massima di 150 Mbps;

per navigare in 4G alla velocità massima di 150 Mbps; SMS illimitati verso tutti i numeri di cellulare in Italia:

verso tutti i numeri di cellulare in Italia: minuti di chiamate illimitati sia verso i numeri fissi sia verso i mobili in Italia.

Inclusi nel prezzo di 4,99 euro al mese ci sono anche i servizi accessori, quali:

l’hotspot per poter utilizzare la propria connessione mobile anche da altri dispositivi, come il proprio PC, o per condividerla con altri cellulari;

i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”;

l’avviso di chiamata;

il controllo gratuito del proprio credito residuo al numero 401212.

Creami WOW WeekEnd di PosteMobile rappresenta in questo momento un’offerta super competitiva perché, in relazione al prezzo e ai bonus che include nel pacchetto mensile, si colloca in assoluto tra le migliori tariffe di telefonia mobile di oggi.

Creami WOW WeekEnd si rinnova ogni mese con l’addebito sul credito residuo della SIM: non è necessario possedere un conto corrente o una carta di credito per procedere con i rinnovi. Tra i vantaggi di questa tariffa di PosteMobile ci sono anche:

il fatto che non esistono vincoli di permanenza, quindi si può decidere di cambiare operatore o tariffa nel momento in cui lo si desidera;

l’offerta Creami WOW WeekEnd di PosteMobile può essere utilizzata anche in roaming nell’Unione europea senza dover pagare costi aggiuntivi. I minuti e gli SMS continueranno ad essere illimitati. Per la connessione Internet si avranno invece a disposizione 1,81 GB di traffico dati al mese. Una volta superato tale limite, è possibile continuare a navigare in Ue, ma al costo di 71 cent/MB in base a quanti KB vengono effettivamente consumati. Nel caso si consumassero tutti i GB a propria disposizione, verrà applicata la tariffa extra soglia di 50,41 cent/MB.

Come si attiva la tariffa Creami WOW WeekEnd di PosteMobile?

Creami WOW WeekEnd di PosteMobile è una promozione che può essere attivata esclusivamente online. L’offerta può essere sottoscritta sia da chi vuole attivare un nuovo numero, sia da chi desidera mantenere il vecchio numero di cellulare, effettuando il passaggio da un altro gestore a PosteMobile. Quanto costa la sottoscrizione dell’offerta? È necessario pagare un importo pari a 15 euro, che corrisponderanno all’erogazione di una ricarica da 15 euro sulla propria SIM. Questo primo pagamento servirà a coprire i primi tre mesi dell’offerta – che ricordiamo ha un costo mensile di 4,99 euro. Non sono invece previsti né costi di attivazione né eventuali costi per la nuova SIM PosteMobile.

Dopo aver sottoscritto la promozione online, si riceverà la SIM PosteMobile al proprio indirizzo, senza dover pagare il costo della spedizione. La SIM dovrebbe arrivare in 3 giorni lavorativi circa. La si potrà attivare tramite l’app SIM&GO di PosteMobile, disponibile sia nella versione Android sia in quella iOS. Nel caso in cui si avesse bisogno di maggiori dettagli o di assistenza durante la procedura di attivazione della SIM, si potrà contattare PosteMobile tramite:

la chat online presente sul sito ufficiale dell’operatore, sul quale sono raccolte anche eventuali informazioni sulle tariffe e le promozioni del momento;

contattando il servizio clienti al numero 160.

L’offerta rimarrà attiva soltanto sino a domenica 20 ottobre 2019: per questo motivo chiunque fosse realmente interessato alla sua attivazione, deve affrettarsi e sottoscriverla nei giorni indicati.

A proposito dell’operatore PosteMobile

PosteMobile è, come abbiamo già detto, l’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane. L’attività dell’operatore è iniziata nel 2007, quando ha iniziato a erogare i propri servizi per la prima volta, ma è stato soltanto nel 2014 che sono iniziate a circolare le prime SIM PosteMobile. Il claim dell’azienda è quello di “offrire servizi innovativi, semplici e sicuri in mobilità”: oggi lo fa sfruttando la rete commerciale dei 14 mila uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale e per i suoi 3,3 milioni di clienti. Non a caso, PosteMobile rappresenta il primo operatore virtuale fra tutti quelli del mercato di telefonia mobile in Italia. Le sue offerte sono pensate sia per i privati sia per le aziende. Il gestore utilizza la rete Wind per erogare i suoi servizi, che garantiscono una connessione Internet con una rete 4G e una velocità che può raggiungere i 150 Mbps, coprendo il 99% di tutto il territorio nazionale.

Le tariffe proposte da PosteMobile si contraddistinguono di solito per un pacchetto formato da minuti ed SMS illimitati, mentre per il traffico dati è prevista una soglia un po’ più limitata. I piani tariffari di maggior spicco sono i Creami, in particolar modo per chi è abituato a chiamare tanto o a inviare un gran numero di SMS. Per i clienti che invece sono alla ricerca di una tariffa nella quale viene data maggiore importanza alla componente Internet, si possono ottenere dei GB aggiuntivi se si riesce a convincere un amico a sottoscrivere una delle offerte dell’operatore.

Tra le unicità dell’operatore Poste Mobile ci sono poi:

la presenza dell’ app PosteMobile , gratuita per iOS, Android e Windows Phone, con la quale è possibile controllare il proprio credito residuo, i minuti, gli SMS e quanti GB di Internet si hanno ancora a disposizione, oltre che effettuare ricariche, ricevere assistenza, visualizzare nuove promozioni o bonus che si possono attivare;

, gratuita per iOS, Android e Windows Phone, con la quale è possibile controllare il proprio credito residuo, i minuti, gli SMS e quanti GB di Internet si hanno ancora a disposizione, oltre che effettuare ricariche, ricevere assistenza, visualizzare nuove promozioni o bonus che si possono attivare; l’app gratuita PosteMobile SIM&GO, attraverso la quale è possibile procedere con l’attivazione della nuova SIM che si riceve al proprio indirizzo di residenza dopo la sottoscrizione di un’offerta online.

Con PosteMobile è anche possibile acquistare uno smartphone assieme alla sottoscrizione di un’offerta di telefonia mobile: a differenza di altri operatori, però, non sarà possibile pagare a rate il telefono, ma si dovrà acquistare subito in un’unica soluzione. Tornando all’offerta Creami WOW WeekEnd, valida esclusivamente nel weekend del 19 e 20 ottobre 2019, quali sono i principali motivi per i quali conviene attivarla? Si tratta davvero di una tariffa così vantaggiosa rispetto alle offerte low cost degli altri operatori? Di seguito sono elencati i motivi principali per i quali si potrebbe valutarne l’attivazione nel weekend in arrivo.

Creami WOW WeekEnd a 4,99 euro al mese di Poste Mobile è davvero conveniente?

Per rendersi conto di quanto una tariffa possa essere migliore rispetto alle altre, il primo passaggio consiste in un confronto, che può essere effettuato in modo gratuito e comodamente dal proprio PC utilizzando il comparatore di SosTariffe.it.

Dalla comparazione con le offerte degli altri operatori, emerge che la tariffa a edizione limitata di PosteMobile comporta alcuni vantaggi esclusivi, in particolar modo perché:

non esistono altre offerte tutto incluso a un prezzo così basso che, ricordiamo, è di soli 4,99 euro al mese ;

; si può attivare sia in portabilità da qualsiasi altro gestore (opzione quasi sempre non garantita dalle offerte di altri operatori) sia comprando una nuova SIM e dunque attivando un nuovo numero;

il suo ricco bundle di SMS e minuti illimitati la rende un’offerta di grande appeal per chi è solito effettuare numerose chiamate o mandare tanti SMS;

la rende un’offerta di grande appeal per chi è solito effettuare numerose chiamate o mandare tanti SMS; chi avesse invece interesse ad avere un pacchetto dati più ampio, può comunque verificare la presenza di eventuali promozioni da parte dell’operatore che consentono di ottenere un numero maggiore di GB.

In generale, l’offerta Creami WOW WeekEnd di PosteMobile può essere descritta come la soluzione ideale per chi non vuole spendere tanto per la telefonia mobile e cerca dunque un prezzo contenuto, ma al contempo non ha intenzione di rinunciare a un’offerta completa con SMS, minuti di chiamate e Internet alla velocità del 4G.