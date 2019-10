Telefonia mobile, le migliori offerte per chi passa a TIM, Vodafone, Wind/Tre, Iliad e Kena a ottobre 2019

Il mese di ottobre 2019 presenta un gran numero di offerte di telefonia mobile particolarmente interessanti per chi è in cerca di una tariffa conveniente che, a fronte di una spesa mensile contenuta, è in grado di garantire bonus (minuti, SMS e GB) molto ricchi in grado di garantire all’utente la possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte per chi passa a TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e Kena Mobile ad ottobre 2019 e come fare ad attivare direttamente online, in pochi click e nel minor tempo possibile.

Tra le offerte di telefonia mobile di ottobre 2019 troviamo un gran numero di soluzioni in grado di garantire un considerevole risparmio agli utenti che, nello stesso tempo, potranno sfruttare dei bonus molto ricchi con minuti, SMS e GB da utilizzare con il proprio smartphone. Alcune offerte sono disponibili solo per un target specifico di clienti mentre altre offerte possono essere attivate da tutti, senza vincoli legati all’operatore di provenienza.

In generale, le alternative presenti sul mercato di telefonia ad ottobre 2019 sono davvero numerose. Chi è interessato ad un’offerta 5G, ad esempio, potrà scegliere tra diverse tariffe proposte da TIM e Vodafone, i due operatori che già garantiscono l’accesso alla rete mobile di nuova generazione ai loro clienti (anche se la copertura è limitata a poche città italiane).

Per minimizzare i costi e spendere meno di 10 Euro al mese è, inoltre, possibile valutare alcune offerte molto interessanti di Wind, Iliad e Kena Mobile. Da considerare, inoltre, anche l’offerta di Tre che include, oltre a tantissimi GB, anche alcuni bonus aggiuntivi come la possibilità di acquistare due biglietti al prezzo di uno per andare al cinema.

A seconda delle proprie esigenze, quindi, sarà facile individuare la migliore offerta mobile da attivare ad ottobre 2019 per minimizzare i costi e massimizzare i bonus a propria disposizione. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte passa a TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e Kena Mobile di questo mese. Da notare, inoltre, che, di seguito, abbiamo selezionato anche alcune ottime tariffe di altri operatori virtuali (come PosteMobile e ho.) che potrebbero rappresentare delle perfette alternative per risparmiare.

Ricordiamo che per un quadro completo sulle tariffe mobile disponibili ad ottobre è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile che permette di individuare, rapidamente, la soluzione tariffa più adatta alle proprie esigenze.

Offerte TIM

Tra le migliori offerte “Passa a TIM” del mese di ottobre 2019 troviamo le offerte della gamma TIM Advance:

TIM Advance 4.5G : minuti ed SMS illimitati verso tutti, 40 GB in 4.5G al costo di 19,99 Euro al mese;

: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 40 GB in 4.5G al costo di 19,99 Euro al mese; TIM Advance 5G: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 50 GB in 4.5G e 5G, servizi LoSai e ChiamaOra al costo di 29,99 Euro al mese;

C’è poi l’ottima offerta TIM Young Senza Limiti, riservata ai clienti Under 30, che include:

TIM Young Senza Limiti: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 60 GB in 4G (con domiciliazione su carta di credito o conto corrente, altrimenti 30 GB), navigazione illimitata su app chat, social e musica al costo di 14,99 Euro al mese;

Offerte Vodafone

Per quanto riguarda le offerte “Passa a Vodafone” di ottobre 2019, tra le opzioni a disposizione degli utenti ci sono le varie tariffe della gamma RED Unlimited.

RED Unlimited Smart : minuti ed SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati dall’Italia all’Unione Europea, 40 GB al mese in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app social, chat, mappe e musica al costo di 18,99 Euro al mese (con addebito su carta di credito o conto corrente);

: minuti ed SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati dall’Italia all’Unione Europea, 40 GB al mese in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app social, chat, mappe e musica al costo di 18,99 Euro al mese (con addebito su carta di credito o conto corrente); RED Unlimited Black: minuti, SMS e GB illimitati in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’Unione Europea, 1000 minuti al mese verso i Paesi extra UE, 500 minuti e 5 GB in roaming extra UE al costo di 39,99 Euro al mese (con addebito su carta di credito o conto corrente);

Per i clienti “under 30”, invece, c’è da segnalare la possibilità di attivare una tariffa speciale dedicata:

Shake it Easy: minuti ed SMS illimitati e 60 GB in 4.5G e 5G (30 GB scegliendo l’addebito su credito residuo) con navigazione illimitata su app social, chat, mappe e musica al costo di 14,99 Euro al mese;

Wind

Per il mese di ottobre 2019 tra le offerte Wind troviamo l’ottima tariffa speciale All Inclusive 50 Flash, un’offerta riservata ai clienti che passano a Wind da Iliad o da un operatore virtuale (esclusi Kena Mobile e ho.). Ecco i dettagli dell’offerta:

All Inclusive 50 Flash: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G al costo di 6,99 Euro al mese;

L’offerta in questione è attivabile esclusivamente online. Per richiedere l’attivazione della tariffa è sufficiente cliccare sul box qui di sotto, per essere reindirizzati al sito Wind, e scegliere l’operatore di provenienza per avviare l’iter di attivazione online. L’acquisto online prevede una spesa complessiva di 16,99 Euro che comprende il primo mese dell’offerta, il costo della SIM, l’attivazione e la spedizione presso l’indirizzo indicato.

Attiva All Inclusive 50 Flash

Per chi non può attivare All Inclusive 50 Flash, c’è la possibilità di richiedere All Digital:

All Digital: minuti illimitati e 40 GB in 4G al costo di 14,99 Euro al mese;

Per attivare l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto e scegliere l’operatore di provenienza per avviare la procedura di attivazione online. Il costo complessivo iniziale è di 24,99 Euro e comprende il primo mese, l’attivazione, il costo della SIM e la spedizione.

Attiva All Digital di Wind

Tre

Tra le offerte Tre del mese di ottobre 2019 segnaliamo l’ottima Play Power 60, una tariffa “tutto incluso” che include diversi bonus aggiuntivi e che può essere attivata, in esclusiva online, da tutti, sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore che attivando un nuovo numero di cellulare. Ecco i dettagli:

Play Power 60: minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 60 GB in 4G al costo di 11,99 Euro al mese; per chi attiva l’offerta c’è la possibilità di sfruttare la promozione Grande Cinema 3 che, senza costi aggiuntivi, permette di andare al cinema (nelle sale convenzionate) acquistando due biglietti al prezzo di uno tutti i giorni;

Play Power 60 di Tre è attivabile esclusivamente online:

Attiva Play Power 60 di Tre

Iliad

Tra le offerte Iliad del mese di ottobre 2019 continua a trovare spazio l’ottima Giga 50, una tariffa disponibile oramai da molto tempo che rappresenta il punto di riferimento delle proposte tariffarie dell’operatore. Ecco i dettagli:

Giga 50: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (oltre 60 destinazioni internazionali) e 50 GB in 4G al mese al costo di 7,99 Euro al mese con contributo di attivazione di 9,99 Euro;

La soluzione più semplice e veloce per attivare Giga 50 di Iliad è rappresentata dall’attivazione online. L’offerta, infatti, è disponibile per l’attivazione direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Giga 50 di Iliad

Kena Mobile

Tra i tanti operatori virtuali presenti sul mercato italiano di telefonia mobile spicca Kena Mobile (operatore virtuale di TIM) che può contare su di una gamma di offerte davvero ricca. Per i clienti che passano a Kena da Iliad o da un operatore virtuale, l’offerta di riferimento è Kena 5,99 Flash. Ecco i dettagli:

Kena 5,99 Flash: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e 70 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mega in download) al costo di 5,99 Euro al mese;

Kena 5,99 Flash è disponibile, come “limited edition”, tramite attivazione online dal sito web dell’operatore raggiungibile cliccando sul box qui sotto.

Attiva Kena 5,99 Flash

Per chi passa a Kena Mobile da ho. Mobile, invece, c’è la possibilità di attivare Kena 8,99:

Kena 8,99: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e 50 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mega in download) al costo di 8,99 Euro al mese;

Attiva Kena 8,99

Per chi passa a Kena Mobile da qualsiasi altro operatore (TIM, Vodafone, Wind Tre) o vuole attivare un nuovo numero, infine, l’offerta da considerare è Kena 13,99:

Kena 13,99: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e 50 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mega in download) al costo di 13,99 Euro al mese;

Attiva Kena 8,99

La tabella seguente riepiloga tutte le migliori offerte mobile di ottobre 2019 illustrate in precedenza:

Operatore Nome offerta Chiamate ed SMS GB Note e bonus Costo mensile TIM TIM Advance 4.5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB al mese 19,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente TIM TIM Advance 5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB al mese Accesso alla rete 5G, LoSai e ChiamaOra 29,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente TIM TIM Young Senza Limiti minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB al mese Giga illimitati su app social, chat e musica 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente, solo per under 30 Vodafone RED Unlimited Smart minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE 40 GB al mese Accesso alla rete 5G, Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 18,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Vodafone RED Unlimited Black minuti ed SMS in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 1000 minuti verso i Paesi extra UE Giga illimitati Accesso alla rete 5G, 500 minuti e 5 GB in roaming extra UE ogni mese 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Vodafone Shake it Easy minuti ed SMS illimitati in Italia 60 GB al mese Accesso alla rete 5G, Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Wind All Inclusive 50 Flash minuti illimitati e 100 SMS 50 GB solo per clienti Iliad e operatori virtuali (Kena Mobile e ho. esclusi) 6,99 Euro al mese Wind All Digital minuti illimitati 40 GB – 14,99 Euro al mese Tre Play Power 60 minuti illimitati, 100 SMS 60 GB Grande Cinema 3 11,99 Euro al mese Iliad Giga 50 minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati verso l’estero (60 destinazioni) 50 GB – 7,99 Euro al mese Kena Mobile Kena 5,99 Flash minuti ed SMS illimitati in Italia 70 GB Velocità limitata a 30 Mbps in 4G, offerta disponibile solo per clienti Iliad e di operatori virtuali (ho. escluso) 5,99 Euro al mese Kena Mobile Kena 8,99 minuti ed SMS illimitati in Italia 50 GB Velocità limitata a 30 Mbps in 4G, offerta disponibile solo per clienti ho. 8,99 Euro al mese Kena Mobile Kena 13,99 minuti ed SMS illimitati in Italia 50 GB Velocità limitata a 30 Mbps in 4G 13,99 Euro al mese

Le migliori offerte degli altri operatori di ottobre 2019

Oltre alle offerte per passare a Vodafone, TIM, Wind, Tre, Iliad e Kena Mobile, ad ottobre 2019 sono disponibili diverse altre offerte di telefonia mobile davvero molto interessanti che consentono di ridurre i costi per lo smartphone senza rinunciare, per questo, alla possibilità di sfruttare un piano tariffario particolarmente conveniente.

Tra le migliori offerte di ottobre c’è Creami WOW Weekend di PosteMobile, attualmente disponibile in prenotazione e attivabile solo nel week end del 19 e 20 ottobre. Ecco i dettagli:

Creami WOW Weekend: minuti ed SMS illimitati, 10 GB in 4G al costo di 4,99 Euro al mese;

L’offerta in questione è attivabile esclusivamente online dal sito PosteMobile, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto. Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi. Ecco il link per attivare l’offerta:

Attiva Creami WOW Weekend di PosteMobile

Da segnalare anche le offerte di ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. In particolare, segnaliamo l’offerta ho. 5,99 disponibile per chi passa da Iliad o da un operatore virtuale (Kena Mobile escluso).

ho. 5,99: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps al costo di 5,99 Euro al mese;

L’offerta in questione, attivabile direttamente online, presenta un costo di attivazione di 9,99 Euro una tantum che va a sommarsi al costo del primo mese per determinare la spesa iniziale che il cliente deve affrontare.

Attiva ho. 5,99