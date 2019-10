Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di ottobre 2019

Iliad in brevissimo tempo ha scalato la classifica degli operatori di telefonia mobile superando i 4 milioni di clienti in poco più di un anno. Nel secondo trimestre 2019 il provider francese ha aggiunto la sua utente ben 530mila nuovi clienti, in aumento rispetto ai 472mila del primo trimestre dell’anno corrente. Passare Iliad offre certamente grandi vantaggi per chi arriva da Vodafone, Tim e Wind.

L’operatore francese si caratterizza per un’offerta low cost, quindi sensibilmente inferiore in termini di costi a quella degli operatori reali. Solo Wind si avvicina in termini di prezzi ad Iliad. La sua principale promozione si chiama Giga 50 e offre minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite dallo smartphone. Le telefonate si intendono verso fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e verso fissi e mobili in USA e Canada). I Paesi inclusi sono:

Azzorre

Sudafrica

Germania

Andorra

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Cina

Cipro

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Finlandia

Francia

Gibilterra

Grecia

Guadalupa

Guam

Guernsey

Guyana

Hong kong

Ungheria

Isola di Man

Arcipelago delle Canarie

India

Irlanda

Islanda

Israele

Jersey

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Slovacchia

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

San Marino

Slovenia

Svezia

Svizzera

Taiwan

Una volta esaurito il traffico dati previsto dal piano telefonico è possibile continuare a navigare su Internet al costo di 90 cent per 100 MB. Il credito viene scalato solo in caso di effettivo utilizzo. I minuti e gli SMS previsti dalle offerte di Iliad oltre a 4 GB possono essere utilizzati in roaming anche all’estero nei seguenti Paesi:

Germania

Antille francesi

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Francia

Finlandia

Gibilterra

Grecia

Guyana francese

Ungheria

Irlanda

Islanda

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Mayotte

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

Saint-Pierre e Miquelon

Slovacchia

Slovenia

Svezia

Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) non pone barriere all’ingresso delle sue tariffe sulla base dell’operatore di provenienza al contrario di altri gestori low cost e quindi le sue promozioni possono essere sottoscritte da tutti. Non solo, l’offerta di Iliad rimarrà uguale per sempre e non subirà mai modifiche nella sua composizione. Chi non è particolarmente contento delle rimodulazioni apportate dal proprio gestore dovrebbe quindi valutare seriamente il passaggio ad Iliad.

Iliad soprattutto si differenza dai principali operatori per la trasparenza nei confronti del cliente. La sua offerta non prevede costi aggiuntivi o vincoli. L’utente ha la piena libertà di esercitare il suo diritto di recesso o di cambiare gestore in ogni momento senza dover pagare penali o spese extra. I piani telefonici del provider francese includono tutti i più richiesti servizi di base come la modalità Hotspot per condividere il traffico dati con un altro dispositivo, utilizzando lo smartphone come se fosse un modem portatile, o la segreteria telefonica.

Iliad è stata inoltre tra le prime aziende nel campo della telefonia a mettere nero su bianco che la tariffazione prevista per le sue offerte è di 30 giorni e non 28 come spesso accadeva in passato. Il rinnovo avviene quindi lo stesso giorno di ogni mese in modo da avere la certezza di sapere quando verrà scalato il credito telefonico.

L’unico lato negativo di Iliad è la copertura. I principali provider “reali” hanno una rete estesa ed efficiente che copre la maggior parte della popolazione italiana. Il MVNO francese invece permette di accedere ad Internet in mobilità in 4G e 4G+ ma il suo segnale, come si può vedere dall’apposito strumento presente sul sito dell’azienda, è ancora lacunoso nelle zone montane, in alcune aree della Sardegna e nelle località più interne della penisola. L’azienda comunque afferma di aver effettuato investimenti per 161 milioni di euro nel primo semestre, senza contare le frequenze, per implementare la sua rete e migliorare il servizio. A fine giugno del 2019 sono 2.400 siti installati e l’obiettivo è arrivare a 3.500 entro la fine dell’anno.

Iliad inoltre non permette di sfruttare il 5G, il nuovo standard di comunicazione per reti mobili, ma lo stesso vale anche per Wind, Tre e la maggior parte dei gestori che operano in Italia. Attualmente solo Vodafone e Tim consentono di accedere a questa tecnologia.

Un’altra pecca di Iliad sono le tariffe telefono incluso e la mancanza di un’app proprietaria. Bisogna comunque considerare che altri operatori low cost come ho. Mobile e Kena Mobile non prevedono questo tipo di promozioni. Il gestore francese comunque consente di acquistare i più recenti modelli di iPhone di Apple sia con pagamento a rate sia in un’unica soluzione. Si diceva che Iliad, al contrario di altri operatori, non dispone di un’app per gestire il proprio piano telefonico. Operazioni come il monitoraggio dei consumi di minuti, SMS e Gigabyte, ricaricare online, verificare la presenza di promozioni associate alla linea, esercitare il diritto di recesso o cambiare offerta possono comunque essere portate a termine sul sito dell’azienda accedendo all’area personale.

Annunci Google

Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile confrontare le tariffe del MVNO francese con quelle degli altri principali gestori di telefonia mobile per trovare la migliore e la più conveniente offerta in base alle proprie personali esigenze in termini di comunicazione. Basta solo creare il profilo di consumo che vi rispecchia per veder comparire nelle prime posizioni le tariffe più adatte a voi. Per farlo si devono impostare parametri come la quantità di minuti, SMS e Gigabyte minimi richiesti, i servizi inclusi, quali smartphone è possibile associare all’offerta e a che prezzo, eventuali promozioni da parte del provider, spesa per l’attivazione, costo massimo mensile, etc.

Chi necessità di ulteriori informazioni sulle tariffe può richiedere gratuitamente una consulenza di risparmio da parte dei nostri tecnici specializzati. Grazie ai consigli di questi esperti si può davvero risparmiare sul costo di servizi voce e Internet. La consulenza non solo è a costo zero ma è anche senza impegno.

Sul sito di SosTariffe.it potete trovare anche altri strumenti utili per gestire la vostra offerta come ad esempio lo speed test per misurare l’effettiva velocità di navigazione garantita dal provider. Il nostro strumento permette di verificare le performance della rete mobile sia in download sia in upload. Non solo, una volta trovata la tariffa giusta, basta accedere alle apposite sezioni del nostro sito per trovare tutte le informazione e la documentazione per effettuare il passaggio ad un altro operatore e portabilità del numero telefonico.

Le offerte di Iliad per chi arriva da altri operatori

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

Alle offerte di Iliad è possibile associare anche l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei seguenti modelli di smartphone Apple:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo

da – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

Chi per qualsiasi motivo non può acquistare online la sua offerta Iliad può comunque farlo di persona in uno qualsiasi dei negozi autorizzati dall’azienda e corner attraverso le apposite Simbox. I distributori di schede telefoniche sono diffusi a livello capillare in tutta Italia. Iliad a settembre ha annunciato di aver aperto un nuovo store in Piazza Umberto I a Bari. Questo è il primo negozio in Puglia e il 14esimo a livello nazionale. A questi poi si aggiungono gli oltre 200 Iliad corner presenti nei centri commerciali e nei punti vendita delle catene di grande distribuzione.

Per acquistare una SIM via Simbox servono una carta di pagamento, un indirizzo email e un documento di identità. Per completare l’attivazione basta seguire le indicazioni fornite dalla voce guida che appariranno sullo schermo.