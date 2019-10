Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Ottobre 2019

Approcciarsi per la prima volta a Vodafone può diventare una scelta definitiva. L’operatore in rosso è particolarmente attento alle esigenze dei suoi clienti, ed in particolare di quelli nuovi. Scopri tutte le migliori offerte del provider britannico

Vodafone è sempre stato un operatore di telefonia mobile particolarmente generoso nei confronti di quegli utenti che sottoscrivono per la prima volta una delle sue offerte o arrivano da altri gestori concorrenti. Per i nuovi clienti, ad esempio, il costo di attivazione delle maggior parte delle tariffe è ridotto rispetto a chi ha già sottoscritto un piano voce e Internet con il provider britannico.

Passare a Vodafone permette di ottenere anche altri interessanti vantaggi. Il primo è quello di poter utilizzare la sua rete 5G, ovvero il nuovo standard di rete mobile. Con questa tecnologia si può navigare ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo in download. Si tratta di prestazioni 4 volte superiori al 4.5G e la previsione è quello di raggiungere in pochi anni i 10 Gigabit al secondo. La nuova rete dell’operatore in rosso ha un tempo di reazione inferiore ai 10 ms grazie all’edge computing per navigare in tempo reale e utilizzare le proprie app preferite, giochi compresi, senza che la connessione si blocchi.

La Giga Network 5G consente poi di connettere contemporaneamente fino a 10 dispositivi e ottenere le migliori performance anche nei luoghi più affollati. La crescente virtualizzazione permette di condividere foto, guardare video, parlare e navigare su Internet potendo contare su un segnale stabile e potente anche in movimento e con un traffico congestionato. Le chiamate hanno un tempo d’attesa praticamente nullo e la qualità dell’audio è migliorata del 50% anche in ambienti rumorosi. Vodafone ha inoltre ulteriormente implementato la sua piattaforma per la sicurezza online. La tecnologia Secure Control integrata in Rete Sicura protegge efficacemente dati personali e della famiglia e le transazioni per gli acquisti effettuati sul web. Questo servizio in un anno ha bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus. Con l’edge computing è stata anche implementata in molte applicazioni la crittografia end-to-end, che rende leggibili i dati condivisi solo da chi li invia o riceve.

Oggi la Giga Network 5G di Vodafone arriva nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli ma l’obiettivo è di arrivare presto in 100 Comuni italiani. L’operatore include l’opzione per sfruttare il nuovo standard di rete nelle tariffe Shake it Easy, tutte le promozioni della linea RED Unlimited e Vodafone Facile. Chi preferisce altre offerte può comunque navigare in 5G sottoscrivendo l’apposita opzione al prezzo di 10 euro al mese ma con il primo mese in promozione gratuita.

Shake it Easy è una tariffa pensata per i giovani e quindi favorisce l’utilizzo di molti servizi apprezzati da questa categoria di utenti come le app per lo streaming di musica, film, serie TV e gaming. Chi la sottoscrive infatti può utilizzare questi servizi senza consumare il traffico dati incluso nel piano. Con Shake it Easy è inoltre incluso il nuovo servizio Power Gaming per gli amanti di giochi in mobilità che prevede:

Giga illimitati per giocare ai seguenti titoli: Asphalt 9, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Dead Rivals, Elvenar, Forge of Empires, Hay Day, Harry Potter Wizards United, Pokemon GO, Warlords of Aternum. Nel tempo verranno aggiunti altri titoli

Giga illimitati per navigare su Twitch

Abbonamento di 3 mesi a Hatch per giocare ad oltre 100 giochi in streaming. Il servizio poi si rinnova a 4,99 euro al mese

Power Gaming è comunque disponibile per tutti i nuovi clienti al costo di 5 euro al mese con rinnovo automatico insieme al piano telefonico.

La linea RED Unlimited è invece pensata per rispecchiare le esigenze di una categoria più ampia di potenziali clienti. A seconda delle proprie abitudini di consumo è possibile accedere a minuti ed SMS illimitati e una quantità variabile di traffico dati per navigare in Internet e utilizzare le proprie app preferite in mobilità. Vodafone Facile è invece indirizzata ad un’utenza più matura. Con questa tariffa gli anziani possono chiamare amici e parenti senza doversi preoccupare dei minuti consumati o, in alternativa, mettersi in contatto con le persone care attraverso le app di messaggistica e i servizi VoIP per le chiamate videochiamate gratuite via Internet.

Tutte le offerte Ricaricabile di Vodafone includono nel pacchetto anche i servizi Smart Passport+ e 1 Giga di riserva. Il primo è un piano base per l’estero che comprende 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 MB a 3 o 6 euro al giorno per chiamare o connettersi ad Internet nei Paesi extra Ue. Il costo del servizio viene addebitato solo in caso di utilizzo. Il secondo permette invece di continuare a navigare anche dopo aver esaurito i Gigabyte previsti dal piano al costo di 2 euro ogni 200 MB fino ad accumulare un massimo di 1 GB.

Diventare cliente di Vodafone significa anche poter gestire ogni dettaglio del proprio piano dall’app My Vodafone per iPhone, Android e Windows Phone. Grazie a questa piattaforma è possibile effettuare il monitoraggio del consumo di minuti, SMS e Gigabye tramite gli appositi contatori, ricaricare online, verificare eventuali promozione attive sulla linea, cambiare tariffa e molto altro ancora. Inoltre, i clienti di Vodafone possono usufruire di tutti i vantaggi di Vodafone Happy e Happy Black. Con il primo servizio ogni venerdì si ottiene un regalo da parte dell’operatore oltre a minuti, SMS e traffico dati aggiuntivo e altre promozioni. L’iscrizione è gratuita. Happy Black costa invece 1,99 euro al mese ma permette di accedere ad offerte esclusive su prodotti e servizi da parte dei partner del provider.

Le offerte di Vodafone per i nuovi clienti

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Power gaming

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso in modalità smartphone incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso in modalità smartphone incluso

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro.

5. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

6. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.