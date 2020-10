Le 5 migliori offerte gas di ottobre 2020

L'ARERA ha aggiornato i prezzi di luce e gas, tra Ottobre e Dicembre per gli utenti privati è atteso un rialzo delle offerte gas dell'11,4%. Per poter risparmiare i consumatori possono cambiare gestore, passare al libero mercato o scegliere una delle migliori promozioni gas di Ottobre 2020

I motivi che spingono i clienti domestici a modificare la propria offerta gas possono essere diversi. Tra i più comuni ci sono tariffe troppo care, un servizio inefficiente, un trasloco e la richiesta di una voltura. Oppure, ancora, si può decidere di unificare le forniture luce e gas sottoscrivendo un contratto dual fuel, si tratta delle offerte più convenienti in genere.

Uno dei migliori modi per risparmiare sulla bolletta del gas è passare dal servizio a Maggiori tutele al mercato libero. La chiusura ufficiale del mercato tutelato è stata rimandata al 1° Gennaio 2022, i clienti hanno quindi ancora circa un anno per cambiare.

Tra le motivazioni per cui circa la metà degli italiani non ha ancora abbonato il mercato tutelato – nonostante le fluttuazioni e i rincari delle bollette – c’è la difficoltà nel capire le condizioni delle offerte gas e luce proposte dai fornitori.

Ci sono inoltre alcune questioni che riguardano il cambio gestore che forse è meglio chiarire. Innanzitutto questa operazione è gratuita, non sono previsti dei vincoli quando si sottoscrivono le forniture (a meno che non si tratti di particolari promozioni), non viene interrotto il servizio. Inoltre non saranno necessari lavori in casa dato che non sarà necessario modificare il contatore, anche perché a cambiare è la società di vendita e non il distributore.

Quanto consuma una famiglia in un anno

Capire quali sono le promozioni gas che offrono un risparmio reale può non essere semplice. La bolletta della fornitura è composta infatti da diverse voci:

oneri

IVA

trasporto

gestione del contatore

materia prima

Ad influenzare in modo consistente le tariffe è il prezzo delle componenti applicato ai consumi degli utenti. Questo valore viene riportato nel contratto di fornitura ed è espresso in euro/smc. La sigla smc sta per standard metro cubo, si tratta di un coefficiente di conversione che tiene conto della zona di riferimento della fornitura e viene moltiplicato per i metri cubi consumati.

Come capire quale offerta gas fa risparmiare

Per agevolare la comprensione delle offerte gas e rendere evidente le differenze di costi utilizziamo il comparatore di SosTariffe.it. Nell’avviare la ricerca delle migliori tariffe tracciamo un profilo di consumo.

Per questa analisi abbiamo individuato come famiglia tipo due conviventi che abitano in un appartamento di 75 mq. Il gas viene utilizzato dalla coppia per il riscaldamento domestico, per avere l’acqua calda e per cucinare.

Il consumo annuale stimato è di 1080 m³ e con le attuali tariffe del servizio a Maggiori tutele il conto delle bollette arriverebbe a 751 euro in un anno. Scopriamo quanto si può risparmiare con le promozioni gas del libero mercato ad Ottobre.

1. E.ON Valore Mercato gas

Si tratta di una promozione indicizzata ma che non segue gli adeguamenti dell’ARERA. Questa offerta di E.ON permette di pagare la materia prima a prezzo di mercato, per attivare questa opzione viene richiesto di pagare 2 euro al mese.

Con l’attivazione di questa tariffa i clienti ad Ottobre pagheranno il gas 0,0560 euro/smc. Per la coppia tipo presa come esempio questo significa spendere in un anno 589 euro (considerando anche le altre voci delle bollette). Il risparmio passando ad E.ON dalle tariffe del mercato tutelato si possono risparmiare 162 euro in un anno.

Il fornitore permette di attivare il piano solo pagamento con RID. I clienti più attenti ai temi ambientali possono attivare l’opzione Boschi, questa offerta costa 2 euro al mese e assicura agli utenti che il gestore pianti un albero nelle foreste e nei parchi italiani per ridurre le emissioni di CO 2 .

Per chi porta un amico in E.ON sono previsti dei bonus in bolletta di 30 euro per ogni attivazione luce o gas, il tetto massimo dei premi cumulabili è di 480 euro.

Attiva E.ON Valore Mercato Gas »

2. Prezzo Netto Special Gas

Un risparmio di 100 euro con questa tariffa di Heracomm per la nostra coppia tipo. Il prezzo del gas proposto al momento dal fornitore è di 0,110 euro/smc. Attivando il piano la fornitura sarà gestita tramite l’app My Hera e i servizi online sulla piattaforma web della società.

Con questa offerta è compreso il pacchetto Natura che prevede una serie di azioni per ridurre il consumo e le emissioni di CO 2 . Questa opzione permette di sostenere le produzioni energetiche da fonti rinnovabili. Il gestore mette a disposizione dei propri clienti anche guide e consigli di esperti per ridurre lo spreco energetico.

Con Prezzo Netto special si può ottenere un bonus da 30 euro per chi attiva una sola fornitura come Bonus Natura. Se il cliente sceglie la combinazione dual fuel potrà contare su un bonus di 60 euro. Il corrispettivo di questi contributi viene riconosciuto in quote mensili nei primi 12 mesi di fornitura.

Scopri l’offerta più conveniente di Heracomm »

3. Edison World Plus Gas

Notifiche via mail o sms, gestione con l’app di Edison e software per ridurre gli sprechi, sono solo alcuni delle condizioni proposte per la nuova offerta di Edison. La tariffa di World Plus Gas sarà indicizzata ai prezzi del mercato all’ingrosso del gas (seguirà l’indice TFF dei Paesi Bassi). Per questo mese il costo della materia prima applicato ai nuovi clienti sarà 0,0870 euro/smc. Il risparmio per un anno di fornitura per la coppia tipo e in rapporto alle attuali offerte del mercato tutelato sarebbe di oltre 81 euro.

I clienti che scelgono World Plus Gas potranno accedere alle bollette web e attivare un servizio di notifica via mail o sms. Per gli utenti sarà disponibile un archivio digitale e per ridurre le emissioni dei propri clienti Edison ha previsto per tutti la possibilità di pagare le bollette smart online.

Il gestore mette a disposizione dei propri clienti Energy Control Light. Questo strumento si può utilizzare scaricando l’app del fornitore e permette di studiare le proprie abitudini di consumo e di ricevere consigli per ridurre gli sprechi di energia. Control Light individua anche gli elettrodomestici che consumano di più e fornisce delle dritte per ottimizzare i consumi domestici.

A pagamento inoltre saranno disponibili anche i servizi Prontissimo Casa. Si tratta di un’opzione per ottenere assistenza telefonica e l’intervento di artigiani e professionisti in caso di guasti.

Attiva World Plus Gas »

4. Gas Prezzo Fisso 12 mesi

Questa offerta di wekiwi può essere attivata singolarmente o come parte del pacchetto dual fuel proposto dal gestore. Con questa promozione il costo fisso della materia prima per 1 anno è bloccato a 0,1200 euro/smc. Il conto annuale per la fornitura di 1080 m3,che sono i consumi stimati per la nostra coppia, sarebbe di 675 euro circa. Con l’attivazione del piano Gas Prezzo Fisso 12 mesi la famiglia tipo che passi dal mercato tutelato al libero mercato potrà risparmiare più 76 euro in 12 mesi.

Questo fornitore ha ideato un sistema di pagamento differente delle bollette. Ogni mese, o secondo il periodo di fatturazione della fornitura, l’utente deve provvedere a ricaricare il Conto wekiwi, funziona né più né meno come il credito del cellulare. Il cliente dovrà dunque stimare quali saranno i propri consumi e stabilire quale taglia di ricarica fare per il mese. Se riuscirà a rispettare la previsione fatta il fornitore lo premierà.

Con wekiwi sono disponibili degli sconti per i clienti che usano il profilo web e per chi sceglie di domiciliare i pagamenti o di addebitare le ricariche sul conto corrente. Per i nuovi clienti sono previsti anche dei bonus di ingresso, per chi attiva solo una fornitura il premio sarà di 20 euro, per chi sceglie di sottoscrivere la tariffa dual fuel sarà di 40 euro.

Scopri quanto puoi risparmiare con wekiwi »

5. Web Gas

Un’altra offerta di Edison è la Web Casa, anche questo fornitore ha deciso di proporre una soluzione con prezzo della materia prima bloccato per 1 anno. Con l’attivazione ad Ottobre il costo del gas per i nuovi clienti sarà di 0,1250 euro/smc. La coppia di conviventi con il proprio consumo di 1080 m3 annui arriverà a pagare poco più di 679 euro l’anno. Il risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato sarebbe comunque sostanzioso, secondo la stima del comparatore in 12 mesi la coppia spenderebbe 71,46 euro in meno.

Con Edison sono disponibili, come abbiamo visto, dei pacchetti di assistenza per eventuali guasti. Oltre a Prontissimo Casa incluso gratuitamente con questa offerta, un altro servizio mirato a fornire supporto tecnico in casi di malfunzionamenti è Casa Relax Gas +. Il costo per attivare questa opzione è di 7,50 euro al mese. Con questo servizio i clienti avranno a propria disposizione un numero d’emergenza da contattare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sarà inoltre garantito l’intervento di un tecnico specializzato entro 2 ore dalla chiamata.

Nel pacchetto è prevista una copertura fino a 3.000 euro per riparazioni e altri interventi legati agli impianti gas dell’abitazione. Non è stabilito alcun limite al numero di chiamate che si possano effettuare.

Attiva Web Gas »