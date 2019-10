Kena Mobile, torna l’offerta Kena Flash a 5,99 euro: 70 GB, minuti e SMS illimitati

Kena Mobile , l’operatore mobile low cost di Tim , non smette di stupire e alza la posta nel mercato della telefonia mobile con una nuova tariffa. Con Kena 5,99 Flash si possono avere minuti illimitati e 70 GB di traffico a meno di 6 euro al mese . Scopri come attivare l’ultima e più conveniente promozione di Kena

Kena Mobile ha già raggiunto un discreto seguito tra gli utenti di telefonia mobile italiani grazie a tariffe davvero convenienti e in grado di rivaleggiare con le proposte low cost della concorrenza come quella di Iliad. Per un breve periodo di tempo l’operatore di proprietà di Tim ha sfidato a viso aperto il provider francese con una tariffa quasi identica alla sua Giga 50, che prevede minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati per 7,99 euro al mese, ma ancora più ricco. Il bundle per navigare in Internet pensato da Kena arrivava a 70 GB. Ora il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ha deciso di rincarare la dose con un nuova tariffa ancora più economica.

Con Kena 5,99 Flash è possibile chiamare gratuitamente qualsiasi numero fisso o mobile in Italia e inviare SMS a costo zero. Nel pacchetto sono compresi anche 70 GB per sfogliare le pagine web e accedere alle proprie app preferite sul telefono. Il tutto è offerto ad appena 5,99 euro al mese. Kena ha reso inoltre più invitate passare alla sua offerta arrivando da un altro operatore avendo annullato le spese per l’attivazione. In più, con Giga Amico è anche possibile condividere 2 GB del bundle dati con un amico che ha un numero Kena. Il servizio ha un costo di 1 euro e chi ha ricevuto il regalo ha una settimana per ritiralo.

Kena 5,99 Flash ha solo due aspetti negativi. Il primo è che l’operatore offre una copertura quasi totale del territorio nazionale raggiungendo il 98% della popolazione con la tecnologia 4G Basic. Questo significa che difficilmente chi sottoscrive tale tariffa avrà problemi di segnale ma potrà navigare al massimo a 30 Megabit al secondo in download e upload. Il secondo difetto, se così si può dire, è che non si tratta di una promozione aperta a tutti. Solo chi arriva da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali minori può sottoscriverla.

La nuova SIM di Kena si può riceverla direttamente a domicilio dopo aver effettuato la video identificazione con un operatore del provider o ritirarla presso una delle tabaccherie convenzionate Banca 5. In quest’ultimo caso, per effettuare il ritiro servono codice fiscale, un documento d’identità valido e il codice QR ricevuto per e-mail. Il pagamento può essere effettuato direttamente in tabaccheria e l’attivazione avverrà entro pole 24 ore successive. Sul sito di Kena è presente una mappa interattiva per trovare il punto vendita più vicino in cui ritirare la SIM.

Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50-70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

Attiva Kena 5,99 Flash

Altre offerte interessanti

1. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Attiva Play Power 60 di Tre

2. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Confronta le offerte di ho.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50-70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

Attiva Kena 13,99

4. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

Attiva All Digital di Wind