Offerte Fastweb Fibra e ADSL: le migliori di Ottobre 2019

Il mese si ottobre 2019 inizia con ottime offerte fibra ottica e ADSL da parte di Fastweb. L’operatore ha intenzione di rafforzare la sua presenza sul mercato di telefonia fissa grazie ad una nuova serie di promozioni da cogliere al volo per risparmiare senza rinunciare alla possibilità di sfruttare una connessione illimitata ad alta velocità da casa. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Fastweb di ottobre 2019 e come fare per attivarle online in pochi click.

Il mese di ottobre 2019 vede Fastweb in prima linea nel settore delle offerte Internet casa. Il provider, infatti, inizia il mese con un’ottima offerta che propone un abbonamento completo, senza vincoli e costi nascosti, che si caratterizza anche per la possibilità di sfruttare un prezzo scontato. Ricordiamo, inoltre, che tutte le offerte Fastweb per la linea fissa di casa sono attivabili direttamente online, previa verifica della copertura, con prezzo scontato e non presentano costi nascosti o vincoli di alcun tipo.

Ecco i dettagli sulle offerte Fastweb del mese di ottobre 2019:

Fastweb Casa

Il punto di riferimento per le offerte Fastweb di ottobre è rappresentato dall’abbonamento Fastweb Casa che offre un piano tariffario completo ed un costo decisamente contenuto. Ecco le caratteristiche dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta verso tutti i fissi e mobili nazionali); la linea telefonica include, senza costi aggiuntivi, i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate; è possibile aggiungere un’opzione con 1000 minuti di chiamate al mese verso i fissi internazionali al costo di 5 Euro in più al mese;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e sino a 50 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione verrà realizzata sfruttando la fibra mista rame (Fastweb chiama questa tecnologia FTTN mentre altri operatori la chiamano FTTC) che garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della fibra mista sarà possibile attivare l'abbonamento con connessione ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; per scoprire quale tecnologia è disponibile presso il proprio indirizzo di casa si dovrà procedere con la verifica della copertura;

Vediamo ora i costi dell’abbonamento. Fastweb Casa presenta un costo mensile di 34,95 Euro al mese. L’operatore inizia il mese di ottobre con la promozione “Back to School” che permette a tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta online di sottoscrivere l’abbonamento con un costo mensile di 24,95 Euro sfruttando lo sconto di 5 Euro normalmente disponibile per chi attiva online l’offerta ed aggiungendo uno sconto extra, a tempo indeterminato, di altri 5 Euro.

Al momento, grazie alla promozione “Back to School”, in scadenza il prossimo 3 ottobre salvo proroghe, Fastweb Casa è l’abbonamento per la rete fissa più conveniente attualmente disponibile sul mercato per chi non ha bisogno di servizi aggiuntivi o di un bundle dati per navigare in mobilità. Si tratta, infatti, di un’offerta completa che, grazie ai costi contenuti, rappresenta un punto di riferimento per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per navigare da casa.

Da notare, inoltre, che Fastweb Casa è disponibile con attivazione e modem FASTGate incluso nel prezzo. Il cliente è libero di scegliere di utilizzare un altro router per realizzare la connessione in casa sfruttando così i vantaggi della normativa “Modem Libero”. In ogni caso, il FASTGate verrà consegnato al cliente in modo gratuito e sarà subito pronto ad essere utilizzato grazie ad un semplice processo di auto-configurazione.

Fastweb Casa, come qualsiasi altra offerta dell’operatore, non presenta vincoli. Il cliente, quindi, ha la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento, sia per passare ad altro operatore che per cessare la linea, e non sarà obbligato al pagamento di penali o rate nascoste per il contributo di attivazione e il modem. Al momento della disattivazione, l’unico addebito che verrà fatto al cliente sarà di 29,95 Euro per il ristoro dei costi sostenuti.

Per i clienti Fastweb ci sono anche alcuni bonus aggiuntivi:

accesso gratuito alla rete WOW FI che offre oltre un milione di punti d’accesso ad Internet ai clienti dell’operatore senza alcun costo aggiuntivo;

che offre oltre un milione di punti d’accesso ad Internet ai clienti dell’operatore senza alcun costo aggiuntivo; possibilità di attivare il servizio WOW Space che offre spazio d’archiviazione illimitato in cloud al costo di 9,95 Euro all’anno per tutti i clienti dell’operatore;

Space che offre spazio d’archiviazione illimitato in cloud al costo di 9,95 Euro all’anno per tutti i clienti dell’operatore; accesso ai vantaggi del programma LiveFAST che offre sconti, promozioni e vantaggi esclusivi per i clienti Fastweb;

che offre sconti, promozioni e vantaggi esclusivi per i clienti Fastweb; possibilità di attivare una SIM Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB al costo di 9,95 Euro al mese con addebito direttamente nella bolletta telefonica;

Per procedere con la verifica della copertura e la successiva richiesta di attivazione dell’offerta Fastweb Casa è possibile cliccare sul box qui di sotto che ti indirizzerà al sito ufficiale Fastweb. Per la verifica della copertura è necessario inserire l’indirizzo preciso dove è situata la propria abitazione. Per l’attivazione dell’offerta, invece, saranno necessari i dati ed un documento dell’intestatario della linea e l’IBAN per il pagamento delle varie mensilità.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Fastweb Casa e DAZN

Per il mese di ottobre 2019 torna l’offerta combinata Fastweb Casa e DAZN. Questa soluzione mette insieme l’abbonamento per la linea fissa di casa Fastweb ed una sottoscrizione mensile a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH oppure rete in fibra mista FTTN o ancora rete ADSL;

accesso illimitato a DAZN senza costi aggiuntivi;

L’offerta Fastweb Casa e DAZN ha un costo mensile di 35,95 Euro al mese ma, grazie alla promozione “Back to School”, è attivabile a 30,95 Euro al mese. Anche in questo caso, troviamo attivazione e modem FASTGate inclusi nel prezzo e la totale assenza di vincoli o costi nascosti. Il cliente, infatti, sarà libero di disattivare l’offerta in qualsiasi momento senza dover fare i conti con addebiti extra oltre ai costi di dismissione

Per attivare l’abbonamento DAZN sarà sufficiente accedere all’Area Clienti del sito Fastweb (le credenziali saranno inviate all’utente tramite SMS dopo aver completato l’attivazione dell’offerta). Da questa sezione del sito dell’operatore si potrà attivare il servizio di DAZN per poi procedere con la creazione di un nuovo account per poter accedere alla piattaforma di streaming senza alcun costo mensile aggiuntivo.

Normalmente, DAZN presenta un costo mensile di 9,99 Euro. Grazie a quest’offerta è, quindi, possibile risparmiare notevolmente sui costi complessivi andando ad attivare un abbonamento a 30,95 Euro al mese che comprende sia DAZN che la linea fissa di Fastweb. Il risparmio garantito da quest’offerta (il cui costo mensile è a tempo indeterminato) è notevolissimo. Sfruttando la promozione “Back to School” ed attivando Fastweb Casa separatamente da DAZN, infatti, si registrerà un costo di 4 Euro in più al mese pari a 48 Euro in più all’anno.

Ricordiamo che DAZN trasmette in esclusiva 3 partite del campionato di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, le partite della Liga spagnola e della Ligue 1 francese, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e tanti altri sport come le leghe americane NFL e NHL e gli incontri di MMA. Sulla piattaforma sono disponibili anche i canali di Eurosport che vanno ad incrementare notevolmente i contenuti disponibili aggiungendo, ad esempio, il basket italiano ed europeo, le gare di ciclismo e tanti tornei di tennis internazionale che fanno parte dei vari contenuti disponibili nella programmazione di Eurosport.

Per verificare la copertura ed attivare la nuova offerta Fastweb Casa e DAZN è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa e DAZN

Offerte business di Fastweb: si parte da 25 Euro al mese

Anche ad ottobre 2019 tornano le offerte business di Fastweb. L’operatore propone la tariffa Internet Business, un piano tariffario che garantisce la possibilità di sfruttare una connessione illimitata per la propria attività lavorativa ad un costo decisamente contenuto. Chi sceglie Internet Business potrà contare, infatti, su di una connessione senza limiti tramite rete FTTH (oppure FTTN o ancora ADSL a seconda della copertura).

L’abbonamento ha un costo di 25 Euro al mese a tempo indeterminato più un contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi. Il modem FASTGate è incluso nel prezzo. Non sono presenti costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo. Per i clienti business, inoltre, Fastweb propone un procedimento di attivazione assistita ed un’assistenza rapida con risposta entro 1 minuti per risolvere qualsiasi problema tecnico o amministrativo per i clienti.

Verifica la copertura ed attiva Internet Business di Fastweb

A completare la gamma di offerte Fastweb per il settore business troviamo Business Class. Quest’abbonamento presenta le stesse caratteristiche della tariffa precedente andando però ad aggiungere una linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti. Per chi sceglie Business Class, il costo dell’abbonamento è di 30 Euro al mese con un contributo di attivazione che, come nel caso precedente, è di 5,95 Euro al mese per 48 mesi. Anche in questo caso, non sono presenti vincoli e costi nascosti.

Per verificare la copertura, in modo da capire quale tecnologia verrà utilizzata per la connessione, è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Business Class di Fastweb