Apple ha presentato a settembre la sua nuova gamma di telefoni iPhone 14. Il modello dallo schermo più ampio si chiama iPhone 14 Pro Max ma è anche il più costoso. Il modo migliore per averlo a un prezzo più basso è attivare un’offerta smartphone incluso. Le tariffe di Vodafone, ad esempio, permettono di acquistare il telefono a rate associandolo a un piano di telefonia mobile. L’unico vincolo è quello di rimanere clienti dell’operatore per almeno 24 mesi.

iPhone Pro Max 14 con Vodafone: le offerte di ottobre 2022

Offerte Vodafone con iPhone 14 Pro Max incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay Family+ (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

iPhone 14 Pro Max è dotato di un display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici (risoluzione 1290 x 2796 pixel a 460 ppi) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Apple ha reso il suo telefono quasi indistruttibile grazie alla protezione Ceramica Shield in vetro e alluminio. La vera novità è la sostituzione del notch con la Dynamic Island e l’introduzione della modalità Always-On per accedere a determinate funzioni anche quando lo schermo è bloccato.

Altra importante novità è il servizio SOS emergenze e la funzione Rilevamento incidenti. Il sistema di fotocamere è stato aggiornato e ora prevede una lente principale da 48 Megapixel (grandangolo) + 12 MP (Ultra‑grandangolo) + 12 MP (Teleobiettivo 2x) + 12 MP (Teleobiettivo 3x). Il telefono dispone poi del nuovo processore A16 Bionic per una maggiore potenza di calcolo.

Per avere iPhone Pro Max 14 con Vodafone è sufficiente abbinarlo a uno qualsiasi dei suoi piani di telefonia mobile. L’operatore in rosso ha pensato ad offerte per tutti i gusti e con caratteristiche differenti. Le più economiche sono le promozione nella variante operator attack che si possono acquistare solo online. Queste tariffe sono però riservate solo a chi richiede la portabilità da Iliad o altri operatori virtuali come Fastweb, Coop Voce e Postemobile. Vodafone effettua il trasferimento del numero gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 120 GB) a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese

2. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi

L’attivazione per entrambe le tariffe è gratuita così come la SIM e relativa consegna. Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che prevede diversi vantaggi. Il primo è quello di non dover più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo. Il secondo è quello di avere una maggiore quantità di Gigabyte inclusi e uno sconto sul prezzo mensile del piano. Il terzo è l’accesso gratuito a Vodafone Club. Il programma fedeltà per i clienti dell’operatore include 10 GB aggiuntivi, navigazione in 5G e sconti per l’acquisto di beni e servizi di partner come YOOX, Everli, Q8, Amazon.it e Booking.com.

Vodafone dispone comunque anche di offerte aperte ai clienti di qualsiasi operatore e che non richiedono necessariamente la portabilità. In questo caso quindi possibile acquistare una SIM con un nuovo numero. Per tutte queste tariffe l’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro. Le più richieste sono:

3. RED PRO con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

4. RED MAX con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

La Giga Network 5G di Vodafone permette di navigare a una velocità fino a cinque volte superiore alle reti della precedente generazione. La latenza minima consente di comunicare istantaneamente e di utilizzare senza problemi servizi che richiedono un’ampia disponibilità di banda come il gaming online o lo streaming video. L’operatore poi garantisce la stabilità del segnale anche in condizioni di traffico congestionato o in caso di connessioni multiple nello stesso momento.

Tra le offerte 5G di Vodafone ci sono anche proposte con Giga illimitati come:

5. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download (1000 minuti extra Ue – 1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti) a 24,99 euro al mese con Smart Pay

6. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue – 5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

7. Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese con Smart Pay solo per chi ha già la linea fissa con Vodafone

Attivando le offerte Infinito con Smart Pay potete accedere gratis a Vodafone Club+, che rispetto al programma base include anche Infinity+ per 12 mesi per seguire 104 partite di Champions League oltre a contenuti anche in 4K e sconti sull’acquisto di dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Per i giovani invece l’operatore ha pensato ad offerte con tanti Giga inclusi per giocare, chattare, utilizzare i social network e altri servizi online:

8. RED MAX Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano incluse anche Rete Sicura

9. RED MAX Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano include anche Rete Sicura e un contenuto a scelta tra 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito su PlayStation Store

Rete Sicura è un sistema che protegge i clienti di tutta l’età dalle minacce sulla Rete come il furto d’identità, frodi informatiche e la clonazione della carta di credito. Tramite il Parental Control si può monitorare l’attività online dei figli, bloccare l’accesso a siti che possono essere pericolosi per i bambini e impostare la sospensione della navigazione in precisi momenti della giornata oltre che l’orario della buonanotte.

Per gestire la vostra offerta potete scaricare l’app My Vodafone con cui controllare il credito residuo, monitorare i consumi tramite gli appositi widget, accedere alle promozioni settimanali di Happy Friday. L’app permette poi di gestire le deviazioni di chiamata e le opzioni attive sull’offerta.

Diventare clienti Vodafone per il mobile consente poi di accedere alle sue offerte fibra ottica a prezzo agevolato. Con Internet Unlimited avrete navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH (Fiber to the Home), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione a 22,90 euro al mese sanza vincoli. La stessa promozione ma con chiamate incluse con attivazione online ha un costo di 27,90 euro al mese.

iPhone Pro Max 14 con Vodafone: tutti i dettagli su costi, modelli disponibili e consegna

iPhone 14 Pro Max è disponibile in diversi tagli di memoria. Si parte da un minimo di 128 GB fino a 1 TB. Ogni modello ovviamente ha un costo differente. Le offerte per avere iPhone Pro Max 14 con Vodafone al prezzo più basso sono quelle che rientrano nella famiglia Infinito:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

I colori disponibili sono Gold, Silver, Space Black e Deep Purple.

Vodafone spedisce gratuitamente il telefono nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Per seguire lo stato della consegna potete utilizzare un apposito servizio di tracking inserendo il numero di pratica fornito dall’operatore via SMS o email subito dopo il completamento dell’acquisto.

Vi ricordiamo che se non siete soddisfatti del telefono potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal suo ritiro e riconsegnarlo all’operatore insieme a tutti gli accessori contenuti sulla confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello sul dispositivo.

Se invece passate ad altro operatore o disattivate l’offerta prima dei 24 mesi dovrete comunque corrispondere le rate residue a Vodafone in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.