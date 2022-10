Quando si abbasseranno le bollette luce e gas: le previsioni per Ottobre 2022

In questa stagione di maxi rincari, gli esperti di SOStariffe.it accendono i riflettori sulle soluzioni luce e gas che possano aiutare le famiglie italiane a mitigare l’impatto delle bollette roventi in arrivo.

Offerte in evidenza A2A Easy Luce Bioraria 1.660,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 3.785,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

Con un +59% di rialzi per il prezzo dell’energia elettrica tra ottobre e dicembre 2022 (rispetto al trimestre precedente), i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela si preparano a una maxi stangata invernale sulle bollette della luce. Secondo la fotografia dei rincari scattata da Arera, l’Authority italiana dell’energia, la spesa per una “famiglia tipo” nei 12 mesi del 2022 sarà di 1.322 euro, raddoppiata rispetto ai 632 euro dello stesso periodo del 2021.

Per il gas, l’impennata potrebbe essere anche maggiore (+74% a ottobre 2022 rispetto al mese precedente, secondo stime Arera), anche se con il nuovo metodo di calcolo definito da Arera stessa (si utilizzerà la media dei prezzi effettivi all’ingrosso del PSV, che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia) e la sua nuova periodicità mensile, il dato definitivo si potrà avere solo a inizio novembre.

In questo ottovolante dei prezzi, un ruolo chiave sarà giocato dalle trattative in corso a Bruxelles sul cosiddetto “price cap”, cioè l’introduzione di un tetto al prezzo del gas. Questa misura, secondo gli analisti del settore, porterebbe a un calo quasi immediato dei prezzi di luce e gas, con benefici sui titolari di utenze domestiche.

In un clima di maxi costi di luce e gas, affidarsi alle offerte del Mercato libero è la prima tappa verso la destinazione del risparmio. Anche il confronto periodico delle promozioni disponibili è un alleato contro il caro bolletta. Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas consente ai clienti domestici di conoscere le soluzioni messe a punto dai brand dell’energia e, sulla base dei propri consumi annui, individuare quella più cucita sul proprio budget e sul proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link qui sotto per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Come ridurre le bollette di luce e gas con le migliori offerte di Ottobre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 A2A Energia Easy Luce

Easy Gas 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 139,16 euro

313,20 euro 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,5010 €/kWh

2,4000 €/smc 140,52 euro

337,56 euro 3 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 140,88 euro

319,15 euro 4 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 146,08 euro

326,29 euro

Di seguito, scattiamo una fotografia delle promozioni luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registri un utilizzo medio annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano. Si tratta, in genere, di una famiglia composta da tre persone che si affida ai seguenti elettrodomestici: lavatrice, frigorifero, forno e scaldabagno. Così come utilizza il gas per scaldare casa, cuocere i cibi e avere l’acqua calda.

Le offerte considerate dal comparatore più vantaggiose per la “famiglia tipo” sono:

A2A Easy Luce e Gas;

NeN Luce e Gas Special 48;

Edison World Luce e Gas Plus;

Pulsee Luce e Gas RELAX Index.

Esse possono essere sottoscritte in modalità Dual Fuel (con attivazione, cioè, di un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas). Analizziamole nel dettaglio.

A2A Easy Luc e e Gas

A2A Easy, la soluzione luce e metano messa a punto da A2A Energia, si conferma un magnete del risparmio anche in questo avvio di autunno. Tra i punti di forza di questa promozione ci sono sia l’accesso ai prezzi di energia elettrica e gas del mercato all’ingrosso, sia il contributo fisso mensile (pari a 12 euro a fornitura) azzerato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. Inoltre, l’opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria è vantaggiosa per chi vive la casa nelle ore serali e nel weekend, quando il costo dell’energia è più basso.

Di seguito l’offerta nel dettaglio:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas contributo fisso mensile (pari a 12 euro per fornitura) azzerato per i primi 6 mesi di fornitura ;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

gestione digitale della fornitura con area clienti online e app MyA2A;

della fornitura con area clienti online e app MyA2A; luce 100% green .

Con questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 139,16 euro al mese per la fornitura di luce e 313,20 euro al mese per quella del gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

NeN Luce e Gas Special 48

L’offerta di NeN, startup nata nel 2019 e marchio di proprietà di Yada Energia, blocca il prezzo dell’energia elettrica e del gas come soluzione per arginare (ulteriori) improvvisi rialzi dei prezzi della materia prima all’ingrosso.

La promozione ha la seguente “carta d’identità”:

prezzo bloccato per 36 mesi: 0,5010 €/kWh per l’energia elettrica e 2,4000 €/Smc per il gas;

per 36 mesi: per l’energia elettrica e per il gas; tariffa monoraria per l’energia elettrica;

bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione ammonterebbe a 140,52 euro al mese per le bollette della luce e 337,56 euro al mese per quelle del metano.

Clicca al link di seguito per una panoramica completa dell’offerta e per procedere con l’attivazione:

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Edison World Luce e Gas Plus

Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, consente ai propri clienti di pagare l’energia elettrica e il gas allo stesso prezzo riservato agli operatori del mercato all’ingrosso, senza l’aggiunta di costi extra. Inoltre, assicura un ulteriore margine di risparmio grazie a una riduzione del 50% sul contributo fisso mensile (per fornitura) che si attesta sui 7,50 euro (anziché 15 euro).

Ecco i pilastri su cui si fonda la promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizio E DISONRi solve gratuito ;

bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse questa soluzione, spenderebbe 140,88 euro al mese per le bollette della luce e 319,15 euro al mese per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta luce di Edison Energia:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile consultare l’offerta gas di Edison Energia:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Anche questa proposta di Pulsee (il brand dell’energia 100% digital che è anche marchio di Axpo Italia), sfrutta l’accesso ai prezzi di energia e gas all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo.

Ecco le caratteristiche della promozione nel dettaglio:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) con attivazione entro il 5 Novembre 2022.

Opzione Cost Sharing attivabile a 1,50 euro in più al mese per avere la spesa in bolletta già ripartita tra i coinquilini di un appartamento.

attivabile a 1,50 euro in più al mese per avere la spesa in bolletta già ripartita tra i coinquilini di un appartamento. Opzione Carbon Footprint attivabile a 3 euro in più al mese rispetto all’offerta standard per ridurre il proprio impatto ambientale;

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 146,08 euro al mese per le bollette della luce e di 326,29 euro al mese per quelle del gas.

Ulteriori informazioni sulla soluzione luce Pulsee sono disponibili cliccando al seguente link:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Per avere dettagli sull’offerta gas Pulsee, il link da cliccare è qui sotto:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »