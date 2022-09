iPhone 14 e 14 Pro Ufficiali: prezzi, offerte a rate e disponibilità in Italia

Apple ha svelato ufficialmente i nuovi iPhone 14. La gamma è composta da quattro varianti, con la novità della versione Plus che sostituisce la poco richiesta variante Mini. I nuovi smartphone di Apple arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane, con preordini al via a partire dal 9 settembre. Vediamo i prezzi dei nuovi iPhone 14 in Italia e come acquistare gli smartphone a rate con le offerte degli operatori di telefonia mobile.

Apple presenta ufficialmente i nuovi iPhone 14. La gamma di smartphone della casa americana è composta da quattro varianti. Ci sono i modelli base iPhone 14 e 14 Plus a cui si affiancano l varianti top iPhone 14 Pro e 14 Pro Max con l’obiettivo di andare a soddisfare le esigenze di tutta la clientela. Rispetto allo scorso anno ed agli iPhone 13, non c’è più la versione Mini che era risultata la meno richiesta della gamma.

iPhone 14 conserva il display da 6,1 pollici ed il notch e continua a proporre il processore Apple A15 Bionic già utilizzato lo scorso anno dagli iPhone 13. Da segnalare anche il debutto di iPhone 14 Plus, versione più grande del 14. Lo smartphone può contare su di un display da 6,7 pollici, sempre con pannello OLED. Le altre specifiche riprendono quelle dell’iPhone 14 di cui il Plus è, sostanzialmente, un’evoluzione più grande.

A completare la gamma ci sono gli iPhone 14 Pro e Pro Max. Le nuove varianti Pro degli iPhone dicono addio al notch per introdurre il foro sul display, denominato “Dynamic Island“. Gli smartphone, dotati di display da 6,1 e 6,7 pollici rispettivamente, possono contare sul nuovo processore Apple A16 Bionic. Da segnalare anche il debutto della nuova fotocamera principale da 48 Megapixel con sensore “quad-pixel” più largo del 65% rispetto a quello montato dagli iPhone 13 Pro.

iPhone 14 e 14 Pro: i prezzi e disponibilità di tutte le varianti

MODELLO PREZZO DI PARTENZA iPhone 14 da 1.029 euro iPhone 14 Plus da 1.179 euro iPhone 14 Pro da 1.339 euro iPhone 14 Pro Max da 1.489 euro

La gamma iPhone 14 arriverà su mercato italiano con prezzi che partiranno da più di 1.000 euro. Il modello “entry level” è iPhone 14 che arriva sul mercato con le seguenti varianti:

128 GB: 1.029 euro

256 GB: 1.159 euro

512 GB: 1.419 euro

C’è poi il nuovo iPhone 14 Plus. Anche in questo caso abbiamo tre varianti. Ecco i prezzi:

128 GB: 1.179 euro

256 GB: 1.309 euro

512 GB: 1.569 euro

Per quanto riguarda la gamma Pro si parte con iPhone 14 Pro, disponibile in quattro varianti:

128GB: 1.339 euro

256GB: 1.469 euro

512GB: 1.729 euro

1TB: 1.989 euro

A completare l’offerta troviamo iPhone 14 Pro Max. Ecco i prezzi:

128GB: 1.489 euro

256GB: 1.619 euro

512GB: 1.879 euro

1TB: 2.139 euro

Tutti i nuovi iPhone 14 entreranno in fase di preordine a partire dal 9 settembre. Per quanto riguarda l’effettiva disponibilità, la data da segnare sul calendario è quella del 16 settembre con il solo iPhone 14 Plus che sarà disponibile a partire dal successivo 7 ottobre.

iPhone 14 a rate: le offerte degli operatori

Per il momento, gli operatori di telefonia mobile non hanno ancora presentato le offerte a rate per l’acquisto dei nuovi iPhone 14 e 14 Pro. Si tratta, però, solo di una questione di (poco) tempo. A breve, infatti, i nuovi smartphone di Apple saranno acquistabili con pagamento rateale in abbinamento alle tariffe dei principali operatori di Apple.

A proporre gli iPhone 14 e 14 Pro a rate saranno:

TIM

Vodafone

WINDTRE

Iliad

Chi è già cliente di uno di questi operatori non deve fare altro che attendere la disponibilità dei nuovi smartphone che, come detto, saranno in preordine a partire dal prossimo 9 di settembre. A partire da tale data sarà possibile iniziare a preordinare anche con gli operatori di telefonia mobile gli smartphone Apple desiderati.

Per acquistare un nuovo iPhone 14 a rate (o qualsiasi altro smartphone) con un operatore di telefonia mobile è necessario aver già attivato una tariffa ricaricabile dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile rendere più conveniente l’acquisto rateizzato degli smartphone.

Ecco alcune offerte da attivare subito in vista dell’arrivo dei nuovi iPhone 14:

Le offerte mobile da attivare per acquistare un nuovo iPhone 14 a rate

Tra gli operatori che proporranno i nuovi iPhone 14 a rate c’è TIM. Il provider, come sempre, propone diverse offerte mobile da attivare. Tra le migliori troviamo:

TIM Wonder Five: minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese (solo con portabilità da un operatore virtuale selezionato)

minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese (solo con portabilità da un operatore virtuale selezionato) TIM Wonder Six: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese (solo con portabilità da un operatore virtuale selezionato o da Iliad

minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese (solo con portabilità da un operatore virtuale selezionato o da Iliad TIM Young: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese (solo per Under 25)

minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese (solo per Under 25) TIM 5G Power Smart: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G a 14,99 euro al mese

Per attivare l’offerta desiderata è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Da non sottovalutare, inoltre, Flash 150 di Iliad. L’offerta in questione incluse minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G e 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti. Per acquistare lo smartphone a rate (con pagamento anche con carta di debito e non solo con carta di credito) è necessario essere clienti Iliad da almeno 3 mesi.

Da segnalare anche le offerte Vodafone come:

Special Giga: minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni virtuali)

minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni virtuali) Vodafone Silver : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali); il prezzo è bloccato per 24 mesi

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali); il prezzo è bloccato per 24 mesi RED Pro: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G oltre a minuti illimitati verso l’UE al costo di 14,99 euro al mese

