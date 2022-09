Scopri le offerte per il cambio operatore da Wind . A settembre si possono avere minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G a meno di 10 euro al mese

Se non siete soddisfatti dell’offerta di telefonia mobile di WindTre siete sempre in tempo a cambiare operatore. Il passaggio è del tutto gratuito se non avete attiva sulla SIM una promozione che prevede una qualche sorta di vincolo o abbinata all’acquisto a rate di uno smartphone o altri dispositivi. Con il cambio operatore da Wind potete avere fino a 150 GB a meno di euro al mese per navigare anche in 5G senza vincoli o costi nascosti. Per avere la certezza di trovare l’offerta giusta potete confrontarle tra loro grazie al comparatore di SOStariffe.it, che vi presenterà la promozione più conveniente in base alle vostre reali esigenze.

Cambio operatore da Wind: le offerte per il passaggio a settembre 2022

Offerte per chi arriva da WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,95 euro 3 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 4G e 5G 7,95 euro 5 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G e 4G+ 7,99 euro 6 TIM Young illimitati 50 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 7 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro 8 Flash 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G, 4G e 5G 9.99 euro 9 Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro 10 Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB in 4G 11,99 euro 11 ho. 13,99 di ho. mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 12 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro 13 TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Se state pensando di effettuare il cambio di operatore da Wind potete scegliere tra un’ampia varietà di tariffe. Le più economiche sono ovviamente quelle proposte dagli operatori low cost ma potreste dover rinunciare a qualcosa in termini di velocità di navigazione e quantità di servizi accessori inclusi. Inoltre la maggior parte di questi gestori richiede la portabilità del numero, operazione che comunque tutti effettuano gratuitamente in massimo 3 giorni lavorativi. Ecco, quindi, le migliori promozioni per il cambio operatore da Wind in ordine crescente di prezzo mensile:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB in 4.5G, 50 elicon a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro.

Attiva Entry di Elimobile »

Gli elicoin sono monete digitali che si possono spendere per acquistare servizi a pagamento sull’app Elisium, che si scarica gratuitamente per tutti i principali sistemi operativi. Al suo interno potete trovare masterclass, corsi online, contenuti esclusivi come l’ultima serie di Maccio Capatonda, interviste, video, news ed esperienze uniche con i vostri VIP preferiti come una cena con Carlo Cracco. Elimobile regala una certa quantità di elicoin all’attivazione dell’offerta e ad ogni rinnovo. Con Run with Me potete poi raccogliere 10 elicoin per ogni chilometro percorso.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. Riserva dati è il servizio che consente di convertire il traffico voce e dati non utilizzato nell’arco del mese in Gigabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo.

Confronta le offerte di Spusu »

3. Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB in 4.5G e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium.

Attiva Easy di Elimobile »

4. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G/5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita mentre la SIM costa 10 euro con consegna gratuita. Nel piano sono inoltre inclusi i corsi della Digital Fastweb Academy, dove apprendere tutte le competenze digitali più richieste dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile »

5. Giga 80 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. Tutte le offerte dell’operatore low cost non prevedono vincoli di durata o costi nascosti. È quindi possibile disattivarle in ogni momento senza spese aggiuntive o penali.

Attiva Giga 80 di Iliad »

6. Elite x12 di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e Concierge. Quest’ultimo consente di richiedere il supporto di un assistente personale per vari eventi (cene, concerti, mostre, etc.) e servizi per la casa.

Attiva Elite x12 di Elimobile »

7. TIM Young di TIM con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per effettua il cambio di operatore da Wind acquistando il piano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata agli Under 25. Nel piano è inoltre incluso tutto il catalogo di oltre 500 milioni di brani di TIMMUSIC e si possono aggiungere anche:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB di spazio su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIMGAMES a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Annunci Google

Attiva TIM Young »

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa e acquistate una delle sue offerte mobili potete attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta famiglia. La promozione è valida fino a 6 SIM anche se non intestate al titolare della linea fissa. Con TIM Unica il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

8. Flash 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ e 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino al 15/9/22, salvo proroghe da parte dell’operatore.

Attiva Flash 150 di Iliad »

9. Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro.

Attiva Elite di Elimobile »

10. Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. È richiesta la portabilità da WindTre.

Attiva Kena 11,99 100GB Gold »

All’offerta potete abbinare Kena TIMVISION per vedere su due dispositivi in contemporanea contenuti come DAZN con tutta la Serie A fino al 2024, TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e Infinity+ con tutte le 104 partite della Champions League. L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese senza attivazione.

11. Very 11,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. È richiesta la portabilità.

12. ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro mentre la SIM è gratuita. È richiesto anche l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo della tariffa e la portabilità. Grazie a Soddisfatti ho. Rimborsati è possibile provare gratis l’offerta per un mese. Scaduto il periodo promozionale si può decidere se continuare o chiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic.

Confronta le offerte di ho. Mobile »

13. RED Pro di Vodafone con minuti illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro. Scegliendo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito ci si dimentica delle ricariche manuali ma si ottiene anche uno sconto sul prezzo mensile dell’offerta oltre all’accesso gratuito al programma Vodafone Club con sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore come YOOX, Q8, Booking.com e Amazon.

Confronta le offerte di Vodafone »

14. TIM 5G Power Smart di TIM con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) per salvare foto, video e documenti nel formato originale e TIM Safe Web Plus per proteggere tutti i dispositivi connessi alla rete. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per effettua il cambio di operatore da Wind acquistando il piano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart »

« notizia precedente Migliori offerte Internet Casa: le 4 offerte più economiche di Settembre 2022