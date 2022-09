Obiettivo risparmio per gli italiani in un periodo in cui i bilanci delle famiglie sono “appesantiti” dalle stangate in bolletta e dai rincari generalizzati. Dagli esperti di SOStariffe.it una fotografia delle offerte luce, gas e Internet più competitive di Settembre 2022 .

Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce, gas e internet di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le famiglie italiane a caccia di risparmio. Tra l’inarrestabile corsa dei prezzi di energia elettrica e gas, i tonfi delle Borse europee e le incertezze legate alla fornitura di metano dalla Russia, i consumatori cercano rifugio nella scelta di offerte che li facciano risparmiare, tanto nel comparto energetico come in quello delle telecomunicazioni.

Per aiutare i clienti domestici a centrare l’obiettivo del risparmio c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito è un alleato sia per i titolari di utenze domestiche alla ricerca di offerte luce e gas che garantiscano un buon rapporto qualità-prezzo, sia per i consumatori che hanno il radar puntato verso offerte Internet casa a un prezzo accessibile (solitamente sotto i 30 euro al mese).

Il comparatore di SOStariffe.it può essere consultato online, così come scaricato sui propri dispositivi mobili attraverso l’App di SOStariffe.it, disponibile sia per sistemi iOS sia per quelli Android.

Come risparmiare con le migliori offerte luce e gas a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,543 €/kWh

2,3714 €/Smc 83,25 € al mese

147,93 € al mese 2 A2A Energia A2A Easy Luce

A2A Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 85,70 € al mese

146,13 € al mese

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le due offerte per illuminare e riscaldare casa che il comparatore di SOStariffe.it ha “incoronato” regine della convenienza a Settembre 2022.

Si tratta di soluzioni luce e gas che hanno in comune due tratti distintivi:

entrambe sfruttano il prezzo di energia elettrica e gas applicato dal mercato all’ingrosso (con aggiornamenti mensili), in modo da garantire ai consumatori prezzi delle materie prime energetiche che siano il più possibile contenuti , compatibilmente con lo “tsunami” energetico in corso;

(con aggiornamenti mensili), in modo da garantire ai consumatori prezzi delle materie prime energetiche che siano , compatibilmente con lo “tsunami” energetico in corso; entrambe possono essere attivate in modalità Dual Fuel: i clienti domestici possono beneficiare di agevolazioni nel caso di attivazione della doppia fornitura luce e gas con lo stesso fornitore.

Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna offerta, ricordiamo che la convenienza delle promozioni è calcolata sulla base del profilo di una “famiglia tipo” che faccia registrare un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Energia e Gas alla fonte wekiwi

wekiwi, il brand digitale dell’energia, scommette su una soluzione luce e gas con le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ridotto di 0,10 €/Smc per il gas;

in base al (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; in base all’indice (Punto di Scambio Virtuale) per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22; 10% di sconto sull’acquisto di gadget per la casa e l’illuminazione a led sull’e-shop wekiwi;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” spenderebbe 83,25 euro al mese per la bolletta della luce e 147,93 euro al mese per quella del gas.

Maggiori informazioni sono disponibili cliccando al link di seguito:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

A2A Easy Luce e Gas

Destinazione convenienza anche per A2A Energia, punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Ecco cosa prevede la promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria (quest’ultima è più conveniente per chi vive la casa nelle ore serali e nei weekend perché il costo dell’energia è più basso);

(quest’ultima è più conveniente per chi vive la casa nelle ore serali e nei weekend perché il costo dell’energia è più basso); sconto del 50% sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per il primo anno di fornitura;

sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per il primo anno di fornitura; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa offerta di A2A Energia, la “famiglia tipo” riceverebbe fatture per la luce di 85,70 euro e del gas che ammontano a 146,13 euro al mese.

Ulteriori dettagli sono consultabili cliccando al link di seguito:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Come risparmiare con le migliori offerte Internet casa di settembre 2022

NOME OFFERTA VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE CHIAMATE COSTO 1 Sky Wifi Fibra 100% fino a a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload chiamate a consumo 22,90 euro al mese per già clienti Sky TV

24,90 euro al mese per i nuovi clienti 2 Super Fibra di WindTre fino a a 1Gbps in download e 200 Mbps in upload chiamate a consumo 22,99 euro al mese per già clienti WindTre

26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti

In testa alla classifica delle soluzioni Internet fibra più appetibili di Settembre 2022 ci sono quelle proposte dalla media company Sky e dall’operatore di telefonia WindTre che propongono tariffe agevolate per i suoi clienti TV e Mobile. Analizziamo le proposte nel dettaglio, tenendo presente che, in generale, è sempre raccomandato effettuare una verifica della copertura di rete dell’indirizzo della propria abitazione prima di attivare un’offerta Internet casa.

Sky Wifi Fibra 100% per già clienti Sky TV

La media company Sky “coccola” i suoi già clienti TV con una promozione Internet casa (disponibile fino al 25 Settembre 2022) che propone:

navigazione illimitata a una velocità nominale in download fino a 1Gbps e in upload di 300 Mbps su rete FTTH;

e in upload di 300 Mbps su rete FTTH; Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso: il modem dispone di 8 antenne integrate per un segnale omogeneo in tutte le direzioni e consente la connessione di oltre 100 dispositivi;

chiamate a consumo verso numeri fissi e mobili nazionali e internazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali e internazionali; app Sky Wifi con Wifi sicuro;

nessun vincolo di durata contrattuale e costo di attivazione pari a 29 euro (anziché 49 euro).

La promozione costa 22,90 euro al mese (anziché 29,90 euro al mese).

Clicca al link di seguito per conoscere la promozione nel dettaglio:

Annunci Google

Scopri Sky Wifi Fibra 100% per già clienti Sky TV »

I nuovi clienti Sky possono attivare la promozione Sky Wifi con Sky Q al prezzo di 24,90 euro (anziché 29,90 euro al mese), solo con attivazione online. Clicca al link qui sotto per saperne di più:

Scopri Sky Wifi con Sky Q »

Super Fibra di WindTre per i già clienti Wind mobile

Anche WindTre assicura vantaggi speciali ai clienti che hanno già scelto i suoi servizi acquistando un pacchetto SIM mobile:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH;

e 200 Mbps in upload su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

attivazione gratuita;

giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile con una tariffa mobile già attiva

ogni mese per 3 SIM mobile con una tariffa mobile già attiva 12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime).

Attivando questa promozione, i clienti WindTre spenderebbero 22,99 euro al mese. Anche i nuovi clienti potranno beneficiare dell’offerta, previa attivazione di una SIM Mobile Wind Tre.

Per avere informazioni dettagliate clicca al link di seguito:

Scopri Super Fibra per già clienti Wind Mobile »

I nuovi clienti che abbiano già un abbonamento SIM Mobile e che vogliano sottoscrivere solo l’offerta Super Fibra lo potranno fare al prezzo di 26,99 euro al mese. Ulteriori informazioni su questa soluzione Internet casa sono a disposizione cliccando qui sotto:

Scopri Super Fibra per tutti gli altri clienti »

Come risparmiare con le migliori offerte congiunte luce, gas e internet

NOME DELL’OFFERTA VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE COSTO MENSILE 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload 18,95 euro per 24 mesi con attivazione sia luce sia gas con Eni Plenitude

21,95 euro con attivazione solo luce o solo gas con Eni Plenitude 2 Illumia Wifi fino a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload 19,99 euro al mese per 12 mesi

attivazione gratuita dell’offerta per i clienti luce e gas Illumia

Sempre più famiglie sono a caccia di offerte luce, gas e Internet “tutto compreso” così da ottenere due vantaggi: massimizzare il risparmio grazie a extra sconti e benefit così come azzerare la burocrazia potendo contare su un unico contratto sia per la fornitura di luce e gas sia per i servizi Internet. Di seguito analizziamo le offerte Fastweb Nexxt Casa + Plenitude e Illumia Wifi, che sono finite nel radar del comparatore di SOStariffe.it come i pacchetti “tutto compreso” più vantaggiosi da attivare a Settembre 2022.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Il pacchetto “figlio” del matrimonio tra Fastweb (il colosso delle Tlc) e Plenitude (ex Eni Gas e Luce) include:

fibra ultra veloce (velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload) su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload) su rete FTTH; chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

offerta Energia Plenitude in promozione;

in promozione; Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso.

Questa soluzione ha un costo mensile di 18,95 euro al mese per 24 mesi (anziché 28,95 euro al mese) per coloro che attivino la doppia fornitura (luce e gas) con Eni Plenitude. Attivando la sola fornitura luce o la sola fornitura gas, la spesa per l’Internet di Fastweb raggiungerebbe la cifra di 21,95 euro al mese (anziché 28,95 euro al mese).

A partire dal 25esimo mese, il prezzo della promozione Internet di Fastweb avrà un costo fisso di 25,95 euro al mese (anziché 28,95).

Clicca al link qui sotto per maggiori informazioni:

Scopri Fastweb Nexxt Casa + Plenitude »

Illumia Wifi

Anche l’offerta Illumia Wifi assicura vantaggi ai clienti che già si affidano al brand Illumia (il family business italiano attivo nel comparto energetico) per la fornitura di luce e/o gas: il contributo di attivazione dell’abbonamento Internet a casa è gratuito (anziché costare 39 euro al mese) con sottoscrizione online.

L’offerta Illumia Wifi (che costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese) prevede anche:

navigazione con velocità di download fino a 1Gb/s e 300 Mb/s in upload su rete FTTH;

e 300 Mb/s in upload su rete FTTH; modem ZTE H3140 gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura;

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali.

Clicca al link qui sotto per i dettagli:

Scopri Illumia Wifi »