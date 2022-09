Le 7 migliori carte di credito virtuali da attivare a Settembre 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per chi volesse effettuare dei pagamenti con una carta di credito virtuale, ci sono numerose proposte da parte della banche. Ma per chi sia alla ricerca della migliore offerte di Settembre 2022, un valido aiuto è il comparatore per carte di credito di Sostariffe.it (a disposizione anche tramite l’App di SOStariffe.it, nella versione per Android e iOS) che confronta le migliori soluzioni disponibili attualmente sul mercato.

CONFRONTA LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Carte virtuali e conti correnti online: le migliori offerte di Settembre 2022

NOME DELLA BANCA DETTAGLIA DELLA CARTA 1 Webank Cartaimpronta One versione virtuale e fisica

canone gratuito

fido mensile da 500 euro a 7.800 euro 2 Banca Mediolanum Mediolanum Credit Card: versione virtuale e fisica

canone di 12 euro l’anno

fido mensile di 1.500 euro 3 Banca Widiba Widiba Carta Classic: versione virtuale e fisica

fido mensile fino a 1.500 euro

canone di 20 euro l’anno Widiba Carta Gold: versione virtuale e fisica

fido mensile fino a 3.000 euro

canone di 50 euro l’anno

Qui di seguito analizziamo i 3 conti correnti online che hanno una carta di credito anche in versione virtuale, oltre che fisica, che sono le più vantaggiose di Settembre 2022. Queste offerte sono state individuate con il comparatore di SOStariffe.it.

Carta e Conto Webank

Cartaimpronta One è la carta di credito di Webank (Gruppo BPM). È a canone gratuito e la versione virtuale offre la possibilità di pagare con Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay e da 22 Ottobre 2022 anche Apple Pay. Questa carta di credito ha fido mensile flessibile da un minimo di 500 euro a un tetto massimo di 7.800 euro, mentre il prelievo di contante quotidiano è di 300 euro.

Cartaimpronta One, inoltre, si contraddistingue per:

appartenenza ai circuiti Visa o Mastercard ;

; utilizzabilità ovunque in Italia e all’estero;

nessuna commissione sui pagamenti in area Euro;

possibilità di pagamenti contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN; domicili utenze e pagamenti ricorrenti;

noleggi auto e ricariche del cellulare.

Questa carta ha come conto corrente d’appoggio il conto online di Webank, che è a zero spese fino al 30 settembre 2022. Tra i principali benefit di questo conto corrente c’è la carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) sia fisica che virtuale, bonifici ordinari in Italia e area Sepa inclusi, così come pagamenti MAV e RAV e modelli di F23 e F24 senza costi aggiuntivi, oltre che ricarica del cellulare senza commissioni.

Per saperne di più dell’offerta di Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Carta e conto SelfyConto di Banca Mediolanum

La carta di credito virtuale Mediolanum Credit Card proposta da Banca Mediolanum e abbinata al conto corrente online SelfyConto ha un canone annuo di appena 12 euro (di fatto 1 euro al mese).

Questa carta, disponibile anche in versione fisica, è collegata ai wallet di Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e ha le seguenti caratteristiche:

fido di 1.500 euro al mese;

Circuiti Visa/MasterCard;

tecnologia contactless;

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro;

servizio di Spending Control scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, oltre che inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, oltre che inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti; servizio alert per il controllo delle tue spese e blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Questa carta ha come conto corrente d’appoggio SelfyConto che è gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi si paga un canone di 3,75 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo. Il canone invece rimane sempre gratuito per chi ha meno di 30 anni. In aggiunta SelfyConto offre ai suoi clienti:

carta di debito inclusa;

bonifico online gratuito;

possibilità di cointestarlo;

accredito dello stipendio;

prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

il servizio “SelfyCredit Instant”, ossia prestiti personali richiedibili via app in tempo reale;

prestiti personali richiedibili via app in tempo reale; trading online con possibilità di operare sui principali mercati.

Per conoscere di più dell’offerta di Banca Mediolanum:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carta e conto Widiba Start di Banca Widiba

Widiba Carta Classic (fido fino a 1.500 euro al mese e canone di 20 euro l’anno) e Widiba Carta Gold (fido fino a 3.000 euro al mese e canone di 50 euro l’anno) in versione virtuale offrono collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung pay per pagamenti online veloci, facili e sicuri. Queste due carte con attivazione immediate (circuito Mastercard/Visa) sono proposte da Banca Widiba e si appoggiano al conto corrente online Widiba Start.

Inoltr, tutte e due queste carte Widiba sono dotate di tecnologia contactless, offrono il servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure e beneficiano del servizio di assistenza clienti 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 (festività incluse).

Sono due carte che hanno come conto d’appoggio Widiba Start, un conto corrente online che a canone gratuito per i primi 12 mesi se lo si apre entro il 21 Settembre, mentre dal secondo anno il canone mensile è di 3 euro. Ma Banca Widiba offre ai suoi clienti la possibilità di azzerarne i costi del conto a tempo indeterminato con una serie di incentivi. In sintesi, questo conto online offre anche:

carta debito inclusa;

bonifico online gratuito;

PEC e firma digitale gratuiti.

Infine, aprendo un conto corrente online con Banca Widiba, i clienti hanno anche la possibilità di attivare anche una delle carte di credito del circuito American Express.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

American Express: una panoramica delle carte virtuali

NOME DELLA CARTA PRINCIPALI CARATTERISTICHE 1 Carta Blu versione virtuale con collegamento a Apple Pay e altri wallet digitali;

versione fisica;

limite di spesa di 5.000 euro;

reddito 11.000 euro per richierla;

per richierla; canone gratuito. 2 Carta Verde versione virtuale con collegamento a Apple Pay e altri wallet digitali;

versione fisica;

limite di spesa non prefissato;

reddito 11.000 euro per richierla;

per richierla; canone gratuito al primo anno. 3 Carta Oro versione virtuale con collegamento a Apple Pay e altri wallet digitali;

versione fisica;

limite di spesa non prefissato;

reddito 25.000 euro per richierla;

per richierla; canone gratuito al primo anno. 4 Carta Platino versione virtuale con collegamento a Apple Pay e altri wallet digitali;

versione fisica;

limite di spesa non prefissato;

reddito 45.000 euro per richierla;

per richierla; canone di 60 euro l’anno.

Nella tabella una panoramica delle carte di credito “targate” American Express. Una speciale “classifica” costruita sulla base della convenienza per clienti. Mentre per aprire una delle carte della società finanziaria americana occorrono essere maggiorenni, essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano e infine essere titolare di un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA.

Annunci Google

Un’altra caratteristica importante per le carte American Express riguarda il limite non prefissato di spesa: sebbene non sia previsto un tetto massimo di spesa mensile, ogni operazione effettuata con la carta è soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari requisiti (spese effettuate, reddito, saldo) e non si esclude che se non soddisfatti possa anche essere negata.

Carta Blu

Tra le carte American Express una delle più vantaggiose è Carta Blu, tanto nella versione virtuale quanto in quella fisica. E lo è per la sua linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro a fronte del canone annuo gratuito se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi.

Tra i suoi benefit c’è la flessibilità di pagamento: nel momento in cui la si attiva è infatti possibile scegliere tra la modalità a rate (o revolving) o a saldo dell’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio.

Carta Blu offre ai suoi titolari un bonus di benvenuto, con il cashback con riaccredito dell’0,5% degli acquisti.

Inoltre questa carta ha le seguenti caratteristiche:

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla;

annuale lordo di almeno per richiederla; fino a 4 carte supplementari gratis.

Per saperne di più dell’offerta di Carta Blu di American Express:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde

La quota annuale è gratuita il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022, poi il canone annuale è di 75 euro, ma è azzerabile se nell’arco dei 12 mesi precedenti si sono fatti acquisti per almeno 3.600 euro pagandoli con la carta. Con questa caratteristica Carta Verde American Express, nella sua versione virtuale con collegamento a Apple Pay e con possibilità di assozione con i principali wallet digitali, è una soluzione molto gettonata. Questa carta è disponibile anche in versione fisica.

Le caratteristiche principali della Carta Verde sono:

addebito a saldo in un’unica soluzione alla metà del mese successivo;

nessun limite di spesa prefissato;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla;

annuale lordo di almeno per richiederla; funzionalità SafeKey che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online.

Per saperne di più dettagli dell’offerta di Carta Verde di American Express:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro

In versione virtuale (ma anche fisica), Carta Oro è una delle più richieste del panel di American Express. Si tratta di uno strumento di pagamento a saldo con i seguenti benefit:

quota annuale gratuita il primo anno;

quota annuale il primo anno; canone annuale di 165 euro dal secondo anno, con possibilità di azzeramento se nell’anno precedente si sono spesi almeno 12.000 euro;

nessun limite di spesa prefissato;

funzionalità SafeKey che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online;

reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro per richiederla

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta Oro di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Platino

Anche in versione virtuale, la “regina” delle carte di credito American Express è la Carta Platino che offre una serie di servizi esclusivi ai titolari. Per esempio: il servizio Fast Track in aeroporto o l’accesso alle lounge aeroportuali, oppure 400 euro di sconti sugli acquisti con la carta spendendo 4.000 euro in 3 mesi.

Requisito per richiedere Carta Platino è di avere un reddito lordo di almeno 45.000 euro l’anno.

Disponibile anche in versione fisica, questa carta, con canone annuo di 60 euro al mese, ha limite di spesa non prefissato.

Per saperne di più sull’offerta di Carta Platino di American Express:

Scopri Carta Platino American Express »