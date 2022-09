Le migliori offerte Internet casa senza telefono di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quali sono le offerte solo Internet oggi disponibili sul mercato per navigare da casa ad alta velocità a prezzi competitivi? In questo buio scenario economico, è una domanda ricorrente tra i consumatori che vogliono contare su una connessione performante (in fibra ottica o wireless) ma non hanno bisogno di accedere a servizi aggiuntivi come l’opzione delle chiamate telefoniche incluse.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile confrontare le innumerevoli promozioni proposte dagli operatori di Tlc a Settembre 2022 e scegliere quelle più vantaggiose sulla base delle proprie abitudini di navigazione e delle proprie possibilità di spesa.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Confronta le migliori offerte Internet Casa »

Le tre migliori offerte Internet senza telefono di Settembre 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA RETE NAVIGAZIONE COSTO 1 Fastweb Casa Light FWA Tecnologia FWA (wireless) fino a 1 Gbps in download 19,95 euro al mese 2 Illumia Wifi Fibra ottica FTTH fino a 1Gbps in download 19,99 euro al mese 3 Vodafone Unlimited Fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps in download 24,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

27,90 euro al mese per gli altri clienti

Di seguito passiamo ai raggi X le 3 promozioni solo Internet che sono state elette “campionesse” del risparmio a Settembre 2022 dal comparatore di SOStariffe.it. Come detto, le soluzioni sono accomunate da una navigazione illimitata (su rete FTTH o con tecnologia FWA) e una connessione veloce e stabile, ma anche dall’assenza dell’opzione Voce.

Prima dell’attivazione di qualsiasi offerta Internet, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di rete dell’indirizzo della propria abitazione, così da avere un’idea della velocità massima di navigazione che si possa raggiungere e, quindi, scegliere la tecnologia Internet più performante per quell’area.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb Casa Light FWA

Tra le soluzioni internet wireless, questa promozione di Fastweb vince “lo sprint” del risparmio perché assicura una navigazione Internet ultraveloce e senza limiti fino a un Gbps in download al prezzo di 19,95 euro al mese. Tra i vantaggi aggiuntivi dell’offerta di Fastweb c’è l’accesso gratuito ai corsi on-demand e in streaming della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

Ecco l’identikit dell’offerta:

navigazione senza limiti a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di un’antenna (delle dimensioni di un libro) inclusa;

costo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi;

nessun vincolo di durata;

di durata; possibilità di personalizzazione del pacchetto base con servizi aggiuntivi quali l’amplificatore Wi-fi Booster e una Sim per lo smartphone.

Clicca al link di seguito per avere una panoramica dell’offerta:

Scopri Fastweb Casa Light FWA »

Illumia Wifi

Annunci Google

Riflettori puntati sul risparmio anche ad Illumia, player italiano da anni attivo nel mercato libero dell’energia. La sua fibra ultra veloce in FTTH (fino a 1 Gbps in download) è il tratto distintivo di una promozione che costa 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,99 euro), ma solo se attivata online.

Di seguito la carta d’identità dell’offerta:

navigazione senza limiti con velocità fino a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

modem gratuito per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

nessun costo di attivazione per i già clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90);

nessuna durata minima contrattuale.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sull’offerta:

Scopri Illumia Wifi »

Internet Unlimited per i già clienti mobile

Questa offerta “premia” i già clienti Vodafone mobile. Infatti, coloro che hanno già una SIM Vodafone attiva possono approfittare di questa promozione:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

nessun costo di attivazione o vincolo di permanenza;

o vincolo di permanenza; chiamate fisse o mobile non incluse.

Sottoscrivere questa promozione prevede un costo di 24,90 euro al mese.

Per saperne di più su questa offerta clicca al link qui sotto:

Scopri Internet Unlimited per già clienti Vodafone mobile »

Anche i nuovi clienti potranno beneficiare della fibra unlimited di Vodafone al prezzo di 27,90 euro al mese. Maggiori dettagli cliccando sul bottone qui sotto:

Scopri Internet Unlimited per tutti gli altri clienti »