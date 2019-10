Internet senza telefono: le 4 migliori offerte ADSL e fibra

Ma a che serve il telefono fisso , al giorno d’oggi? È una domanda che ci facciamo sempre più spesso, visto che abbiamo perennemente in mano lo smartphone , con molte più funzionalità e spesso, ormai, minuti illimitati sia verso fisso che mobile. E poi c’è chi la linea telefonica fissa non può averla, perché abita in un luogo isolato, o semplicemente non ha intenzione di pagare l’attivazione. Per fortuna il mercato è ricco di offerte per non rinunciare a Internet senza per forza dover avere una linea telefonica attiva. Ecco le migliori offerte ADSL e fibra senza telefono disponibili ad oggi.

Niente canone e connessioni ovunque in Italia con le offerte ADSL no telefono

Ecco quali sono le migliori offerte internet senza telefono disponibili, ad oggi, sul mercato e come fare ad attivarle direttamente online sfruttando i vantaggi che gli operatori mettono a disposizione per i clienti che scelgono questa particolare e conveniente procedura di sottoscrizione.

1) Fibra 1000 di Wind

Una delle migliori offerte Internet senza telefono del momento è Fibra 1000 di Wind. Si tratta di un’offerta completa e molto vantaggiosa dal punto di vista economico che offre anche diversi bonus per lo smartphone. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate a consumo; in via promozionale, per chi si abbona online, la tariffa è disponibile con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali (Europa Occidentale, USA e Canada);

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire con fibra mista FTTC, sino a 200 Mega in download, oppure con rete ADSL, sino a 20 Mega in download; le caratteristiche ed i costi dell’offerta non cambieranno;

100 GB di traffico dati in 4G ogni mese sotto rete Wind disponibili da subito inserendo, in fase di registrazione, il proprio numero di cellulare Wind; il bundle dati offerto da Fibra 1000 è condivisibile con un massimo di altre 4 SIM Wind che abbiano attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country con minuti inclusi;

Fibra 1000 di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione (120 Euro, rateizzati in 5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone di sottoscrizione.

Attiva Fibra 1000 di Wind

2) Super Fibra di Tre

Un’ottima tariffa Internet casa da abbinare allo smartphone è Super Fibra di Tre. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate a consumo; in via promozionale, per chi si abbona online, la tariffa è disponibile con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali (Europa Occidentale, USA e Canada);

connessione Internet senza limiti tramite rete FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload); in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avviene tramite rete FTTC, sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload; le caratteristiche ed i costi dell’offerta non cambiano;

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta Tre per smartphone;

senza costi aggiuntivi per la possibilità di attivare ALL-IN Super Power, tariffa per smartphone che include minuti, SMS e Giga illimitati ad un costo periodico di 7,99 Euro al mese (per ogni linea fissa è possibile abbinare sino a 3 tariffe mobile);

Super Fibra di Tre presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione (120 Euro rateizzato in 5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone di sottoscrizione.

Attiva Super Fibra di Tre

3) TIM Super

Una delle migliori offerte Internet senza telefono del momento, soprattutto per quanto riguarda i bonus inclusi e le possibilità di personalizzazione, è TIM Super Fibra, offerta che TIM riserva agli utenti raggiunti dalla fibra ottica FTTH. Tale offerta include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica a consumo (le chiamate sono tariffate a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta);

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload;

accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision che include un ricco catalogo di film, serie TV, documentari e programmi per bambini da guardare in streaming via web oppure via app per Smart TV e smartphone;

E’ possibile personalizzare TIM Super Fibra con una di queste cinque opzioni che hanno un costo di 5 Euro in pià al mese ciascuna ma la prima opzione è sempre inclusa gratuitamente:

Safe Web Plus: quest’opzione attiva un servizio per proteggere la connessione di casa contro i pericoli del web;

Smart Home: quest’opzione mette a disposizione del cliente due telecamere Wi-Fi per monitorare casa tramite l’app IoTIM;

TIM Vision Plus: quest’opzione permette di accedere ad una versione più completa di TIM Vision che supporta i programmi in alta definizione e presenta contenuti esclusivi;

Assistenza: quest’opzione permette di sfruttare un servizio d’assistenza personalizzato con un consulente che affiancherà il cliente in caso di problemi o per la configurazione dell’impianto;

Voce: quest’opzione aggiunge le chiamate illimitate dal telefono di casa verso fissi e mobili nazionali;

A completare le possibilità di personalizzazione dell’abbonamento c’è la possibilità di attivare una tariffa per smartphone con addebito in bolletta (per ogni linea telefonica fissa è possibile attivare due tariffe). Ecco i dettagli della tariffa per smartphone:

minuti ed SMS illimitati, 20 GB in 4G (6 GB in roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese;

TIM Super Fibra presenta un costo mensile di 30 Euro al mese per il primo anno. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 35 Euro al mese. Sia il contributo di attivazione (15 Euro al mese per 12 mesi) che il modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta.Attiva TIM Super Fibra

Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, c’è la possibilità di attivare TIM Super Mega che prevede le stesse caratteristiche dell’offerta vista in precedenza ma con una connessione che avviene tramite fibra FTTC sino a 200 Mega. Anche quest’offerta costa 30 Euro al mese per un anno e poi 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo.

Attiva TIM Super Mega

Se la fibra FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili è possibile ripiegare su TIM Super ADSL che prevede che la connessione avvenga tramite rete ADSL sino a 20 Mega. Il costo dell’offerta è di 35 Euro al mese.

Attiva TIM Super ADSL

4) Fastweb Casa

Fastweb Casa è, al momento, l’offerta più economia tra le tante tariffe presenti sul mercato di telefonia fissa nonostante presenti la possibilità di sfruttare le chiamate illimitate dal telefono di casa. Ecco le caratteristiche ed i bonus dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali;

connessione illimitata tramite rete FTTH sino a 1000 Mega in download e 100 Mega in upload oppure tramite rete FTTC, sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite ADSL sino a 20 Mega in download;

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 24,95 Euro al mese (con uno sconto di 10 Euro disponibile in via promozionale rispetto al prezzo di listino di 34,95 Euro) con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo.

Attiva Fastweb Casa