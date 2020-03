Internet casa, chiamate e pay tv: le migliori offerte tutto compreso a Marzo 2020

In questi giorni di riposo forzato e di isolamento avere una connessione internet domestica veloce ed efficiente può aiutare gli smart workers e i cittadini bloccati in casa. Vedere le serie tv in streaming, chattare o videochiamare colleghi, amici e parenti e passare dei lunghi pomeriggi con la sola connessione mobile vi porterebbe ad esaurire i Giga in pochi giorni.

Le migliori offerte Adsl e fibra sono invece ricche di incentivi per i nuovi utenti e offrono anche interessanti extra. Ad esempio si possono scegliere delle promozioni combinate che oltre ad offrire chiamate e dati abbinano il piano flat internet casa a piani Sky o ad abbonamenti a streaming tv. In questo modo con un’unica bolletta avrete accesso ad entrambi i servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli che paghereste con un doppio abbonamento.

Adsl o fibra, l’acquisto del modem non è obbligatorio

Per scegliere se valutare una connessione in fibra o una Adsl a 20 Mega dovrete considerare quali sono i dispositivi che avete in casa, quanto tempo trascorrete connessi e se volete avere acceso a servizi di streaming in qualità video 4K. Per poter vedere i vostri contenuti preferiti in alta risoluzione infatti la comune Adsl è insufficiente.

Decidere di passare alla fibra comporta una verifica della copertura del servizio nella vostra zona. Questa tecnologia infatti è ancora soggetta a diverse limitazioni fuori dai maggiori centri. Potrebbe anche essere utile controllare che gli apparecchi di casa sia adatti a sostenere le maggiori velocità e gli standard di connessione fino a 1 Gigabit/s.

Nelle offerte degli operatori di rete fissa sono sempre inclusi i costi per ricevere un nuovo modem. Una delibera dell’AGCOM stabilisce che gli utenti possano rifiutare il modem proposto dal gestore e utilizzarne uno di loro scelta, l’operatore in questo caso vi dovrà fornire i codici di migrazione. Valutate comunque di cambiare device se passate da una connessione Adsl ad una in fibra, altrimenti non riuscirete a navigare sfruttando a pieno le capacità delle nuova rete.

Come trovare le promozioni più convenienti

Le migliori offerte internet casa a Marzo 2020

Le migliori promozioni internet casa di questo mese sono:

Internet Unlimited di Vodafone a 24.90 euro

Fastweb Casa a 25.95 euro

Fibra 1000 di Wind a 25.98 euro

Ultrainternet Fibra di Tiscali a 26.95 euro

Super Fibra di Tim a 29.90 euro

Gli operatori offrono dei servizi aggiuntivi a pagamento per combinare ai piani internet e chiamate anche abbonamenti a pay tv o streaming tv e proposte miste internet casa e mobile.

1. Internet Unlimited

L’offerta di Vodafone è la tariffa consigliata questo mese dagli esperti di SosTariffe.it per il rapporto qualità/prezzo. Le reti Vodafone in fibra testate da nPerf hanno registrato ottimi valori:

velocità di download 272Mbit/s

velocità upload 140.31 Mbit/s

latenza 23.73 ms

L’operatore nel canone di 25 euro circa include:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

attivazione e costo del modem inclusi nel prezzo

internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s, la promozione è attivabile anche per servizi Adsl fino a 20 Mbit/s e per le fibre FTTC da 100 e 200 Mbit/s

chiavetta con 30 GB da usare per tablet e dispositivi mobili, non vale per lo smartphone

Per gli utenti che vogliano arricchire questa offerta è possibile anche avere Vodafone Tv. Il servizio di streaming tv dell’operatore britannico costa 10 euro e dà accesso al pacchetto Intrattenimento e serie tv di NOW TV. Per gli appassionati di sport è anche disponibile lo sport di Sky, si dovrà però aggiungere al costo mensile di 25 euro altri 30 euro.

Il prezzo di 24.90 è una promozione speciale per le nuove attivazioni tramite i canali digitali, questa offerta non potrà quindi essere sottoscritta nei punti vendita. Il costo del canone sarà fisso per 4 anni, dal 5° è previsto un ribasso automatico che porterà la fattura mensile a 18.90 euro.

Nel canone sono compresi i costi di attivazione e quelli per avere la Vodafone Station con Vodafone Ready, un sistema esclusivo di assistenza. L’offerta può essere attivata anche senza accettare il modem e i servizi Ready, in questo caso il costo mensile dell’offerta passerà a 23.90 euro per 4 anni, includerà infatti solo il contributo di 1 euro al mese per i primi 48 mesi per pagare l’attivazione del servizio. Al termine del periodo l’utente pagherà ogni mese 22.90 euro.

2. Fastweb Casa

Fastweb si avvicina alla convenienza di Vodafone, il suo canone infatti è solo di 1 euro più caro di quello proposto dall’operatore britannico. Secondo i test di nPerf, società di monitoraggio dei servizi di telecomunicazione, le reti in fibra e Adsl di questo operatore offrono le migliori prestazioni.

La velocità di navigazione in fibra è di 262 Mbit/s, l’upload viaggia a 143.57 Mbit/s e la latenza è di appena 19.25 ms. La latenza è il valore che indica il ritardo di trasmissione tra dispositivo e router ed è quella che incide maggiormente sulla qualità dei video live.

Con Fastweb Casa al costo di 25.95 euro i clienti avranno:

internet fino a 1 Gigabit/s (vale anche per tutti gli altri tipi di connessione, unico escluso è il collegamento Adsl a 7 Mbit/s)

modem FastGate e attivazione sono gratuiti

spazio in cloud WOW Space incluso

assistenza My Fastweb

chiamate verso numeri mobili e fissi nazionali

WOW Wi Fi, servizio di rete condivisa anche fuori casa

Senza promozioni questo pacchetto di Fastweb costerebbe circa 35 euro. Anche Fastweb permette di integrare il piano base con un’offerta di streaming tv, gli appassionati di calcio posso infatti sottoscrivere un’offerta CASA + DAZN. Avranno uno sconto sul piano internet e l’abbonamento alla streaming tv di eventi sportivi live a 31.95 euro al mese.

3. Fibra 1000

Anche Wind proporne un canone che dal 5° anno subirà un ribasso. Il costo iniziale, che comprende i contributi per attivazione e modem, è di 25.98 euro al mese, poi dal 5° anno passerà a 19.99 euro.

L’offerta Fibra 1000, disponibile alle stesse condizioni anche nella versione Internet 20 (Adsl), include:

internet fino a 1 Gigabit/s

modem e attivazione

per i clienti con offerte mobile Wind 100 GB extra per navigare

Secondo quanto disposto dall’AGCOM i clienti potranno rifiutare il modem incluso nell’offerta. In questo caso il piano subirà immediatamente un ribasso, da 25.98 euro e pagherete solo 19.99 euro al mese. Wind prevede un vincolo contrattuale di 2 anni, se gli utenti non lo rispetteranno dovranno versare il contributo di attivazione di 120 euro che invece viene azzerati ai clienti che manterranno attiva l’offerta per 24 mesi.

4. Ultrainternet Fibra

Tiscali è uno dei pochi operatori che non abbia previsto un canone variabile. Il prezzo della sua offerta è fisso e i suoi utenti pagheranno 26.95 euro al mese, in questo costo sono compresi

modem fino a 1 Gbit/s anche in Wi-Fi

attivazione entro 5 giorni.

chiamate illimitate gratuite senza scatto alla risposta verso i numeri nazionali

6 mesi di Infinity

servizio chi è

Quella di Tiscali è un’offerta internet, chiamate e pay tv, volendo allo scadere dei 6 mesi potrete disdire Infinty senza alcun costo oppure sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

Contrariamente ad altre promozioni quella di Tiscali non prevede alcuna penale o costo extra per chi decida di disdire il servizio. Se attivate un nuovo impianto, vale soprattutto per chi passi alla fibra, potreste incorrere in costi extra in fase di installazione. Se infatti vorrete abilitare tutte le prese di casa dovrete prevedere un costo di 40 euro, mentre dovrete pagare 60 euro per avere il modem collegato ad una presa più lontana dalla prima disponibile.

5. Super Fibra

TIM mantiene uno degli abbonamenti più costosi, 29.90 euro al mese, anche se da contratto dopo 4 anni subirà un rimodulazione di 5 euro. In questo canone saranno compresi:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali (ma solo per chi attiva online)

attivazione e modem sono compresi

TIM Vision, streaming tv per i clienti TIM

Anche l’offerta di TIM è una proposta internet, chiamate e tv, anche se non è incluso nessun servizio a pay tv i clienti di questo operatore potranno infatti accedere all’esclusiva piattaforma streaming a loro riservata.

I costi per l’attivazione sono di 10 euro per 2 anni, ma sono già compresi nel canone. Così come vengono già conteggiati anche i 5 euro al mese per 4 anni per l’acquisto di TIM Hub, il modem offerto con il piano. Data la delibera del modem libero dell’AGCOM potrete rifiutare il dispositivo abbinato con il pacchetto e decidere se acquistare un altro modem o utilizzare quello che già possedete.

TIM dai test di nPerf è risultato il secondo operatore a livello di prestazioni sulle linee in fibra, le sue performance hanno fatto registrare la migliore velocità di download (300 Mbit/s) e ottimi risultati in upload (92 Mbit/s) e sui tempi di latenza (28.88 ms)

