Wireless, le migliori alternative ad ADSL e fibra ottica a marzo 2020

Quando ADSL e fibra ottica per qualsiasi motivo non sono disponibili, Internet wireless si dimostra un’alternativa eccellente in termini di prestazioni e costi. Scopri le migliori offerte per Internet senza fili di marzo e i vantaggi di questa tecnologia rispetto a tipologie di connessione più “tradizionali”

Chi ha bisogno di accedere ad Internet ma risiede in Comune in cui è assente la copertura per fibra ottica o ADSL non deve disperare. In questo caso è possibile connettersi al web sottoscrivendo un’offerta Internet wireless. Questo tipo di tecnologia non prevede l’utilizzo dei cavi e quindi raggiunge località dove fibra ottica o ADSL non possono arrivare per questioni tecniche o perché l’investimento infrastrutture non è economicamente sostenibile per l’operatore di rete fissa.

Un altro vantaggio di Internet wireless è che per navigare non serve nemmeno aver sottoscritto un abbonamento al telefono fisso. Ecco le migliori offerte per Internet senza fili di marzo.

Le migliori offerte Internet wireless di marzo

1. Abbonamento Linkem Senza Limiti Mega Promo

Navigazione illimitata fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload

Attivazione veloce

Assistenza Prime

L’offerta di Linkem ha un costo di 19,90 euro al mese per il primo anno e non richiede la linea fissa. Il prezzo ridotto è disponibile entro il 24/3/20. A partire dal secondo anno il costo mensile sale a 26,90 euro. La fatturazione è bimestrale e anticipata. E’ previsto un contributo di attivazione di 49 euro in promozione invece di 100 euro che viene suddiviso nella prime due fatture.

Nella tariffa è inclusa anche Assistenza Prime, la piattaforma di supporto telefonico in caso di malfunzionamento o gusti all’apparato per la connessione Internet casa. Il servizio normalmente ha un costo di 5 euro al mese. Il costo per la disdetta o recesso è di 23,40 euro. In caso di recesso anticipato prima di 24 mesi il cliente dovrà restituire anche gli sconti di cui ha beneficiato.

2. Ultrainternet Wireless abbonamento di Tiscali

Internet illimitato fino a 100 Gigabit Megabit al secondo in download 3 Megabit al secondo in upload con tecnologia 4G+

Modem Wi-Fi incluso

2 mesi di abbonamento ad Infinity, la piattaforma di streaming TV e on demand di Mediaset

La tariffa di Tiscali ha un costo di 24,95 euro al mese in promozione fino a al 12/3/20. La spesa per l’attivazione è di 30 euro invece di 99 euro. La connessione può essere attivata senza una linea telefonica preesistente e non sono previsti costi di disattivazione. Aggiungendo 3 euro in più al mese si ottengono:

Chiamate illimitate gratuite senza scatto alla risposta

6 mesi di Infinity

3. Abbonamento Linkem Senza Limiti

Navigazione illimitata fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload

Attivazione veloce

Assistenza Prime

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese e non richiede la linea fissa. La fatturazione è bimestrale e anticipata. E’ previsto un contributo di attivazione di 49 euro in promozione invece di 100 euro che viene suddiviso nella prime due fatture.

Nella tariffa è inclusa anche Assistenza Prime, la piattaforma di supporto telefonico in caso di malfunzionamento o gusti all’apparato per la connessione Internet casa. Il servizio normalmente ha un costo di 5 euro al mese. Il costo per la disdetta o recesso è di 26,90 euro. In caso di recesso anticipato prima di 24 mesi il cliente dovrà restituire anche gli sconti di cui ha beneficiato.

Chi sottoscrive un’offerta Linkem senza Limiti e porta un’amico in Linkem ottiene per entrambi un mese di connessione gratuita. Si può aderire alla promozione Porta un amico chiamando l’assistenza clienti allo 0694444 o un rivenditore autorizzato Linkem.

5. Cheapnet wireless

Navigazione illimitata fino a 100 Megabit al secondo in download e 20 Megabit al secondo in upload

Fino a 16 indirizzi IP statici pubblici

CheapVoIP – servizio per videochiamate gratuite via Internet

L’offerta di Cheapnet ha un costo di 26,90 euro al mese e non necessita il pagamento di un canone Telecom e della linea fissa.

6. Eolo Super

L’offerta di Eolo prevede:

Internet fino a 100 Megabit al secondo in download e 10 Megabit al secondo in upload con opzione Eolo Cento

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

EoloRouter gratuito in promozione per sempre invece di 3 euro al mese o EoloRouterEVO in promozione a 2 euro al mese con invece di 5 euro con Eolo Cento/Ultra attiva

DAZN per 6 mesi (poi 9,99 euro al mese con Eolo Cento/Ultra attiva o 10,99 euro al mese)

Eolo regala poi un servizio digitale tra:

Ticket Intrattenimento di 6 mesi a NOW TV

12 mesi di Xbox Live Gold

L’offerta di Eolo ha un costo di 29,90 euro al mese invece di 39,90 euro con installazione gratuita se l’attivazione avviene entro il 10/3/20. E’ possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita di Eolo Cento, scaduto il quale si potrà decidere se rinnovarla per 6,90 euro al mese per sempre al posto di 10 euro al mese. L’utente può comunque rescindere senza costi, tornando a navigare a 30/3 Mb/s. In caso di recesso anticipato sono previsti i seguenti importi di riparazione costi:

54,90 euro in caso di collegamento wireless

in caso di collegamento wireless In caso di sconto applicato sul canone mensile per 24 mesi, non verrà addebitato alcun importo relativo allo stesso

Alla tariffa è possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Multiscreen per utilizzare più dispositivi in contemporanea incluso con Eolo Cento/Ultra o DAZN attiva, altrimenti 2,90 euro al mese invece di 5 euro al mese.

per utilizzare più dispositivi in contemporanea incluso con Eolo Cento/Ultra o DAZN attiva, altrimenti invece di 5 euro al mese. Installazione rapida garantita entro 5 giorni lavorativi in promozione a 39,90 euro

Assistenza telefonica rapida (entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a 2 euro in promozione per sempre invece di 3 euro

(entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a in promozione per sempre invece di Eolo Rete Protetta per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a 2 euro al mese . E’ possibile usufruire di un mese di prova gratuita .

per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a . E’ possibile usufruire di . IP Statico a 7,5 euro al mese

7. Ultrainternet Wireless ricaricabile di Tiscali

Internet illimitato fino a 100 Gigabit Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload con tecnologia 4G+

Modem Wi-Fi incluso

La tariffa ha un costo di 99 euro per 24 settimane fino a al 12/3/20. La connessione può essere attivata senza una linea telefonica preesistente e non sono previsti costi di disattivazione. Se dopo le 24 settimane non si effettua una ricarica il servizio viene sospeso in automatico ma può essere riattivato in ogni momento.

8. Linkem Senza Limiti Ricaricabile 3 mesi

Navigazione illimitata fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload per 3 mesi

Apparato e installazione inclusi

L’offerta ha un costo di 99 euro per 3 mesi e non richiede la linea fissa. La fatturazione è bimestrale e anticipata.

9. Linkem Senza Limiti Ricaricabile 12 mesi

Navigazione illimitata fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload per un anno

Apparato e installazione inclusi

La promozione ha un costo di 269 euro per 12 mesi e non richiede la linea fissa. La fatturazione è bimestrale e anticipata.

Per il pagamento di entrambe le offerte Senza Limiti Ricaricabile si può scegliere una ricarica automatica mensile da 25 euro o nei seguenti tagli:

27 euro per 1 mese di navigazione

78 euro per 3 mesi di navigazione

120 euro per 5 mesi di navigazione

240 euro per 12 mesi di navigazione

Il pagamento può essere effettuato sul sito dell’operatore, presso un rivenditore autorizzato o i punti Lottomatica. Chi sottoscrive un’offerta Linkem senza Limiti Ricaricabile e porta un’amico in Linkem ottiene per entrambi un mese di connessione gratuita. Si può aderire alla promozione Porta un amico chiamando l’assistenza clienti allo 0694444 o un rivenditore autorizzato Linkem.

Internet wireless: dettagli tecnici

Ogni operatore Internet Wireless dispone di tecnologie diverse per diffondere il proprio segnale senza fili. In tutti i casi è prevista l’installazione di un apparato (antenna, parabola o altri dispositivo) che solitamente viene posto nel punto all’esterno della casa con la migliore possibilità di ricezione (tetto, terrazzo, balcone, etc.).

La posizione perfetta per l’installazione dell’apparato avviene tramite tecnici specializzati, in quanto la presenza di ostacoli fisici tra l’antenna e la stazione di trasmissione (alberi, palazzi, pali, etc) o altri elementi di disturbo possono influire negativamente sulle prestazioni della rete. Nel caso di Linkem, a seconda della composizione dell’appartamento o dell’ufficio, è disponibile in alternativa anche un apparato interno.

Tiscali utilizza la rete FWA+ (Fixed Wireless Access) che si compone di una parte di fibra ottica che arriva fino alla stazione radio di base. Da qui vengono trasmesse le onde radio tramite tecnologia J 4G+ che portano la connessione a casa dell’utente. Anche Linkem utilizza la tecnologia FWA per la sua rete fibra mista radio (FR). Eolo così come Cheapnet invece diffondono il segnale tramite ripetitori BTS (Base Transceiver Station) che viene veicolato da un’antenna esterna all’edificio fino al modem dell’utente a cui è collegato tramite cavo.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune vi consigliamo l’utilizzo dell’apposito strumento fornitovi gratuitamente da SosTariffe.it.