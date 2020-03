I migliori conti zero spese a marzo 2020

Nella scelta di un conto corrente è importante valutare una lunga serie di fattori a partire dai costi di gestione che possono rappresentare un parametro importante per valutare l’effettiva convenienza di un conto. Le opzioni per chi è in cerca di un conto che non preveda costi di mantenimento e che permetta di accedere, anche in questo caso, senza costi alle carte di pagamento sono numerose. Ecco, quindi, quali sono i migliori conti a zero spese di marzo 2020.

Come scegliere un conto corrente? I fattori da considerare sono davvero tanti. Per moltissimi utenti, uno dei parametri principali da tenere d’occhio è quello dei costi di gestione e mantenimento, sia del conto che delle varie carte di pagamento associate. Tra le principali opzioni a disposizione dei risparmiatori italiani ci sono i conti a zero spese che offrono soluzioni molto spesso completissime ad un costo praticamente nullo.

In alcuni casi, questi conti sono completamente “a zero spese” mentre in alti basta rispettare alcune semplici condizioni per azzerare il canone e tutti gli altri costi di gestione. Le opzioni tra cui scegliere il miglior conto a zero spese sono numerose ed è importante valutare diversi aspetti per prendere la giusta decisione e attivare un prodotto che vada a rispettare davvero le proprie esigenze.

Per una panoramica completa in merito alle migliori soluzioni a disposizione in questo mese è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per conti correnti che racchiude tutte le opzioni più vantaggiose da attivare direttamente online per gestire il proprio denaro, senza rinunciare ad un servizio completo e risparmiando.

Ecco, quindi, quali sono i migliori conti a zero spese di marzo 2020.

Conto Corrente Widiba

Tra le migliori soluzioni disponibili per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese troviamo il Conto Corrente Widiba. Si tratta di un conto online che offre diversi vantaggi ai risparmiatori che potranno beneficiare della totale assenza di costi (rispettando precise condizioni) e di una lunga serie di bonus aggiuntivi.

Partiamo dal canone annuo. Chi sceglie il Conto Corrente Widiba potrà contare su di un conto corrente con canone annuo azzerato per il primo anno. Successivamente, il conto corrente avrà un canone trimestrale di 5 Euro (quindi complessivamente il costo annuo di gestione è 20 Euro) ma potrà essere azzerato per sempre semplicemente accreditato lo stipendio o la pensione oppure mantenendo una giacenza media di almeno 5 mila Euro.

Per chi sceglie il Conto Widiba, inoltre, senza costi aggiuntivi ci sarà a disposizione una carta di debito con canone annuo gratuito. La carta in questione potrà essere utilizzare per prelevare contanti senza costi di commissione (per importi superiori a 100 Euro, in alternativa la commissione è di 1 Euro) presso qualsiasi ATM in Italia. La carta di debito supporta anche le transazioni tramite Apple Pay e Google Pay e può essere utilizzata per effettuare acquisti online. E’ possibile richiedere gratuitamente una seconda carta di debito.

Da notare, inoltre, la possibilità di richiedere anche una Carta di Credito, scegliendo tra le opzioni Classic e Gold. La carta Classic ha un canone trimestrale di 5 Euro e un plafond di 1500 Euro e prevede una commissione del 4% dell’importo con un minimo di 2,50 Euro per l’anticipo di contante sia in area Euro che in area extra Euro. Le carte di pagamento (è possibile richiedere anche una Prepagata) possono essere personalizzate per quanto riguarda la grafica scegliendo tra 34 stili differenti.

Per tutti i nuovi clienti è disponibile anche il servizio WiDi Express. Si tratta di un servizio speciale che permette di aprile conto corrente direttamente online, in appena 5 minuti, e di avviare il trasloco del precedente conto corrente, con tutti i servizi collegati. L’operazione si concluderà in un massimo di 12 giorni lavorativi. Scegliendo il Conto Widiba, inoltre, i nuovi clienti potranno sfruttare un tasso lordo annuo pari a 1.5% per i vincoli a 6 mesi che vengono attivati entro il prossimo 11 aprile 2020.

L’apertura di Conto Widiba è davvero molto semplice. L’intera procedura, infatti, può essere eseguita direttamente online, semplicemente cliccando sul box qui di sotto e raggiungendo il sito Widiba. Per richiedere l’apertura del conto basta poi scegliere l’opzione Apri il Conto.

Conto Webank

Il Conto Webank è un conto corrente a zero spese che rappresenta una delle migliori opzioni di marzo 2020 per chi è in cerca di un nuovo conto completo e, soprattutto, gratuito per gestire i propri risparmi senza alcuna difficoltà. Il Conto Webank presenta diverse caratteristiche molto interessanti ed è una delle migliori opzioni del momento per quanto riguarda il settore dei conti a zero spese. Il conto corrente di Webank ha canone annuo zero e non presenta, quindi, di gestione e mantenimento.

Attivando il Conto Webank si riceverà una carta di debito internazionale caratterizzata da canone gratuito e prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici di tutte le banche in Italia e in area Euro. Ci sono poi le carte di credito come la Cartimpronta ONE o la più completa Cartimpronta Gold Plus. Scegliendo Webank è, inoltre, possibile attivare la Carta Prep@id by Banco BPM, utilizzabile liberamente sia online che per fare acquisti in negozio e prelevare contanti. In base alle proprie esigenze, il cliente sarà libero di scegliere quali carte di pagamento richiedere per poter gestire il proprio denaro ed effettuare pagamenti in totale libertà.

Conto Webank rappresenta, quindi, una soluzione completamente a zero spese e una delle migliori opzioni per gestire il proprio denaro senza costi aggiuntivi. Il conto corrente è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto e compilando il form di adesione disponibile sul sito di Webank.

Conto illimity

illimity è una delle realtà più giovani ed interessanti del settore bancario italiano e mette a disposizione della clientela il Conto illimity, una soluzione davvero completa e, soprattutto, completamente gratuita (rispettando alcune semplici condizioni). Per tutti i nuovi clienti, il Conto illimity è a zero spese per i primi 12 mesi. Successivamente, il conto corrente potrà facilmente restare a zero spese rispettando due di queste tre condizioni:

almeno 750 Euro di entrata mensile

almeno due domiciliazioni sul conto corrente attive

almeno 300 Euro di transazioni mensili con carte

Rispettando due di queste tre condizioni, quindi, il Conto illimity sarà sempre gratuito. In caso contrario, il conto avrà un canone mensile di 8,50 Euro. La convenienza di Conto illimity è legata alle tante funzioni disponibili per i correntisti che, in modo molto semplice, possono accedere ad una lunga serie di servizi in modo gratuito.

Il conto corrente di illimity include una carta di debito internazionale con prelievi gratuiti per importi pari o superiori a 100 Euro in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta richiesta. I clienti che scelgono illimity hanno anche la possibilità di richiedere la Carta di Credito, direttamente dal sito o dall’app. Tale carta ha canone zero.

Da notare, inoltre, che tutte le carte di pagamento collegate a Conto illimity presentano il supporto a pagamenti online, servizi 3D Secure, SMS Alert. Da notare, inoltre, che le carte di pagamento sono abilitate alle transazioni tramite Apple Pay e Google Pay, offrendo quindi il massimo della flessibilità al cliente. Le carte presentano altre funzioni come la possibilità di impostare i massimali di spesa, l’area geografica e i canali di utilizzo e l’opzione di disattivazione e riattivazione accessibile direttamente dall’app illimity.

Per i clienti che attivano Conto illimity c’è anche la possibilità di scambiare denaro con altri clienti illimity in modo immediato e senza alcuna commissione, semplificando al massimo le transazioni. Il Conto illimity può essere richiesto direttamente online, in pochi click. Basta cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito ufficiale di illmity e scegliere l’opzione Apri il conto per avviare la procedura di sottoscrizione.

Conto Crédit Agricole Online

Tra le migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese nel corso del mese di marzo troviamo il Conto Crédit Agricole Online. Si tratta di un conto attivabile direttamente online che va ad annullare completamente i costi di gestione e di mantenimento offrendo la possibilità di gestire il proprio denaro in modo semplice e, soprattutto, gratuito.

Attivabile direttamente online, il Conto Crédit Agricole Online è conto a canone gratuito con la possibilità di accedere a tutti i servizi di home banking direttamente dal sito dell’istituto oppure dall’app. Al conto si affianca una carta di debito per eseguire prelievi di contante e pagamenti.

Con la carta di debito, il prelievo da ATM Crédit Agricole è sempre gratuito ed, inoltre, non sono previste commissioni per i primi 24 prelievi effettuati da ATM di altri istituti. La carta è, inoltre, predisposta per gli acquisti online. In aggiunta, i clienti che attivano il conto di Crédit Agricole possono richiedere la Carta di Credito Nexi Classic che presenta un canone annuo di 30,99 Euro.

Tutte le carte di credito collegate al Conto Crédit Agricole Online supportano le transazioni tramite i circuiti Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay garantendo così la massima flessibilità per quanto riguarda l’esecuzione di pagamenti contactless con lo smartphone, anche senza avere la carta di pagamento con sé.

Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione del Conto Crédit Agricole Online c’è la possibilità di scegliere una promozione di benvenuto inserendo un codice specifico nel campo “Codice Promozionale” al momento dell’attivazione online del conto corrente. Le due promozioni sono valide per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto di Crédit Agricole entro la fine del mese di marzo. Ecco le opzioni a disposizione dei nuovi clienti:

inserendo il codice Cash nel campo “Codice Promozionale” si potrà ottenere un accredito bonus di 100 Euro ; per ottenere tale accredito bisognerà impostare l’accredito di stipendio o pensione sul nuovo conto oppure effettuare due bonifici da almeno 1.500 Euro

nel campo “Codice Promozionale” si potrà ottenere un ; per ottenere tale accredito bisognerà impostare l’accredito di stipendio o pensione sul nuovo conto oppure effettuare due bonifici da almeno 1.500 Euro inserendo il codice Fitbit nel campo “Codice Promozionale” sarà possibile ottenere il Fitbit Charge 3 Special Edition a cui collegare le carte per eseguire pagamenti contactless; anche in questo caso, per poter accedere alla promozione + necessario procedere con l’accredito di stipendio o pensione sul nuovo conto oppure effettuare due bonifici da almeno 1.500 Euro

Per richiedere l’attivazione online del conto corrente basterà cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito ufficiale di Crédit Agricole e scegliere successivamente l’opzione “Apri il conto”

Conto N26

Il Conto N26 è una delle opzioni più interessanti del settore dei conti correnti a zero spese, in particolare per i clienti più giovani che puntano ad attivare un conto che sia di semplice utilizzo, in particolare sfruttando i dispositivi mobili, e che non preveda spese aggiuntive di alcun tipo.

Per chi sceglie il Conto N26 ci sarà a disposizione un conto a zero spese a cui verrà collegata una carta Mastercard da utilizzare per effettuare prelievi e pagamenti di vario tipo, anche online. La carta supporta appieno Apple Pay e Google Pay e può, quindi, essere utilizzata per fare pagamenti “contactless” con il proprio smartphone. Il prelievo, inoltre, è sempre gratuito quando effettuato in area Euro, a prescindere dall’importo prelevato.

Da notare, inoltre, che il Conto N26 è disponibile anche nelle versioni You e Metal. Si tratta di soluzioni “premium” che presentano alcuni servizi aggiuntivi ma comportano un costo mensile. Ecco i dettagli completi:

N26 You: prelievi gratis in tutte le valute, possibilità di associare al conto una seconda carta di pagamento, pacchetti assicurativi esclusivi (medica, volo e bagagli, veicoli in sharing, sci e sport invernali) e sconti da sfruttare con i partner di N26; il conto in questione presenta un costo mensile pari a 9,99 Euro

prelievi gratis in tutte le valute, possibilità di associare al conto una seconda carta di pagamento, pacchetti assicurativi esclusivi (medica, volo e bagagli, veicoli in sharing, sci e sport invernali) e sconti da sfruttare con i partner di N26; il conto in questione presenta un costo mensile pari a 9,99 Euro N26 Metal: include tutti i vantaggi di N26 You aggiungendo assicurazioni aggiuntive per noleggio auto, furto e danni smartphone; il conto in questione presenta un costo mensile pari a 16,99 Euro

Per attivare il Conto N26 è sufficiente seguire la semplice procedura online, disponibile direttamente tramite il sito N26, cliccando sul box qui di sotto. Per avviare la procedura di apertura del conto, completabile direttamente online in pochi minuti, è sufficiente cliccare sull’opzione “Apri il Conto”.

