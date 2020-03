Passa a Tre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte di marzo 2020

Tre tra i grandi operatori di telefonia mobile è quello che propone i prezzi più bassi e tanti vantaggi, soprattutto per chi arriva dalla concorrenza. Scopri le migliori offerte di Tre e tutti i servizi in esse inclusi

Tre e Wind hanno ufficialmente lanciato un nuovo brand unico di telefonia mobile, dopo essere diventate una sola società tramite joint venture nel 2016. I due gestori comunque continuano ad operare anche separatamente con obiettivi diversi. Passare a Tre per chi arriva da altri operatori come Tim, Vodafone e Iliad si rivela spessa la scelta giusta per risparmiare sul proprio piano telefonico. Ecco le migliori offerte del provider italiano di marzo e tutti i vantaggi nel diventare suoi clienti.

Le migliori offerte per chi passa a Tre

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

2. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

3. All-In Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

4. All-In Power Special Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Redmi Note 7 – gratuito

– gratuito Samsung Note10 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Note10+ da 256 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Z Flip – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 8 – gratuito

– gratuito Xiaomi Mi Note 10 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 30 rinnovi

5. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

6. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

7. Play Special 360

Minuti illimitati per chiamare

2.400 SMS

360 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 119,99 euro all’anno e non prevede costi di attivazione. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è inoltre compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

I vantaggi di passare a Tre

Per chi arriva da Vodafone e Tim passare a Tre è certamente un vantaggio in termini di costi. L’operatore italiano per quanto riguarda l’addebito mensile associato alle sue tariffe è quello che più si avvicina ai gestori low cost. Effettuare la portabilità significa poter quindi risparmiare anche belle cifre per accedere alla stessa quantità di traffico voce e dati.

Tre inoltre garantisce una eccellente velocità di navigazione e una copertura capillare di tutto il Paese grazie alla Super Rete condivisa con Wind. I suoi clienti possono navigare fino a 1 Gigabit al secondo e condividere foto e video su social network, app di messaggistica o altro senza alcun problema a prescindere dal peso dei file. L’azienda afferma di aver aumentato la velocità media del download del 250% rispetto alle tecnologie precedenti e anche la qualità del suono è stata migliorata del 30%. Questo significa che l’audio durante una telefonata risulta limpido e chiaro anche i luoghi affollati e rumorosi. La Super Rete di Tre è disponibile nei Comuni di:

Aosta

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

Imperia

La Spezia

Bergamo

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

Milano

Monza e Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

Padova

Rovigo

Venezia

Trieste

Bologna

Ferrara

Modena

Parma

Piacenza

Rimini

Reggio Emilia

Cagliari

Carbonia Iglesias

Medio Campidano

Oristano

Matera

Bari

Barletta Andria Trani

Brindisi

Lecce

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Teramo

Avellino

Caserta

Napoli

Terni

Latina

Roma

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Ragusa

Siracusa

Trapani

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Per chi arriva da Iliad, invece, il vantaggio maggiore non è tanto il costo quanto i servizi aggiuntivi. I clienti del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) dovranno sottostare a qualche vincolo, cosa non prevista dal loro attuale operatore, ma potranno raddoppiare i Gigabyte disponibili se diventano clienti Tre anche per la rete fissa. Con Gigabank è possibile accumulare il traffico dati non consumato durante il mese per utilizzarlo successivamente. E’ possibile immagazzinare fino al doppio dei Gigabyte inclusi nel proprio piano.

SMS Info Soglie permette gratuitamente di ricevere una notifica automatica via messaggio per sapere quando si supera una determinata soglia per quanto riguarda minuti, SMS e GB. Ricarica Always On invece consente di non temere più di restare senza credito. L’utente grazie a questo servizio riceve una ricarica automatica da 5 o 10 euro non appena il denaro presente sulla SIM scende sotto i 5 euro. Molte delle tariffe di Tre inoltre includono abbonamenti gratuiti a piattaforme di streaming musicale o l’opportunità di andare al cinema in coppia quando si vuole pagando un solo biglietto.

In più, Tre è tra gli operatori che offrono la maggiore opportunità di risparmio quando si parla di tariffe telefono incluso. Per questo tipo di offerte l’azienda richiede un vincolo di 30 mesi e un anticipo di entità variabile a seconda del modello scelto. Dilazionare la spesa su più rate permette di ridurre anche di molto la spesa per mettersi in tasca uno smartphone top di gamma di grandi produttori come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi.