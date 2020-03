Offerte ADSL e fibra a marzo 2020 per spendere meno di 28 euro al mese

Quali sono le migliori offerte ADSL e fibra a marzo 2020 ? L’analisi dei player di mercato in Italia hanno evidenziato una riduzione dei costi rispetto ai primi mesi dell’anno: ecco allora quali sono le offerte che bisogna assolutamente prendere in considerazione, disponibili a meno di 28 euro al mese.

Spendere poco sui servizi di uso comune non è sempre facile perché spesso si sottoscrive la prima offerta che si presenta, pensando di trovarsi di fronte alla migliore soluzione in assoluto. Il mercato delle tariffe Internet casa si evolve continuamente: basti pensare che in soli 12 mesi, facendo un confronto con il 2019, i costi si sono abbassati e la durata dei periodi promozionali si è allungata.

Oggi la maggior parte delle promozioni Internet casa sono di tipo all inclusive: a meno di 28 euro al mese, permettono di avere accesso a una connessione illimitata, con chiamate e messaggi inclusi e ad alcuni servizi aggiuntivi dedicati all’intrattenimento.

In questo momento, nel quale si trascorre più tempo del solito in casa, una buona connessione Internet casa potrebbe essere la scelta migliore per riuscire a far passare più velocemente questi momenti in più tra le mura domestiche.

Che tu sia un genitore che vuole far vedere i cartoni in streaming ai propri figli, una persona che non può vedere i suoi familiari da vicino e deve ricorrere alla cara vecchia videochiamata, o un videogiocatore che passerà la maggiore parte del tempo a giocare online, ecco quali sono le migliori offerte Internet casa di marzo 2020.

Le migliori offerte Internet casa a marzo 2020

Le migliori offerte ADSL e fibra del mese sono:

Internet Unlimited di Vodafone a 24,90 euro;

di Vodafone a 24,90 euro; Fastweb Casa a 25,95 euro;

a 25,95 euro; Fibra 1000 di Wind a 25,98 euro;

di Wind a 25,98 euro; Ultrainternet Fibra di Tiscali a 26,95 euro.

Nonostante un numero sempre maggiore di persone abbia a disposizione un pacchetto considerevole di Giga da mobile, consumarli senza accorgersene guardando film tutte le sere o passando molto più tempo del solito su Internet è un attimo. Per questo le promozioni Internet casa rimangono più convenienti, anche per la presenza di offerte combinate nelle quali sono presenti abbonamenti a piani SKY o alle principali streaming TV, con i quali è possibile ricevere una sola bolletta e risparmiare.

Abbiamo confrontato, con il comparatore di SosTariffe.it, le caratteristiche delle principali promozioni attualmente disponibili: ecco quali sono e perché sono consigliate rispetto alla sola connessione da mobile.

1. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta di Vodafone è la tariffa più economica di questo questo mese. Il suo rapporto qualità/prezzo è ottimo. Al costo di 24,90 euro al mese sono inclusi:

chiamate illimitate verso i numeri nazionali, mobili e fissi;

attivazione e costo del modem compresi nel prezzo del canone mensile;

una connessione Internet ultraveloce fino a 1 Giga, per chi naviga in fibra FTTH;

la promozione è disponibile anche alla velocità della fibra FTTC, che raggiunge i 100-200 Mega in download, oppure con la tecnologia ADSL, che permette di navigare alla velocità di 2 Mega in download.

una SIM con 30 GB da usare per tablet e chiavette, per connettersi quando ci trova fuori casa.

La promozione avrà un costo di 18,90 euro a partire dal quinto anno di sottoscrizione e prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi: in caso di disattivazione anticipata sarà necessario pagare eventuali rate residue relative al modem e al contributo di attivazione, i cui costi sono inglobati nel canone mensile dei primi 4 anni.

È possibile sottoscrivere la promozione senza modem e senza i servizi di Vodafone Ready, che includono l’assistenza dedicata. In questo caso si pagheranno 23,90 euro per i primi 4 anni, che poi diventeranno 22,90 a partire dal quarto.

La promozione può essere personalizzata con l’aggiunta del Vodafone TV: con 10 euro in più al mese, si potrà avere accesso all’intrattenimento e alle serie TV di NOW TV.

2. Fastweb Casa

La tariffa Internet casa di Fastweb ha un costo mensile di 25,95 euro, un solo euro in più rispetto a quella proposta da Vodafone, con il vantaggio che la rete Fastweb è in questo momento quella in grado di offrire le migliori prestazioni. Si tratta, dunque, della migliore proposta del mercato per vedere, per esempio, film in streaming in alta risoluzione.

Nel piano mensile, sono compresi:

il modem FastGate e l’attivazione, inclusi nel prezzo;

le chiamate senza limiti verso numeri mobili e fissi nazionali;

la connessione Internet fino a 1 Gigabit in FTTH, fino a 300 Mega in FTTC e fino a 20 Mega, con la connessione ADSL (per quanto riguarda le velocità di download);

lo spazio in cloud WOW Space incluso, per salvare i propri file online in modo illimitato;

il servizio di assistenza My Fastweb;

il WOW Wi-Fi, un servizio di rete condivisa anche fuori casa per connettersi sempre attraverso tutti i punti di accesso Fastweb sparpagliati sul territorio nazionale, che sono più di un milione.

Il pacchetto di Fastweb prevede un costo fisso, per sempre, senza sorprese o costi aggiuntivi: può essere personalizzato con un’offerta di streaming TV; per gli appassionati di calcio è possibile sottoscrivere l’offerta CASA + DAZN, al costo di 31,95 euro al mese.

3. Fibra 1000 di Wind

La proposta dell’operatore Wind ha un costo mensile di 25,98 euro: anche in questo caso è prevista una riduzione del canone a partire dal quinto anno, quando il costo diventerà di 19,99 euro. Le medesime condizioni contrattuali sono valide sia per la versione in fibra ottica, sia per quella di tipo ADSL, che si chiama Internet 20.

Nel piano mensile, sono inclusi:

modem e attivazione

Internet illimitato;

le chiamate verso tutti i fissi e i mobili italiani, a costo zero e senza scatto alla risposta;

una SIM contenente 100 Giga per la navigazione da mobile.

4. Ultrainternet Fibra di Tiscali

L’offerta Internet casa di Tiscali prevede un canone fisso, pari a 26,95 euro al mese. Il costo copre:

il modem Voce Ultra fibra fino a 1 Giga, anche se si naviga in Wi-Fi, potenziato e super veloce;

l’attivazione entro 5 giorni;

le chiamate gratuite verso i numeri nazionali, con 23 centesimi di scatto alla risposta;

60 minuti gratuiti al mese verso i numeri esteri;

2 mesi di Infinity.

L’offerta proposta da Tiscali non prevede né penali né costi extra nel caso di disattivazione del contratto.

Scegliere una promozione Internet casa: cosa sapere

Come abbiamo potuto vedere, le tariffe Internet casa sono tutte molto simili tra loro:

alcune hanno un prezzo fisso, altre costi che possono diminuire se si resta clienti fedeli;

quelle analizzate hanno tutte un costo mensile inferiore a 28 euro;

sono in molte le proposte che puntano sulla doppia sottoscrizione, ovvero che includono anche un’offerta a un servizio di streaming TV, che poi potrà essere rinnovato dai clienti che ne hanno interesse.

Nella scelta della promozione da attivare, la vera differenza spesso la fa il luogo in cui si abita: purtroppo non tutti hanno la possibilità di avere accesso, oggi, a una connessione in fibra ottica e devono “accontentarsi” della rete ADSL: la rassicurazione è che lo streaming funziona senza interruzioni anche con una connessione ADSL.

L’unica differenza reale è data dal fatto che non sarà possibile vedere contenuti in 4k, ma in SD. Un modem di nuova generazione non è sufficiente, da solo, se non si è coperti dalla linea: per questa ragione effettuate sempre una verifica della copertura prima di attivare una promozione.

Un’altra informazione molto importante, che non tutti sanno, riguarda la possibilità di poter rifiutare il modem che viene proposto da vari gestori e che, nella pratica, si paga nel canone mensile dei primi anni di sottoscrizione: è quanto stabilito da una delibera di AGCOM. Si consiglia di utilizzare un modem di nuova generazione per l’utilizzo di una tecnologia in fibra ottica, altrimenti è possibile navigare con il modem che si possiede già in casa, riuscendo così a ottimizzare i costi e a pagare di meno fin da subito.