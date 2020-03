TIM per Coronavirus: giga illimitati e altre iniziative per la quarantena

Fino al 3 Aprile è vietato effettuare uscire di casa se non per motivi di reale necessità, si può andare a fare la spesa o andare a lavoro. Si dovrà comunque giustificare i propri spostamenti. Per cercare di rendere meno pesante il mese di isolamento TIM ha attivato delle iniziative speciali per i propri utenti. Ecco come avere TIMVision, Giga illimitati e gli altri servizi dell’operatore gratuitamente

Affrontare i giorni di quarantena forzata per evitare contagi da Covid-19 può essere difficile, sicuramente noioso se non si è abituati a trascorrere molto tempo nella propria abitazione e anche fonte di forte stress emotivo. In più situazioni sono già stati segnalati casi di persone con crisi di panico e stati di ansia.

I numeri dell’emergenza Covid-19

I numeri del contagio ad oggi continuano a salire, nel mondo si è arrivati a 128.343 casi registrati (dati Johns Hopkins University) e i morti totali hanno superato i 4.700. In Italia ci avviciniamo ai 13 mila casi accertati, i deceduti sono più di 1000 e i guariti sono 1.258. Tra i malati quelli ricoverati in ospedale sono 6.650 e quelli in terapia intensiva sono 1.153. I dati sono quelli riportati ieri alle 18 sul sito del Ministero della Salute.

Dal 10 Marzo tutta Italia è stata dichiarata zona rossa e sono state estese le restrizioni su movimenti e sulle norme da rispettare per prevenire e contenere il contagio da coronavirus. In sintesi sono vietati gli spostamenti dalla propria abitazione se non per comprovate ragioni di lavoro o di salute, sono state chiuse le attività commerciali non necessarie. Resteranno aperti i supermercati e i negozi che vendono beni di prima necessità e medicinali.

Le disposizioni di sicurezza e le iniziative di solidarietà

Si può uscire per andare a fare la spesa, ma anche una passeggiate breve e in solitaria. Non si devono in nessun caso creare assembramenti, né in casa né fuori casa. Sono quindi vietate le feste o i ritrovi, anche di poche persone nelle proprie abitazioni. Le decisioni sono drastiche ma hanno dimostrato la propria efficacia in Cina dove sono stati registrati solo 8 nuovi casi ieri e dove l’80% dei contagiati risulta guarito.

Per cercare di allentare il più possibile i disagi legati a questo periodo di ritiro forzato nelle proprie case sono partite molte iniziative da parte di operatori di telefonia, streaming e di ogni tipo di attività fruibile online. Ci sono canali che hanno aperto gli abbonamenti e hanno reso gratuiti i propri contenuti in tutta Italia, altri che hanno riservato delle speciali promozioni ai propri clienti.

Ecco le principali offerte previste dai diversi operatori e i principali servizi messi a disposizione, per conoscere in dettaglio tutte le condizioni e le iniziative (sono quasi decine e decine) è stata creata una pagina sul sito dell’Agenda digitale italiana: solidarietadigitale.agid.gov.it.

Tutte le offerte gratuite di TIM per l’emergenza Covid-19

TIM è uno degli operatori che offre ai suoi clienti di linea fissa e mobile delle iniziative gratuite per supportarli in questo difficile periodo di isolamento per prevenire il contagio da Covid-19.

Le agevolazioni previste da TIM per gli utenti con abbonamenti alle sue reti in fibra, ADSL e FWA, ma anche al solo servizio di telefonia fissa sono:

fino al 30 Aprile chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, per attivare questo servizio dovrete contattare il 187 e richiederlo

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, per attivare questo servizio dovrete contattare il 187 e richiederlo dal 13 Marzo al 15 Aprile 2020 gratis TIMVISION. L’offerta dovrà essere richiesta dall’utente registrandosi al seguente indirizzo https://www.timvision.it/page/tim-tv-per-te. Vale solo per chi abbia una connessione internet casa TIM e l’accesso dovrà avvenire mentre siete collegati a questa rete

Per gli utenti mobile di TIM l’operatore offre GIGA illimitati per un mese. I clienti del gestore dovranno scaricare l’app My TIM, collegarsi al menu TIM Party e attivare l’opzione Giga illimitati per un mese. Si tratta di un servizio gratuito e sarà attivo da subito.

I progetti di didattica a distanza

È stato inoltre resa gratuita e accessibile la piattaforma di classi digitali We School sostenuta da TIM. Tramite questo strumento docenti e studenti possono scambiarsi materiali, creare gruppi di discussione, gestire lavori di gruppo, test ed esami. Si può scaricare We School su tablet, pc e smartphone sia Android che iOS.

Anche Treccani, l’istituto dell’Enciclopedia italiana, ha messo a disposizione con accesso gratuito la sua piattaforma di didattica in remoto. Si tratta di un ambiente interattivo in cui è possibile condividere i materiali di studio, accedere a risorse e fissare scadenze e verifiche.

Tutte le proposte solidali

Si possono trovare i servizi più disparati e non solo per i privati o i più giovani, sono attivi anche canali speciali per lo smartworking e per le aziende e i professionisti rimasti a lavorare nelle proprie abitazioni. Oltre ad iniziative per incentivare la lettura. Molti gruppi editoriali di magazine e quotidiani offrono abbonamenti gratuiti o hanno eliminato i pay wall dal sito delle riviste.

Sono disponibili archivi di cineteche e anche le case editrici con disponibilità di titoli in e-book hanno aperto l’accesso sui propri canali. Ci sono video tutorial, corsi di formazione, lezioni di ginnastica, pilates, yoga e ogni genere di attività che si possa fare anche in piccoli spazi.

Smart working e #iorestoacasa

Ecco le raccomandazioni da seguire fino al 3 Aprile e i punti principali del decreto ministeriale #iorestoacasa. I consigli per chi sia in smart working sono:

datevi una routine

vestitevi, non restate in pigiama

concedetevi le stesse pause che avreste fatto in ufficio

createvi uno spazio lavoro in casa per non farvi distrarre

uscite solo se realmente necessario

Per tutti coloro che invece di trovano bloccati e non hanno la possibilità di contare sulla propria quotidianità lavorativa la quarantena può essere molto più dura. Le raccomandazioni si possono ridurre a state a casa, lavatevi spesso le mani, disinfettate le superfici. Utilizzare le protezioni quando uscite di casa.

In supermercati e se dovete recarvi in qualche ufficio perché non è possibile effettuare operazioni online mantenete la distanza di un metro dagli altri. Evitate i contatti diretti con le persone. Utilizzate gli igienizzanti per le mani. Per ogni spostamento dovete portare con voi l’autocertificazione che lo giustifichi, si rischiano multe fino a 206 euro e 2 anni di carcere per chi trasgredisce le restrizioni sugli spostamenti.