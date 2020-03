Coronavirus chiusura totale: negozi e blocco totale in Lombardia, proposte e attuazione

Dalla giornata di ieri 10 marzo, tutto il territorio italiano è considerato “zona protetta”. La decisione del Governo è legata alla volontà di limitare, il più possibile, la diffusione del Coronavirus e ridurre al minimo la crescita dei contagi che, in Italia, hanno appena superato quota 10 mila nel corso delle ultime ore. In Lombardia, nel frattempo, si valuta una chiusura totale per Coronavirus con un blocco totale dei negozi e dei vari esercizi commerciali con la sola eccezione degli alimentari e delle farmacie. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

Novità in arrivo per arginare il Coronavirus in Lombardia

Dopo l’estensione a tutto il territorio italiano delle norme di contenimento per la diffusione del Coronavirus, con l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione del virus ed il numero di contagiati, si valutano ulteriori soluzioni, ancora più restrittive per contrastare al meglio l’epidemia che, ad oggi, ha già fatto registrare oltre 10 mila casi confermati in tutta Italia, con un focolaio particolarmente intenso in Lombardia dove la situazione continua ad essere molto critica.

Gli ospedali lombardi stanno affrontando una crisi davvero significativa e un ulteriore incremento del numero di casi potrebbe mettere in seria difficoltà l’intero sistema, con l’impossibilità di garantire le cure necessarie ai pazienti che ne hanno bisogno per la loro sopravvivenza. La situazione complicata che sta vivendo la Lombardia in questi giorni potrebbe, quindi, portare a nuove misure restrittive mirate alla riduzione delle occasioni di contagio.

Lombardia: allo studio misure restrittive e la chiusura totale di alcune attività

Attualmente, infatti, in Lombardia si valuta la chiusura totale di tutte le attività e dei negozi, con la sola eccezione dei beni di prima necessità, dei negozi di alimentari e delle farmacie che, in ogni caso, continueranno a fornire i loro servizi garantendo ai cittadini tutto ciò di cui si ha bisogno per poter soddisfare i bisogni primari di vario tipo.

In merito alla possibile applicazione di nuove misure di contenimento per la Lombardia, o quanto meno per le aree più colpite dal contagio da Coronavirus, arrivano oggi le dichiarazioni del viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, che ha sottolineato come al momento non sia possibile “chiudere tutto” e che la filiera alimentare e la filiera sanitaria resteranno attive, senza alcuna interruzione.

Nel frattempo però si valutano ulteriori provvedimenti. Alcune attività, stando alle parole di Buffagni, dovranno essere “limitate” con nuove soluzioni che potranno contribuire in misura significativa alla riduzione del numero dei contagi che, insieme all’aumento del numero di pazienti guariti, permetterà di ridurre l’impatto dell’epidemia sul sistema sanitario e sull’intero sistema economico del Paese.

Anche il Premier Conte, in occasione dell’ultima conferenza stampa con cui è stata annunciata l’estensione dei provvedimenti presi per alcune aree del Nord a tutta l’Italia, ha confermato che l’Esecutivo è pronto a gestire l’applicazione di nuovi provvedimenti più stringenti mirati al contenimento della diffusione del Coronavirus. Anche Conte ha confermato che tutti i servizi di prima necessità saranno garantiti e non vi saranno interruzioni di alcun tipo.

La situazione della Lombardia è in continua evoluzione e richiede un monitoraggio ora dopo ora e giorno dopo giorno del numero di contagi e dell’andamento di decessi e guarigioni per capire, in modo preciso, come si sta evolvendo l’epidemia e se le prime misure di contenimento hanno avuto effettivamente un impatto significativo sul controllo del Coronavirus. Per un quadro più dettagliato della situazione sarà, quindi, necessario attendere i prossimi sviluppi ed i dati che, già dalla serata di oggi, andranno a fotografare l’evolversi dell’epidemia.

Intanto, il Ministro della Salute, Speranza, sulla questione delle possibili chiusure in arrivo per alcune aree del Paese ha aggiunto “Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive da parte del governo, fermo restando che abbiamo già adottato un decreto che ha introdotto un regime esteso a tutta la penisola. Ma seguiamo il contagio e siamo disponibili a valutare le richieste che dovessero venire dalla Lombardia e da altre Regioni”

In queste ore, al fine di contenere la diffusione dei contagi, ci sono molti enti locali che spingono per l’adozione di misure più restrittive. La situazione è comunque in fase di monitoraggio e sarà necessario valutare l’andamento dei contagi nel corso dei prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione. Non è da escludere, in ogni caso, che provvedimenti più restrittivi, come la chiusura totale di negozi in alcune aree del Paese, possano ugualmente essere messi in atto in via cautelativa.

Il Governatore della Lombardia Fontana, che ha appena terminato il periodo di quarantena resosi necessario dopo essere stato esposto al virus (ma senza essere contagiato), ha ribadito in queste ore la richiesta di un intervento più deciso “è il tempo della fermezza. Bisogna chiudere tutto adesso per ripartire il prima possibile. Le mezze misure non servono”.

Per ulteriori provvedimenti restrittivi mirati alla limitazione dei casi di contagio da Coronavirus sarà necessario attendere i prossimi giorni e i nuovi dati legati alla diffusione dell’epidemia, ai decessi ed alle guarigioni. Le “mezze misure” indicate da Fontana potrebbero ben presto essere sostituite da nuove misure più stringenti che potrebbero contribuire in misura significativa alla riduzione dei casi di contagio nelle prossime settimane.

Da notare, intanto, che da Codogno arriva una prima buona notizia. Per la prima volta dallo scoppio dell’epidemia, quindi da oltre tre settimane fa, nel comune lombardo dove è stato registrato il primo caso di Coronavirus nel corso della giornata di ieri non sono stati registrati nuovi contagi.

Misure economiche

Nel frattempo, per la gestione dell’emergenza, in particolare nelle zone più colpite dalla diffusione del Coronavirus sono state prese delle specifiche misure economiche, con nuovi fondi da impiegare subito ed altri fondi da tenere a disposizione nel caso in cui risultasse necessario prendere ulteriori provvedimenti nel corso delle prossime settimane.

Conte ha dichiarato “Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza“. In totale, si tratta di 20 miliardi in termini di indebitamento netto, ovvero l’1,1 per cento del prodotto interno lordo. Il decreto per l’autorizzazione ad utilizzare i fondi extra per l’emergenza dovrebbe essere confermato dal Parlamento entro la giornata di venerdì.

Nel corso dei prossimi giorni si valuterà, inoltre, la possibilità di utilizzare alcuni dei fondi extra per coprire le spese legate ad interventi più restrittivi in alcune aree del Paese. In caso di “chiusura totale”, ad esempio, potrebbero essere necessari nuovi interventi per garantire il supporto necessario a famiglie e esercizi commerciali che stanno attraversato un momento molto difficile per via delle conseguenze economiche del Coronavirus.

Il Ministro dell’Economia Gualtieri ha, inoltre, confermato che “è possibile che alcuni interventi usufruiscano di risorse comuni europee e alleggerire l’impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo”. Così come per le misure restrittive legate al contenimento del virus, anche le misure economiche di sostegno saranno aggiornate di giorno in giorno, in base all’andamento dei casi di Coronavirus e ai vari provvedimenti che verranno messi in atto per il contenimento dell’epidemia.

Coronavirus: gli ultimi dati sui contagi, Lombardia supera i 5.700 casi

L’ultimo bollettino sui contagi da Coronavirus in Italia registra che il numero di casi confermati è di poco superiore alle 10 mila unità su oltre 60 mila tamponi eseguiti (più di un terzo dei tamponi è stato eseguito in Lombardia). In totale, inoltre, si contano 631 decessi e 1004 contagiati che sono guariti. L’analisi su scala regionale permette, inoltre, di avere un quadro ben preciso sulla diffusione dei casi di Coronavirus in Italia con le regioni del Nord che stanno registrato il maggior numero di casi.

Per quanto riguarda la Lombardia, la regione più colpita dal virus, i casi accertati sono oltre 5.700 con quasi 900 guarigioni mentre i decessi sono 468. In Emilia Romagna, seconda regione italiana più colpita dall’epidemia, i casi accertati di Coronavirus arrivano, stando agli ultimi dati, a circa 1600. In Veneto, una delle regioni più colpite sin dall’inizio dell’epidemia, fa registrare più di 850 casi confermati su di un totale di ben 16 mila tamponi eseguiti nel corso delle ultime settimane.

I dati sono, naturalmente, in costante aggiornamento e permettono di tenere sotto controllo l’andamento del numero di contagi accertati. Nel corso dell’ultima settimana siamo passati da circa 2500 casi accertati ad oltre 10000. Da notare, invece, che nel passaggio dal 9 al 10 marzo l’incremento percentuale registrato è stato del +11%, il valore più basso delle ultime settimane ma l’aumento complessivo è stato pari a quasi 1.000 casi. Nella serata di oggi arriverà il nuovo bollettino quotidiano che aggiornerà i dati riportati dopo i tamponi eseguiti in queste ore e il nuovo conteggio di guarigioni e decessi attualmente in corso.