Famiglie alle prese con il carovita per il boom dell’inflazione tra il 2021 e il 2023. Rialzo di 4mila euro la spesa annuale (+18,5%) rispetto al 2021. Stangata in bolletta : +93,1% per l’energia e +62,5% per il metano. La fotografia della CGIA di Mestre e le migliori offerte luce e gas tra quelle offerte dai partner di SOStariffe.it a marzo 2024.

Inflazione, effetto domino: tra il 2021 e il 2023, il carovita è costato alla famiglia media italiana 4.039 euro in più. Per un aumento mensile nel biennio pari a 337 euro. Tra le voci di spesa che hanno pesato maggiormente sui bilanci domestici ci sono le bollette: +93,1% per l’energia e +62,5% per il metano. È la fotografia a tinte fosche scattata dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, l’associazione degli artigiani e delle piccole imprese.

In questo quadro all’insegna dei rincari, la priorità delle famiglie è il risparmio. Come suggeriscono gli esperti di SOStariffe.it, la prima mossa per tagliare le spese in fattura è affidarsi periodicamente al confronto online delle offerte luce e gas del Mercato Libero, così da avere una panoramica dei gestori energetici che propongano il costo kWh e il costo metano al metro cubo più passo. Ridurre quanto più possibile il prezzo di energia elettrica e gas è certamente un’altra strategia vincente per alleggerire le bollette.

Per trovare le offerte luce e gas più convenienti c’è il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) che scandaglia le tariffe energia e metano proposte dai fornitori partner e stila una graduatoria delle più economiche sulla base dei dati da te inseriti sul consumo annuale della tua famiglia.

Inflazione fa salire le bollette: +93,1% per la luce e +62,5% per il gas

Passando in rassegna lo studio dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre emerge che “a causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021-2023, pari al +14,2 per cento, la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039 euro in più”.

Infatti, se l’esborso annuo delle famiglie in termini correnti nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913 euro (+18,5%). In questo ultimo biennio, rilevano ancora gli analisti della CGIA, l’aumento medio mensile è stato pari a 337 euro.

Secondo la ricerca, gli aumenti più importanti hanno riguardato:

biglietti aerei dei voli internazionali (+106,1%) e dei voli nazionali (+65,4%);

bollette dell’energia elettrica ( +93,1% ) e del gas ( +62,5% );

dell’energia elettrica ( ) e del gas ( ); zucchero (+61,7%), riso (+48,2%), olio di oliva (45,5%), latte conservato (+37,4%) e burro (+37%).

Inflazione: come risparmiare sulle spese di luce e gas a Marzo 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 Edison Energia World Luce

World Gas 0,08763 €/kWh

0,29495 €/Smc 62,90 €/mese

116,89 €/mese 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,08763 €/kWh

0,29495 €/Smc 61,58 €/mese

118,81 €/mese 3 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,10063 €/kWh

0,39495 €/Smc 58,32 €/mese

122,21 €/mese

Il comparatore di SOStariffe.it ha scandagliato le offerte luce e gas messe a disposizione dai gestori di energia e gas partner a marzo 2024 e individuato le tre più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi, in un anno, 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Le 3 offerte selezionate prevedono tutte una tariffa indicizzata: esse assicurano l’accesso al prezzo della materia prima all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas. Sono proprio i valori di PUN e PSV a febbraio 2024 (eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quelli associati a ciascuna offerta elencata in tabella.

World Luce e Gas di Edison Energia

Offerta luce e gas di Edison Energia da podio a marzo 2024. Ecco perché:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza alcuna maggiorazione ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 20 euro al mese di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (240 euro all’anno a fornitura);

di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (240 euro all’anno a fornitura); possibilità di beneficiare di 50 euro in buoni regalo Amazon.it per ogni contratto Edison World luce/gas attivato;

per ogni contratto Edison World luce/gas attivato; accesso gratuito al servizio EDISONRisolve per assistenza telefonica e prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

per assistenza telefonica e prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; forniture sempre a portata di smartphone grazie all’ App My Edison ;

; energia green inclusa.

Con Edison World Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa di 62,90 euro al mese. Clicca sul bottone verde di seguito per maggiori informazioni e/o procedere con l’attivazione:

Edison World Gas costerebbe 116,89 euro al mese. Sia attivando la fornitura luce sia quella del gas, è possibile avere accesso al programma fedeltà EDISONVILLE, una finestra su regali, consigli green e vantaggi non-stop. Per saperne di più dell’offerta, ecco il link di riferimento:

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Pulsee propone la seguente offerta:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcuna maggiorazione ;

; 20% di sconto (da 15 euro a 12 euro) sul contributo fisso mensile, per un totale di 144 euro all’anno a fornitura;

(da 15 euro a 12 euro) sul contributo fisso mensile, per un totale di 144 euro all’anno a fornitura; attivazione veloce, anche dal proprio smartphone e gestione online della fornitura con App Pulsee Energy ;

; energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 61,58 euro al mese per le bollette della luce. Per avere un quadro completo della promozione, clicca al link qui sotto:

La “famiglia tipo” che scegliesse Pulsee Gas Relax Index avrebbe una spesa mensile di 118,81 euro. Con Pulsee, inoltre, c’è la possibilità di arricchire l’offerta con l’opzione Carbon Footprint per azzerare le proprie emissioni di CO₂ (a 5 euro in più al mese). Clicca sul pulsante verse di seguito per avere informazioni aggiuntive sull’offerta gas Pulsee o per procedere all’attivazione:

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Conveniente è anche l’offerta di Sorgenia che prevede le seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo per i primi 12 mesi;

di contributo al consumo per i primi 12 mesi; quota fissa per spese di commercializzazione: 9,50 euro al mese per il primo anno a fornitura, con sconti fedeltà fino al 20% per gli anni successivi;

per il primo anno a fornitura, con sconti fedeltà fino al 20% per gli anni successivi; sconto di 30 euro per i clienti che attivino la fornitura congiunta luce + gas. Altri 30 euro di bonus saranno applicati ai clienti che provengano dal Mercato Tutelato;

per i clienti che attivino la fornitura congiunta luce + gas. Altri saranno applicati ai clienti che provengano dal Mercato Tutelato; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia; accesso gratuito al servizio Beyond Energy , la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici;

, la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

L’attivazione di Next Energy Sunlight luce si tradurrebbe in una spesa mensile in bolletta pari a 58,32 euro al mese per la “famiglia tipo”. Next Energy Sunlight Gas costerebbe, invece, 122,21 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Tra i benefici legati all’attivazione dell’offerta luce e gas di Sorgenia c’è anche la possibilità di ridurre il canone della fibra Sorgenia per navigare in Internet da casa alla massima velocità. Per i già clienti luce e gas di Sorgenia, la fibra costa 22,73 euro al mese per il primo anno. Poi il canone sale a 26,90 euro al mese. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

