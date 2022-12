Iliad raggiunge con il 5G 3000 città: copertura e offerte di Dicembre 2022

A meno di due anni dal lancio della prima offerta di Iliad con 5G incluso, l’operatore low cost ha annunciato un nuovo traguardo nell’espansione della sua rete di telefonia mobile proprietaria. Oggi la sua infrastruttura ha raggiunto più di 3mila città con il 5G fra cui tutte quelle con più di 90mila abitanti. Attualmente la copertura di Iliad per il 4G/4G+ è invece superiore al 99% della popolazione italiana. A listino l’operatore prevede una sola offerta 5G ma figura tra le più economiche oggi sul mercato.

Tutte le offerte Iliad di dicembre 2022

Offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Flash 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

L’offerta di Iliad con in 5G incluso si chiama Giga 150 e prevede minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB per navigare fino a 855 Mbps in download. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre, senza vincoli o costi nascosti. Chi la sottoscrive può quindi recedere dal piano gratuitamente quando vuole e utilizzare tutti i servizi di base gratuitamente, come la Segreteria telefonica o il sistema di controllo dei consumi. Per navigare in Ue sono inclusi 9 GB in roaming. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

L’offerta si può facilmente acquistare online sul sito dell’operatore. Per farlo dovrete registrarvi sul portale ed eventualmente richiedere la portabilità del numero, che Iliad eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. La SIM viene consegnata gratuitamente entro circa 5 giorni lavorativi tramite posta o corriere. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Nel secondo, invece, si dovrà essere presenti alla consegna e presentare al corriere il documento d’identità registrato online e fornirgliene una copia fronte/retro. Per l’attivazione si dovrà effettuare la video identificazione in modo che l’operatore possa confermare la vostra identità. Anche i già clienti possono passare a Giga 150 dall’Area Personale senza costi aggiuntivi.

Giga 150 è vantaggiosa anche perché include uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per la linea fissa l’operatore propone una tariffa chiamata IliadBox con navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (divisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate da fisso anche verso l’estero, modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Per i già clienti mobile il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. E’ previsto poi un costo di installazione di 39,99 euro. All’offerta si possono anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender da 1,99 euro al mese ciascuno o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

In alternativa potete scegliere tra le tante altre offerte di Iliad per navigare in 4G. Utilizzando il nostro comparatore potrete confrontare le proposte dell’operatore low cost con quelle degli altri gestori e trovare la tariffa giusta per voi in base a costi e abitudini di consumo.

Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre . SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Europa si possono utilizzare tutti i minuti e il traffico dati incluso nell’offerta.

con minuti e SMS illimitati e a . SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Europa si possono utilizzare tutti i minuti e il traffico dati incluso nell’offerta. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Per navigare in Ue sono inclusi 7 GB in roaming. L’offerta è disponibile fino al 15/12/22, salvo proroghe da parte di Iliad

Dati 300 con chiamate a 28 cent, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Per navigare in Ue sono inclusi 13 GB in roaming

Vi ricordiamo che per navigare in 5G serve non solo adeguata copertura ma anche uno smartphone compatibile con la rete di Iliad. I modelli oggi supportati sono:

Apple

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone SE (2022)

Google

Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro

Huawei

P40, P40 Pro, P40 Pro +

Motorola

Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200

Nokia

Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20

OnePlus

OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9

Oppo

Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

Poco

Poco F3

Realme

Realme GT Neo2

Samsung

Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy Z Fold4

Sony

Xperia 5 II

Vivo

X51 5G

Xiaomi

MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G, Mi 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro