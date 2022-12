Il miglior Conto Deposito senza vincoli: la proposta di BBVA

Assicura una resa sui propri risparmi. Con un tasso di interesse garantito del 2% per 12 mesi, è uno dei migliori conti deposito senza vincoli disponibili sul mercato bancario a dicembre 2022. Si chiama “Deposito flessibile” e BBVA lo offre a chi apre o è già titolare del conto corrente online (100% digitale e a zero spese per sempre) del gruppo bancario multinazionale spagnolo.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Senza nessuna spesa. Non costa nulla, ma garantisce un tasso di rendimento del 2% per 12 mesi. È il “Deposito flessibile” di BBVA. Lo propone il gruppo bancario multinazionale spagnolo, con quartier generale a Bilbao, ai risparmiatori italiani, siano essi nuovi clienti della banca oppure tra i già 130 mila titolari del conto corrente online di BBVA nel nostro Paese.

Nel panorama dei conti deposito con somme svincolabili anticipatamente “Deposito flessibile” è uno dei migliori di dicembre 2022. Tanto che il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it lo ha scelto come uno dei più vantaggiosi e competitivi attualmente sul mercato bancario italiano.

Conto deposito di BBVA: un investimento vantaggioso e sicuro a dicembre 2022

DOMANDA NUMERO 1 DOMANDA NUMERO 2 DOMANDA NUMERO 3 Qual è il rendimento annuo di “Deposito flessibile”? Qual è l’importo minimo e quello massimo investibile? Ci sono spese di apertura, gestione e cancellazione? Il tasso di interesse è del 2% per 12 mesi L’importo minimo è di 500 euro e quello massimo di 50.000 euro No, il conto “Deposito flessibile” è completamente a zero spese

È un investimento che si configura come sicuro e redditizio. È una chance da prendere al volo per tutti quei risparmiatori che sono a caccia di un’ottima soluzione per avere un rendimento dai propri risparmi al riparo dagli alti e bassi della Borsa.

Dal 1° novembre BBVA, per celebrare il suo primo anniversario in Italia, ha lanciato “Deposito flessibile”, un conto deposito senza spese che assicura un tasso di rendimento del 2% per 12 mesi.

Questo conto deposito è disponibile per un importo minimo di 500 euro e fino a un massimo di 50.000 euro. La somma depositata sarà sempre svincolabile e sarà liquidata alla fine del contratto. Ci sono però due caratteristiche che contraddistinguono “Deposito flessibile” di BBVA rispetto ad altri prodotti bancari simili disponibili sul mercato italiano:

in caso di svincolo anticipato della somma prima della fine dei dodici mesi, non sono previsti costi di cancellazione, né penali;

i clienti saranno remunerati con l’1% applicabile al periodo temporale in cui il deposito è stato attivo.

Come detto, il “Deposito Flessibile BBVA” è disponibile sia per i clienti esistenti che per quelli nuovi. Si tratta di un prodotto bancario che può essere sottoscritto attraverso l’App BBVA o il sito web www.bbva.it. Non ha spese di apertura o di annullamento, così come non prevede alcun tipo di requisito se non l’apertura del conto corrente online BBVA, il quale ha canone annuo gratuito per sempre.

Questo deposito è facile da aprire. La procedura avviene sia tramite il sito, sia tramite l’app di BBVA. I clienti possono scegliere l’importo che desiderano depositare e vedere automaticamente generata una simulazione del rendimento ottenibile in un anno. Se interessati, potranno poi sottoscrivere il deposito dopo aver firmato i documenti contrattuali, attraverso la firma biometrica o ricevendo un SMS sul proprio cellulare.

Conto corrente online di BBVA: un’alternativa conveniente a dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto corrente online di BBVA canone annuo gratuito per sempre codice IBAN italiano

carta di debito inclusa

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni

Per beneficiare del rendimento del “Deposito flessibile”, occorre aver aperto il conto corrente online di BBVA. Cento per cento digitale, con canone annuo gratuito per sempre, senza alcuna commissione per le principali operazioni, il conto proposto dalla divisione italiana del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), si caratterizza per:

codice IBAN italiano;

una carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

domiciliazione delle bollette gratuita;

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA senza commissioni;

addebito senza costi di abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

A questa mappa che sintetizza i principali servizi, va aggiunto che per i nuovi clienti, BBVA mette a disposizione anche una serie di promozioni per un totale di 180 euro. Ecco quali sono:

Gran Cashback 10% BBVA che permette di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese;

che permette di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese; Cashback 1% BBVA per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; Passaparola per ricevere un bonus fino a 100 euro invitando fino a un massimo di 5 amici in BBVA (20 euro ciascuno). Anche la persona invitata riceverà un omaggio di 20 euro.

Infine BBVA propone alla sua clientela anche una serie di servizi pay per-use. Ecco quali sono e che cosa prevedono:

“Prestito Immediato” con cui è possibile richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online e, in quanto tale, è veloce e senza burocrazia;

con cui è possibile richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online e, in quanto tale, è veloce e senza burocrazia; “Pay&Plan” per mezzo del quale è possibile finanziare i propri acquisti a rate. Il servizio è conveniente dato che si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili con commissioni a partire da 0,50 euro. La banca permette di rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi, fino a 1.500 euro, e gestire il proprio budget in assoluta libertà. Inoltre si può decidere di rimborsare in anticipo la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni;

per mezzo del quale è possibile finanziare i propri acquisti a rate. Il servizio è conveniente dato che si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili con commissioni a partire da 0,50 euro. La banca permette di rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi, fino a 1.500 euro, e gestire il proprio budget in assoluta libertà. Inoltre si può decidere di rimborsare in anticipo la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni; “Stipendio in anticipo” sul proprio conto corrente fino 1.500 euro e con commissioni a partire da 0,25 euro. Si può richiedere da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio;

sul proprio conto corrente fino 1.500 euro e con commissioni a partire da 0,25 euro. Si può richiedere da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio; possibilità di pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato sull’App della BBVA o sito web della banca con una commissione di solo 1,50 euro.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA sul conto corrente online e su “Deposito flessibile”, segui il link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »