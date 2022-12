SIM solo Internet: 4 offerte di Dicembre 2022 per sostituire il fisso di casa

Se non potete permettervi una connessione fissa o semplicemente non siete raggiunti dalle reti terrestri potete facilmente navigare a casa a un prezzo contenuto acquistando una SIM solo Internet. Questo tipo di offerte in abbinamento a una chiavetta, modem Wi-Fi portatile o saponetta Internet permette infatti di avere sempre a portata di mano una connessione wireless con prestazioni del tutto paragonabili a un’offerta fibra ottica media ma un prezzo inferiore.

SIM solo Internet per sostituire la linea fissa: le 4 migliori offerte di dicembre 2022

Offerte Internet mobile per sostituire la linea fissa Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power 100 non inclusi 200 GB in 5G per 3 mesi (poi 100 GB) primo mese gratuito, poi 14,99 euro Dati 300 di Iliad a consumo 300 GB in 4G 13,99 euro Super Internet Casa di WindTre non inclusi illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i già clienti mobile di WindTre ho. Tanti Dati di ho. Mobile a consumo 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

La scelta per quanto riguarda le SIM solo Internet è piuttosto variegata ma tra le tante spiccano quattro offerte, che risultano particolarmente convenienti basandosi su qualità e copertura della rete, velocità di navigazione, quantità di Giga inclusi e prezzo mensile:

1. TIM Giga Power 100 di TIM con 200 GB per 3 mesi in 5G (poi 100 GB al mese) a 14,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) per salvare foto, video e documenti nella qualità originale su Google Drive, Gmail e Google Foto. l’account si può condividere fino a 5 persone. Una volta esaurito il traffico dati incluso si può continuare a navigare al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB (massimo 1 GB) con il servizio Giga di Scorta. Attivando questa offerta potete acquistare nei negozi di TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro.

2. Dati 300 di Iliad con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 12 GB. L’offerta non prevede vincoli e include tutti i servizi di base come il sistema di controllo del credito e traffico residuo tramite l’Area Personale, accessibile da mobile e fisso utilizzando le proprie credenziali, e la modalità Hotspot per condividere la connessione con un altro dispositivo. È possibile recedere dal piano quando si vuole senza penali o costi per la disattivazione della linea.

3. ho. Tanti Dati di ho. Mobile con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 19,99 euro al mese. SIM gratuita e attivazione a 9 euro. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 16,4 GB. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati è possibile provare la tariffa gratis per un mese. Dopo 30 giorni, potete scegliere se continuare con l’operatore low cost o recedere dal piano e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute.

Con questa promozione avete anche uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di alcuni dispositivi connessi di TP Link:

Router Basic: TL-MR6400 (Single-band con connessione wireless 2.4GHz) – 10 euro di sconto

Router Advanced: Archer MR600 (Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz) – 15 euro di sconto

Mesh: Deco E4 (3-pack) – 20 euro di sconto

4. Super Internet Casa di WindTre con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 19,99 euro al mese per chi ha già attiva una SIM mobile dell’operatore. Il piano include anche il modem Super Internet Wi-Fi. Basta collegarlo a una presa di corrente per avere una connessione wireless anche fuori casa. Attivazione a 6,99 euro invece di 49,99 euro se non si recede dall’offerta entro 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

Offerte mobile per sostituire la rete fissa Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very Xmas di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB per un mese 6,99 euro ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB fino a 30 Mbps 6,99 euro Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB anche in 5G 7,95 euro Kena 7,99 150 Giga di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro

Se le offerte solo Internet non fanno per voi potete sempre scegliere tra le tante tariffe di telefonia mobile tutto incluso. La SIM abbinata a queste promozioni può ugualmente essere utilizzata con un modem Wi-Fi 4G o chiavetta. Per avere la certezza di trovare la promozione più conveniente per sostituire la rete fissa potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Basta inserire tra i parametri richiesti la massima quantità di Giga inclusi per visualizzare le offerte migliori in ordine di convenienza.

Durante il periodo delle feste sono molte le promozioni che permettono di ottenere servizi inclusi aggiuntivi, anche se in alcuni casi per un periodo limitato. Tra le offerte mobile tutto incluso più interessanti abbiamo:

Very Xmas di Very Mobile include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download + 100 GB in regalo per un mese a 6,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità de numero gratuita. In Europa è possibile navigare fino a 6,9 GB. È possibile cambiare offerta quando si vuole senza costi aggiuntivi.

ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione e SIM sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità de numero gratuita. In Europa è possibile navigare fino a 5,9 GB.

Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare la tariffa gratis per un mese e scegliere poi se continuare con il gestore o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

Kena 7,99 150 Giga di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro ma SIM e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità de numero gratuita. In Europa è possibile navigare fino a 7 GB. È possibile cambiare offerta quando si vuole senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile Promo Christmas con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Se si acquista la tariffa online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuiti. Nel piano sono anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze da spendere sul mercato del lavoro. In Europa è possibile navigare fino a 8 GB.

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Se si acquista a tariffa online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In Europa è possibile navigare fino a 8,19 GB.

