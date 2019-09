Iliad, ho. e Kena Mobile: chi costa meno a settembre 2019

Volete cambiare operatore e trovare finalmente un piano telefonico che soddisfi le vostre esigenze di comunicazione al giusto prezzo? Gli operatori virtuali come Iliad, ho. Mobile e Kena Mobile sono sicuramente l’opzione migliore oggi disponibile sul mercato. SosTariffe.it ha confrontato per voi le proposte di questi gestori per eleggere la promozione più economica di settembre

Gli operatori di telefonia mobile virtuali, conosciuti anche come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), si sono imposti nel mercato italiano grazie alle loro tariffe low cost. Il primo è stato Iliad, che ha debuttato nel nostro Paese dopo la joint venture tra Wind e Tre avvenuta nel 2016. Poche settimane dopo sono arrivati ho. Mobile e Kena Mobile, rispettivamente gestori virtuali di Vodafone e Tim. Questo tipo di aziende sono quindi la migliore soluzione per chi cerca un piano mobile ricco di servizi ad un costo particolarmente economico ma qual è quella che costa meno?

A livello di mero prezzo, Kena e ho. dispongono nei propri listini di tariffe identiche a quelle di Iliad come composizione ma più economiche. Kena 5,99 e ho. 5,99 offrono entrambe minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare in Internet e utilizzare le app che si preferiscono sullo smartphone al costo di 5,99 euro al mese. Sia il gestore low cost di Vodafone che quello di Tim esattamente come Iliad includono nelle proprie promozioni tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti e non esistono costi extra o nascosti. I due operatori poi non impongono vincoli ai clienti e consentono di recedere dal contratto in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi. L’addebito mensile di Giga 50 del MVNO francese, invece, è di 7,99 euro.

Se consideriamo invece il rapporto qualità prezzo, l’offerta migliore è probabilmente Kena 7,99 Flash. Questa tariffa prevede minuti e SMS illimitati e ben 70 GB allo stesso prezzo di Giga 50. C’è però un importante aspetto da considerare, le tariffe più economiche di ho. e Kena sono riservata ai clienti che arrivano da una lista selezionata di operatori mentre le promozioni di Iliad sono aperte a tutti. Le proposte dei MVNO di Vodafone e Tim hanno quindi una barriera all’ingresso e quelle che hanno il prezzo più basso possono essere sottoscritte solo da chi arriva proprio dall’operatore francese e pochi altri gestori low minori. Chi ha un contratto con uno dei grandi player del settore mobile come Wind, Tre, Tim e Vodafone deve quindi accontentarsi delle tariffa dal costo più elevato. In questo caso, ho. è leggermente più conveniente di Kena in quanto la sua offerta per tutti costa 12,99 euro al mese contro i 13,99 euro del concorrente.

Il MVNO di Tim al contrario di quello di Vodafone oggi però non impone costi di attivazione a chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore. Per i clienti del provider britannico invece è poco conveniente passare ad ho. in quanto la spesa per l’attivazione delle sue offerte è più alta rispetto a quella richiesta agli utenti di altri gestori.

ho. e Kena hanno certamente il vantaggio di poter contare su una copertura migliore rispetto a quella di Iliad in quanto sfruttano l’infrastruttura fisica delle rispettive case madri per erogare i loro servizi. Il MVNO d’Oltralpe invece sta ancora implementando la propria rete ma non è nuovo a disservizi e problemi di ricezioni soprattutto in zone distanti dai centri urbani. ho. e Kena sono però inferiori al concorrente francese per quanto riguarda la velocità di navigazione. Quest’ultimo consente di accedere al web sfruttando il 4G+ mentre gli altri due operatori virtuali offrono copertura solo in 4G Basic, che limita la velocità di banda a 30 Mbps in download e upload.

Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile confrontare gratuitamente le proposte di Iliad, ho. Mobile e Kena Mobile e trovare l’offerta che meglio si adatta alle proprie esigenze di consumo. L’utente può selezionare i parametri più adatti per impostare il suo personale profilo di consumo e visualizzare così nelle prime posizioni le tariffe più economiche. Non solo, SosTariffe.it vi offre anche la possibilità di ottenere una consulenza personalizzata per ricevere consigli su come risparmiare davvero sul piano telefonico. Il servizio è gratuito e senza impegno.

Le offerte di Iliad di settembre

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Tutte le offerte di Iliad includono gratuitamente i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Le offerte di ho. Mobile di settembre

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Tutte le promozioni di ho. non prevedono nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps.

Le offerte di settembre di Kena Mobile

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è valida per chi attiva una nuova linea Kena o effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

2. Kena 5,99 Summer

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

3. Kena 7,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. L’offerta è valida fino al 15/9/19 ed è riservata a chi arriva da:

Iliad

Poste

Fastweb

Coop

1MOB

Blad

BT Mobile

BTEM

Conad

Daily Telecom

DMOB

ERG

Green ICN

Intermatica

LYCA

Mundio

NETVALUE

Optima

Tiscali

Welcome Italia

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

5. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50-70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.