Luce e gas, a Settembre costa meno: le migliori offerte del mercato libero

L’altalena dei prezzi delle bollette di elettricità e gas ha visto a luglio i prezzi della luce in rialzo dell’1.9%, mentre quelli del gas in calo quasi del 7%. Queste fluttuazioni dei costi per gli utenti possono essere impegnativi, ma interessano solo i clienti che sono ancora legati al mercato tutelato dei servizi. Entro luglio 2020 tutti gli utenti italiani dovranno passare al mercato libero per la fornitura di luce e gas.

A Luglio è stato presentato in Senato uno studio condotto da EMG Acqua Group, dall’ Istituto per la Competitività (I-Com) e Public Affairs Advisors nell’ambito dei lavori del Tavolo permanente sul superamento delle tutele di prezzo nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. I risultati di questo dossier hanno messo in risalto come il 22% degli intervistati (il campione è stato di circa 8000 persone) che sono passati al mercato libero nel settore dell’ energia elettrica si è detto fortemente soddisfatto, mentre nel settore gas naturale il livello massimo di soddisfazione è stato raggiunto per circa il 21 % degli utenti. La soddisfazione di prezzi e servizi è risultata inferiore invece per i clienti del regime di tutela, le percentuali sono state del 18% e 15%.

C’è da dire anche che circa il 60% degli italiani coinvolti nel sondaggio ha dimostrato di conoscere la differenza tra le due tipologie di mercato. Se siete in procinto di scegliere la nuova società di fornitura luce e gas e non avete ben chiare le offerte disponibili, utilizzate il comparatore di SosTariffe.it e avrete degli schemi semplici e intuitivi. Nei risultati troverete non solo le principali informazioni sull’offerta, ma anche una stima del risparmio garantito nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero.

Le tariffe luce più basse

Se non siete ancora pratici delle tariffe del libero mercato dovreste sapere che l’elemento che influenza maggiormente i costi in bolletta è quello del prezzo della materia prima. Per questo le società di fornitura che operano nel mercato libero puntano al ribasso del costo dell’energia elettrice. Altra caratteristica che differenzia le proposte di questo settore da quello tutelato è il blocco dei prezzi per 12 o 24 mesi.

Per avere un’idea di quanto andreste a risparmiare con il cambio di operatore a Settembre abbiamo utilizzato il comparatore stimando la spesa media per la luce per una famiglia composta da 3 persone che in un anno consumi circa 2900 kWh, con un utilizzo dell’energia concentrato nei weekend e nelle ore serali. Ecco i risultati.

1. Wekiwi Energia Prezzo Fisso a 12 mesi

Poniamo che decidiate di affidarvi a Wekiwi. La vostra famiglia con l’attuale offerta del fornitore spenderebbe in un anno intorno ai 546 €. Il risparmio rispetto alla spesa che dovreste sostenere rimanendo invece con un operatore del servizio di Maggior Tutela è di 74.63 € in 12 mesi. Al mese quindi (stando agli standard di consumo utilizzati per calcolare i dati) l’offerta Wkiwi vi costerebbe circa 45.49 €.

È una tariffa a prezzo bloccato per un anno con un costo dell’energia di 0.03799 €/kWh. Il fornitore propone anche dei benefici accessori per i clienti:

la certificazione di energia 100% rinnovabile

per chi è già cliente Wekiwi o se si attiva un secondo contratto (luce o gas) ottieni 30 € di buono da spendere su e-shop online di Wekiwi

assicurazione salute per chi stipula un contratto luce e gas

Inoltre, a Settembre è stato aggiunto un buono acquisto che potrete utilizzare in 11 mila negozi e supermercati per fare shopping o la spesa alimentare (hanno aderito tra gli altri Coop, Conad, Carrefour Market, Prenatal, Rinascente, Sephora, Unieuro e tanti altri). Per poter usare il Ticket compliments (che avrà un valore di 20 € per i vecchi clienti o per chi attivi solo una fornitura, per i dual fuel invece il buono sarà di 40 €) l’utente lo dovrà stampare e consegnare in cassa.

2. Next Energy Luce

Con Sorgenia il prezzo dell’energia elettrica proposto è sceso fino a 0.0492€/kWh, questo porta il risparmio stimato per la nostra ipotetica famiglia ad essere di circa 67€ in un anno.

La tariffa è monoraria, quindi garantisce un unico prezzo dell’energia elettrica a tutte le ore e per tutti i giorni. Anche questa è un’offerta che prevede il blocco del costo dell’energia per 12 mesi. Si può scegliere di pagare con addebito su conto corrente o su carta di credito.

Tra i benefit ci sono:

buono da 50 € da spendere su Amazon se si attiva sia la fornitura di gas che di luce

un buono da 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato

per i possessori della carta fedeltà Italo + ottengono 1800 punti Italo se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società

infine si può partecipare al programma PAYBACK, il principale programma fedeltà multipartners italiano

3. Illumia Super Web LUCE

Illumia ha un prezzo dell’energia elettrica leggermente più alto, in questo momento è di 0.0370 €/kWh. La stima della spesa della nostra famiglia tipo quindi sarà di 558 € in un anno, che però rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato garantirà un risparmio di 61 € in 12 mesi. Una riduzione dei costi che può aumentare se si sceglie di pagare in RID, viene infatti proposto uno sconto in bolletta per chi adotta questo metodo.

La tariffa di è monoraria e blocca il prezzo dell’energia elettrica per 1 anno. Inclusa nel prezzo anche la certificazione che l’energia che consumate proviene da fonti rinnovabili.

4. Energia 3.0 Light Monoraria

Il risparmio annuo con questa promozione di Engie rispetto ai regimi di Tutela è vicino ai 53 €. La promozione blocca il prezzo della fornitura di energia per 2 anni a 0.0449 €/kWh. E se si attiva la fornitura di gas naturale e luce si può avere una bolletta unificata. La società inoltre certifica l’utilizzo di energia prodotta solo da fonti rinnovabili.

C’è anche la versione Trioraria e i prezzi applicati alla materia prima sono:

0.051€/kWh in F1 (lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi)

0.048€/kWh in F2 (lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali)

0.037€/kWh in F3 (ore serali e nel weekend)

5. E.On Luce Blu

Per chi voglia fare anche qualcosa di più concreto per l’inquinamento marino la tariffa di E.On è quella giusta. Con questa offerta infatti si contribuisce al progetto di Legambiente Energy In Blu per la pulizia dei mari dalla plastica. Il gestore si impegna a sostenere tre iniziative di prevenzione, di pulizia dei rifiuti e di tutela delle specie marine per ogni abbonato.

Il costo annuo stimato con questa tariffa è di circa 560 €, ben 60.51 € in meno rispetto alle proposte del mercato di Tutela. I clienti che passeranno a E.On avranno uno sconto del 20% sulla fornitura di energia elettrica e si tratta di un’offerta a energia verde.

Il prezzo dell’energia proposto per un anno è di 0.0407 €/kWh per chi sceglie la tariffa monoraria. Per i consumatori che optano per l’offerta bioraria il prezzo della luce sarà 0.0588 €/kWh nelle ore di punta, mentre nei weekend e nelle ore serali la tariffa sarà 0.0296€/kWh. Tutti i prezzi sono fissi per 1 anno.

6. EcoClick Casa Luce

La tariffa di Iberdrola prevede la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. È un’offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi. Può essere attivata sia nella formula monoraria che bioraria.

Con EcoClick il costo della materia prima proposto con la tariffa monoraria è di 0.0555 €/kWh. Per l’offerta bioraria invece le fasce sono due:

F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 prezzo energia 0,0613 €/kWh

F23 dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8 e sabato, domenica e festivi 24 h costo luce 0,0522€/kWh

La famiglia del nostro esempio con l’offerta monoraria riceverebbe una bolletta di quasi 661 €.

Ecco quali sono le tariffe gas più convenienti

Il discorso fatto per le tariffe luce vale anche per quelle gas, infatti rispetto al costo complessivo della bolletta la voce che può comportare dei risparmi interessanti per il cliente è quella del prezzo della materia prima.

Anche in questo caso proponiamo una selezione delle migliori offerte del mese nel libero mercato. La famiglia di tre persone sarà ancora una volta il nostro metro per rendere più chiare le conseguenze delle variazioni tra una promozione e l’altra e anche dell’offerta del libero mercato rispetto al tutelato.

Un gruppo come la nostra famiglia per riscaldare casa, cucinare e usare l’acqua calda consuma mediamente in un anno 1410 m3. Ecco le tariffe più convenienti secondo le stime del comparatore SosTariffe.it.

1. HERAComm Prezzo netto special web Casa Gas

Questa tariffa HERAComm propone:

un prezzo del gas di 0,1748 €/smc

un bonus di benvenuto per i nuovi clienti di 30€

più un incentivo per chi attiva insieme le forniture di energia elettrica e gas. In questo caso lo sconto d’entrata è raddoppiato (60€)

Il risparmio stimato in un anno supera per questa proposta i 130 €, il costo mensile ipotizzato per la famiglia tipo sarebbe infatti di 78.85 €.

2. Wekiwi Prezzo Fisso Gas 12 mesi

La proposta di Wekiwi ha un prezzo del gas (bloccato per 12 mesi) di 0,1799 €/smc e con energia 100% verde.

I benefici addizionali compresi nell’offerta sono:

un’assicurazione salute per i clienti che attivano luce e gas

un buono spesa di 30 € sempre attivando il doppio abbonamento

uno sconto del 10% sui prodotti e-shop

Anche con la propria tariffa gas è stato incluso il buono d’acquisto Ticket compliments. La dinamica è la stessa di quella illustrata per accedere allo sconto luce: i nuovi clienti luce e gas avranno diritto a 40 € di spesa presso supermercati e negozi aderenti all’offerta, i vecchi clienti e chi attiva solo uno dei due servizi avrà 20 €.

3. Sorgenia Next Energy Gas

Quella di Sorgenia è una tariffa monoraria, questo significa che il gestore propone un unico prezzo per la fornitura del gas a prescindere dagli orari di consumo. Il costo della materia prima di questa tariffa è 0,2150 €/smc ed è bloccato per 1 anno.

Con le tariffe Sorgenia i clienti possono partecipare a PAYBACK, un programma fedeltà multipartners italiano. Sono previsti anche altri bonus e servizi extra come:

la promozione “Porta i tuoi amici in Sorgenia”, che permette di ottenere un bonus di 30€ in bolletta (sia per chi invita che per chi viene invitato)

1800 punti per il programma fedeltà Italo+ per i clienti che attivano una fornitura di luce e

un buono Amazon.it da 50 € (bonus per i clienti dual fuel)

uno sconto UberEats se si attiva la fornitura sia luce che gas

4. Enel Gas 20

La spesa annua calcolata con il prezzo di 0.2560 €/smc posto da Enel con questa tariffa la nostra famiglia tipo spenderà per la fornitura di gas di 1002 €. Anche in questo caso si tratta di una proposta che blocca il prezzo della materia prima per un anno ed è una offerta monoraria. Per convincere i clienti a scegliere la propria tariffa, anche se più cara di quelle viste finora Enel propone come extra:

Voucher Volagratis: 80€

Programma fedeltà enel premia WOW

Bolletta elettronica

Servizio Notifiche SMS

5. E.ON Gas Click

Altra soluzione con il costo del gas fisso per 1 anno, il prezzo della materia di questa promozione E.ON è di 0,2200 €/smc. Le offerte di premi e bonus inclusi con questa tariffa e sono:

uno sconto Porta un amico che può arrivare fino a 480€ di sconto in bolletta

un bonus smart di 30 € per chi scelga la bolletta digitale e il pagamento diretto sul conto corrente

nessun costo di attivazione

iscrizione al programma Loyalty di E.ON

6. Ecoclick Casa Gas

La società spagnola Iberdrola offre il prezzo bloccato per un anno con un costo del gas di 0,2300 €/smc. La stima mensile della bolletta della famiglia del caso tipo sarebbe di 85.95€ (costo stimato su consumo annuo di 1410 m³). In 12 mesi, con questo tipo di tariffa e attenendoci all’esempio con cui abbiamo calcolato anche le spese delle altre offerte, la spesa per la fornitura di gas sarebbe di 1031 €.

