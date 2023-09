Migliori conti correnti zero spese sono la soluzione per risparmiare sulle spese bancarie. I conti online sono i più vantaggiosi perché a canone annuo gratuito e senza commissioni. Per scoprire le proposte più convenienti di settembre 2023, c’è SOStariffe.it.

I migliori conti correnti zero spese sono quelli online, dato che hanno costi di gestione praticamente azzerati. Avendo quasi tutti il canone annuale gratuito, sono più gettonati dai risparmiatori rispetto ai conti tradizionali aperti in una filiale. E poi sono prodotti bancari che offrono un guadagno di tempo non essendo necessario andare allo sportello fisico per eseguire un’operazione. Infatti, l’operabilità dei conti 100% digitali è effettuabile o tramite home banking, o per mezzo del mobile banking.

Per trovare i migliori conti c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it che, confrontando le proposte attualmente disponibili, individua e consiglia i conti correnti più economici di settembre 2023.

Migliori conti correnti zero spese: le offerte di Settembre 2023

CONTO CORRENTE E BANCA CANONE ANNUO ALTRE CARATTERISTICHE 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre rendimento del 4% sul saldo fino al 31/01/2025

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

conto deposito con rendimento del 5% in 12 mesi

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese con carta di debito 2 Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito per sempre carta di debito su circuito nazionale gratuita

carta di debito internazionale gratuita il primo anno, poi 1,50€/mese

bonifico online con commissione di 0,50€

prelievo gratuito su ATM Credem

100€ di Buono Amazon in regalo per i nuovi clienti

in regalo per i nuovi clienti conto deposito con interessi al 4% per 9 mesi 3 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito. Con la formula “Modulo Zero Vincoli” gratuita per i primi 12 mesi, poi serve l’accredito di stipendio o pensione o entrate di almeno 1.000 €/mese. In alternativa, si pagheranno 2 €/mese carta di debito gratuita

carta di credito gratuita il primo anno

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

3% di tasso di interesse lordo per vincoli di 12 mesi

Qui di seguito, ecco quali sono in dettaglio i vantaggi di ciascuna delle tre offerte selezionate dal tool online e gratuito di SOStariffe.it che ha individuato i tre conti correnti online “campioni” di convenienza a settembre 2023.

Conto BBVA

Il conto corrente online di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) non solo è a canone annuo gratuito a tempo indeterminato, ma offre una remunerazione del 4% sul saldo del conto stesso fino al 31 gennaio 2025, senza importo minimo richiesto. Le più importanti caratteristiche di questo conto, che ha un codice IBAN italiano, sono:

carta di debito (fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

(fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online; prelievi gratis in area Euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti gratuito;

domiciliazione delle bollette gratuita;

possibilità di ricaricare il conto senza costi;

trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA gratuita.

Per far crescere i propri risparmi, invece, c’è il conto deposito “Deposito Flessibile” di BBVA che prevede:

rendimento del 5% lordo per 12 mesi;

per 12 mesi; restituzione anticipata prima dei 12 mesi con un interesse garantito dell’1% lordo;

zero costi di apertura, gestione o cancellazione.

I clienti BBVA possono anche approfittare dei servizi pay per-use. Per esempio:

Stipendio in anticipo , ricevendo lo stipendio sul proprio conto prima del giorno di paga;

, ricevendo lo stipendio sul proprio conto prima del giorno di paga; Pay&Plan , dividendo l’importo dei propri acquisti in comode rate mensili;

, dividendo l’importo dei propri acquisti in comode rate mensili; Prestito Immediato, ottenendo finanziamenti con un click e senza burocrazia.

Inoltre, BBVA offre ai nuovi clienti anche una serie di promozioni:

Gran Cashback 20% di BBVA , fino a 100 euro il primo mese;

, fino a 100 euro il primo mese; Cashback 5% Shopping di BBVA , fino a 30 euro per i successivi 3 mesi;

, fino a 30 euro per i successivi 3 mesi; “Passaparola”: bonus di 20 euro per chi porta un amico o un familiare in BBVA. Si possono invitare fino a 10 persone per un massimo di 200 euro. Gli invitati riceveranno una ricompensa di 10 euro.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di BBVA, segue il link qui sotto:

Conto Credem Link di Credem Banca

Il conto Credem Link di Credem Banca ha il canone annuo gratuito e l’identikit dell’offerta prevede:

carta di debito su circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM;

nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM; carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone gratuito per un anno (poi 1,5 euro al mese); con questa carta si possono effettuare prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia) e per pagamenti con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

con canone gratuito per un anno (poi 1,5 euro al mese); con questa carta si possono effettuare prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia) e per pagamenti con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; bonifico online in area SEPA con un costo di 0,50 euro;

in area SEPA con un costo di 0,50 euro; prelievo di contante gratuito su ATM Credem: il prelievo su altri ATM è gratuito per un anno, poi 1,90 euro per transazione;

firma elettronica gratuita;

possibilità di avere la carta di credito EGO Classic con canone zero per un anno e poi 39 euro all’anno. La carta prevede un rimborso a rate e il limite mensile di spesa va da 1.000 euro a 5.000 euro.

Per tutti i nuovi clienti, fino a 15 ottobre 2023, c’è in omaggio un buono regalo Amazon da 100 euro, per averlo è sufficiente completare l’apertura del conto. E, invitando un amico a diventare cliente della banca, è possibile ricevere un buono regalo Amazon.it da 25 euro (fino a 250 euro massimo invitando 10 amici), un importo che sale a 50 euro se si è tra i 18 e 29 anni e si invitano amici under 30 (fino a un massimo di 500 euro).

I titolari del conto Credem Link possono anche beneficiare del “Conto Deposito Più”, che è gratuito e offre un interesse del 4% lordo annuo per 9 mesi: con un investimento di 10.000 euro, per esempio, è possibile guadagnare 221 euro netti.

Per conoscere l’offerta di Credem Banca, segui il link qui di sotto:

Conto Corrente Arancio di ING

Dici Conto Corrente Arancio di ING, dici convenienza perché è un conto gratuito. Infatti, anche attivando la soluzione “Modulo Zero Vincoli”, quella che offre più servizi vantaggiosi, il cliente di banca ING ha diritto al canone gratuito per 12 mesi. Poi sarà sufficiente accreditare lo stipendio oppure la pensione o avere entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, si pagheranno 2 euro al mese.

La formula “Modulo Zero Vincoli” include gratuitamente:

prelievi di contante in Italia e in Europa;

in Italia e in Europa; carta di debito (circuito MasterCard);

(circuito MasterCard); carta prepagata MasterCard virtuale;

bonifici Sepa fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Con Conto Corrente Arancio è possibile anche richiedere la carta di credito Mastercard Gold al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa, oppure con un piano Pagoflex attivo) e con fido mensile di 1.500 euro. Con il piano Pagoflex attivo, il cliente può richiedere di dilazionare in 3, 6, 9, 12 rate mensili il rimborso di ogni singola transazione effettuata con la carta di credito, purché di importo compreso tra 200 e 3.000 euro.

Inoltre, aprendo Conto Corrente Arancio e attivandolo con un primo bonifico, fino al 31 dicembre 2023, si riceverà via email il proprio “codice amico” personale. Questo codice lo si potrà condividere con i propri amici, invitandoli a diventare clienti di banca ING. Una volta che il proprio amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, per entrambi ci sarà un buono regalo Amazon.it da 50 euro spedito sempre tramite email. Si potranno ottenere fino a 10 buoni da 50 euro presentando al massimo 10 amici.

Infine, Conto Corrente Arancio offre ai suoi clienti anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi, con conto deposito Conto Arancio a zero spese che offre un tasso di interesse del 3% per vincoli di 12 mesi, poi tasso dello 0,50%. Come aderire a questa promozione? Aprendo il conto entro il 7 ottobre 2023.

Per conoscere nei dettagli l’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

