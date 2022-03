I conti deposito con migliore rendimento a marzo 2022

Offerte in evidenza My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I conti deposito sono una delle soluzioni offerte dalle banche per ottenere dei rendimenti dai propri risparmi. Lasciare il capitale “fermo” sul conto corrente, infatti, potrebbe essere controproducente in quanto potrebbe andare incontro a erosione.

Il conto deposito si differenzia dal tradizionale conto bancario in quanto permette di poter ottenere dei rendimenti sulla base di percentuali che si conoscono fin da subito, nel momento in cui se ne sottoscrive uno.

Prima di vedere quali sono i conti deposito con più alto rendimento tra le soluzioni che è possibile attivare oggi, analizziamo meglio il loro funzionamento, partendo dalla differenza tra conto vincolato e conto non vincolato e parlando del pagamento dell’imposta di bollo.

Confronta i migliori conti deposito »

Migliori conti deposito: differenza tra conto vincolato e non vincolato

Quando si parla di conti deposito è bene conoscere la differenza esistente tra il conto deposito vincolato e il conto deposito non vincolato. Nel primo caso, si dovranno bloccare i soldi che si è scelto di depositare per un periodo ben preciso, che potrà corrispondere ad alcuni mesi, oppure ad alcuni anni.

Ci possono essere vincoli pari a un mese fino a periodi più lunghi di 48 mesi (4 anni). Chi sceglie un conto deposito vincolato è, solitamente, una persona che non ha bisogno di disporre di liquidità immediata e che vorrebbe ottenere un rendimento più elevato (quale è quello che si può ottenere da un conto deposito vincolato).

In casi eccezionali, sarà possibile svincolare il denaro depositato:

pagando una penale alla banca;

oppure rinunciando agli interessi che sono stati maturati fino a quel momento.

Scopri i migliori conti deposito »

Il conto deposito non vincolato o a deposito libero permette di poter usufruire in qualsiasi momento del denaro che vi è stato versato sopra: proprio per questo motivo, generalmente prevede dei tassi di rendimento più bassi.

Confronto conti deposito più sicuri »

Conto deposito e imposta di bollo: come funziona

Come per il possesso di un conto corrente, anche il conto deposito è soggetto a quella che prende il nome di imposta di bollo: quest’ultima corrisponde allo 0,2% del capitale e si applica alla frazione di anno in cui il conto deposito è stato aperto.

All’imposta di bollo, si dovrà poi aggiungere la trattenuta alla fonte del 26%, che viene applicata agli interessi maturati, prima ancora che se ne possa effettivamente entrare in possesso.

Guadagna con un conto deposito online »

Una volta compresi i capisaldi di un conto deposito, si possono fare altri ragionamenti, legati all’effettiva possibilità di guadagnare scegliendo di utilizzare questo strumento di rendimento. Rispetto ad altre forme di investimenti online, come per esempio il trading, il conto deposito rappresenta uno strumento sicuro e a basso rischio.

Sarà praticamente impossibile perdere i propri soldi e, anche in caso di fallimento della banca, ci sarà coperti fino a un importo massimo di 100.000 euro. Si tratta, dunque, di una soluzione classica da considerare, pur con qualche precisazione.

Non si riusciranno a ottenere cifre esorbitanti, quindi il miglior consiglio che si possa dare è quello di diversificare i propri investimenti e di utilizzare il conto deposito come una delle tante soluzioni in cui mettere i propri risparmi.

Confronta i conti deposito online »

Confronto conti deposito: come trovare il migliore

SOStarife.it offre un valido strumento di comparazione dei migliori conti deposito che si possono sottoscrivere oggi. Nella pratica, si dovranno inserire due parametri, ovvero:

l’importo che si ha intenzione di vincolare (alcune banche potrebbero richiedere un importo minimo per poter procedere con l’apertura del conto deposito); il tipo di vincolo e, dunque, la scelta tra conto deposito vincolato e conto deposito non vincolato.

Annunci Google

Tra le migliori proposte che si possono sottoscrivere oggi ricordiamo i conti deposito proposti da ING Direct, Widiba e Webank. Analizziamoli più nel dettaglio al fine di comprendere meglio qual è quello che propone il rendimento più alto.

Scopri come attivare un conto deposito»

Conto Arancio: il conto deposito di ING Direct

Conto Arancio (da non confondere con il conto corrente Arancio) è il conto deposito offerto da ING Direct, che si appoggia al conto corrente a che permette di far crescere i propri risparmi, senza rischi.

I già clienti ING Direct, ovvero coloro i quali hanno sottoscritto il Conto Corrente Arancio alla data del 23 ottobre 2021, potranno usufruire attraverso l’apposita sezione presente nella propria Area Riservata.

Ecco come funziona:

si potranno depositare i propri risparmi con bonifici dal conto corrente, oppure con un assegno bancario o circolare attivando un servizio di alimentazione tramite RID;

si potranno gestire i propri soldi senza vincoli, trasferendoli in qualsiasi momento sul proprio conto corrente quando se ne avrà bisogno;

il conto si potrà consultare in qualsiasi momento, anche da smartphone;

sarà possibile chiudere senza penali effettuando l’accesso alla propria Area Riservata e collegandosi alla sezione Conto Arancio.

Per poter usufruire dei vantaggi del conto deposito di ING, sarà prima necessario aprire il conto corrente Arancio: clicca sul link in basso per saperne di più e sottoscriverlo direttamente online.

Scopri come aprire il Conto Corrente Arancio »

Conto deposito Webank

Il conto deposito proposto da Webank deve essere preceduto dalla sottoscrizione del conto corrente online della banca digitale di Banco BPM: si potrà così attivare un conto deposito di risparmio, scegliendo tra un deposito libero e linee vincolate di durata differente.

Si potrà scegliere liberamente sulla base delle proprie esigenze: il denaro resterà disponibile, si otterranno rendimento vantaggiosi e i trasferimenti da e verso il conto corrente saranno immediati e con zero spese.

Scopri il conto deposito Webank »

Tra i vantaggi del conto deposito di Webank, si annoverano:

il fatto che il denaro sia sempre disponibile, nel caso dei soldi versati nel deposito di risparmio libero;

interessi a +0,10% , ovvero il tasso base BCE;

trasferimenti gratuiti da e verso il conto corrente sempre immediati.

Anche in questo caso, se non si fosse ancora correntisti Webank, si dovrà prima sottoscriverne il relativo conto corrente online: clicca sul link in basso per attivarlo in pochi minuti.

Scopri il conto online Webank »

Conto deposito Widiba

Anche nel caso della banca online Widiba, i sottoscrittori del conto corrente online a zero spese potranno anche scegliere di aprire un conto deposito con linee libera o vincolata, sulla base di quelle che sono le proprie esigenze.

In particolare, la flessibilità proposta da Widiba permette di:

ottenere un guadagno costante dai propri risparmi pari allo 010% con il Pacchetto Pro , nel caso in sui si dovesse scegliere la linea libera;

di ottenere un guadagno variabile in base alla durata che è stata scelta, optando per la linea vincolata.

Riportiamo nella tabella che segue le informazioni relative ai tassi di interesse del conto deposito vincolato Widiba.

Rendimento conto deposito Interessi Netti Durata vincolo Tasso netto: 0,25% 0,47 euro 3 mesi Tasso lordo: 0,40% 1,50 euro 6 mesi

Attiva il conto corrente Widiba per poter usufruire dei rendimento del conto deposito

Scopri il conto corrente Widiba »