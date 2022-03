Rincari luce e gas: tutti i decreti attivi a marzo 2022 per fronteggiare la crisi

Se il primo trimestre 2022 è stato contrassegnato da pesanti rincari sulle bollette di luce e gas , in particolare se confrontato con il primo trimestre 2021, il secondo trimestre 2022 non sarà da meno: sono infatti già stati stimati nuovi aumenti luce e gas nel mercato tutelato a partire dal mese di aprile . Per questo, abbiamo deciso di fare il punto sulle misure che sono state introdotte dal Governo attraverso vari decreti.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Arera, il Governo non si è fatto trovare impreparato e ha introdotto un nuovo decreto Bollette con il quale sono state prorogate alcune delle principali misure in vigore contro i rincari luce e gas.

In particolare, si tratta:

della riduzione dell’IVA sul gas al 5%; dell’eliminazione degli oneri generali di sistema; della proroga dei bonus sociali luce e gas.

Tali interventi sono stati prorogati per tutto il secondo trimestre 2022, ovvero fino alla data del 30 giugno 2022. Tutti gli utenti domestici, sia quelli che si trovano in regime di Maggior Tutela, sia quelli che sono già nel mercato libero, potranno comunque cercare di risparmiare con la scelta di una promozione di tipo Dual Fuel.

Decreto anti rincari luce e gas 1° marzo 2022

Il nuovo decreto luce e gas è titolato Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo ed è entrato in vigore il 2 marzo 2022.

Nel testo del decreto è possibile leggere quanto segue:

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Cosa sono i bonus sociali luce e gas

I bonus sociali luce e gas sono delle agevolazioni rivolte alle famiglie che hanno redditi più bassi per risparmiare sulle bollette relative alle utenze domestiche. Si tratta di sconti applicati direttamente in fattura.

Dal 2021 non si dovrà più presentare una domanda specifica per ricevere tali bonus (ne è presente anche uno sull’acqua). Si dovrà, invece, presentare la DSU per l’ISEE all’INPS: in questo modo i propri dati saranno forniti direttamente alle autorità preposte (SII – Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico SPA, nel rispetto della normativa sulla privacy) .

Sono 3 i bonus sociali attualmente in vigore secondo la normativa nazionale:

il bonus elettrico; il bonus gas; il bonus idrico.

Chi vi potrà avere accesso? Quali sono i requisiti da possedere? In pratica, Spettano ai nuclei familiari che presentano una delle seguenti condizioni:

avere un ISEE non superiore a 8.265 euro; avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) con ISEE massimo pari a 20.000 euro; essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE dovrà, ovviamente, essere anche titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei bonus sociali 2022, gli importi del bonus si riceveranno direttamente in bolletta (sarà presente una voce apposita nella quale sarà indicato l’importo del bonus).

Qualora il nucleo familiare abbia una fornitura centralizzata, quindi di tipo condominiale, si riceverà:

il bonus idrico con un assegno circolare un assegno circolare intestato al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e che sarà recapitato presso la sua abitazione;

il bonus gas con un bonifico domiciliato il quale sarà intestato alla persona che ha presentato la DSU e che potrà essere ritirato presso qualsiasi sportello di Poste italiane (nel rispetto di modalità e tempistiche che saranno comunicate direttamente ai diretti interessati).

Tra i casi eccezionali, si annoverano:

quello in cui un cliente chiuda l’utenza o effettui una voltura a un altro utente: in questo caso il bonus sarà erogato in un’unica soluzione;

in caso di cambio contratto o fornitore, che è una procedura libera e gratuita, il bonus continuerà a essere ricevuto senza interruzioni.

Gli importi del bonus luce per il primo trimestre 2022 sono stati indicati nella tabella che segue.

Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI) Esempio fatturazione mensile (30gg) Numerosità familiare 1-2 componenti 165,60 euro 55,20 euro Numerosità familiare 3-4 componenti 200,70 euro 66,90 euro Numerosità familiare oltre 4 componenti 235,80 euro 78,60 euro

Nella pratica, analizzando il periodo appena trascorso, i bonus sociali erogati per il primo trimestre 2022 hanno permesso alle famiglie di risparmiare:

fino a 200 euro sulla componente luce ;

fino a 400 euro sulla componente gas.

Risparmiare con le offerte del mercato libero

I clienti domestici che non potranno ricevere (per motivi reddituali) i benefici dei bonus sociali luce e gas, potranno comunque risparmiare scegliendo una delle migliori offerte del mercato libero (per le quali si consiglia di puntare su una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi).

Da una simulazione effettuata con il comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it. emerge che si potrà risparmiare di più con una promozione Dual Fuel, ovvero attivando luce e gas con lo stesso fornitore. Riportiamo dunque alcune delle offerte più convenienti che si consiglia di sottoscrivere il prima possibile, in modo tale da essere tutelati fin da subito contro i nuovi rincari luce e gas.

Illumia propone un’offerta con la quale potranno risparmiare fino a 774 euro all’anno rispetto al prezzo della maggior tutela e si riceverà anche uno sconto di benvenuto pari a 25 euro.

Si caratterizza per:

l’energia prodotta da fonti rinnovabili;

la tariffa monoraria;

il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente;

l’assenza di depositi cauzionali e per l’energia venduta al prezzo di costo, senza contributo annuo.

E.ON ValoreMercato Luce è una promozione – Flex Web – che permette di risparmiare fino a 56 euro in bolletta in 6 mesi e di pagare circa 750 euro in meno di luce rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Si caratterizza per:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

i pagamenti tramite addebito diretto sul conto corrente;

il programma Porta un Amico, con il quale si potranno ottenere degli sconti in bolletta fino a un massimo di 480 euro.

Sorgenia propone una promozione di tipo Dual Fuel che che si caratterizza per:

un Buono Amazon e sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli amici in Sorgenia;

la bolletta elettronica;

l’area Clienti Online e App, dalla quale sarà possibile gestire interamente la propria fornitura.

Questa tariffa permette di risparmiare fino a 750 euro sulla componente luce e a 440 euro sulla componente gas in un anno rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Clicca sul link per saperne di più.

