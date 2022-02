I 5 migliori conti correnti di Febbraio 2022 da aprire se abiti in Lombardia

Hai appena trovato lavoro e vuoi aprire un conto corrente con costi fissi molto bassi o stai valutando di passare dal tuo vecchio conto ad un'offerta più conveniente? In questi anni i migliori conti correnti, se consideriamo la spesa per il canone e i servizi digitali, si sono rivelati quelli online, vediamo quali sono i 5 migliori conti correnti che puoi aprire se vivi in Lombardia.

Hai ottenuto il tuo primo contratto di lavoro e cerchi tra le offerte di conti correnti qualche soluzione vantaggiosa? O ti trasferisci a Milano per motivi di studio e vuoi aprire un conto corrente che ti permetta di gestire le entrate di qualche lavoretto e di ricevere i bonifici dei tuoi genitori? In entrambi i casi in questa guida troverai alcune delle migliori proposte di conti correnti che puoi aprire se abiti in Lombardia.

Iniziamo col dire che, a differenza di altri prodotti, i conti correnti ti offrono le stesse condizioni ovunque ti trovi. Quello che fa la differenza nella scelta dei migliori conti correnti riguarda il tuo utilizzo dei servizi, per esempio se prelevi molto spesso o se paghi con carte/online. Ci sono delle soluzioni più convenienti se viaggi spesso all’estero e altre che hanno dei tetti di spesa piuttosto limitati.

Se vuoi risparmiare almeno su canone e costi fissi per il conto corrente, secondo i dati dell’Osservatorio SOStariffe.it, devi puntare sui prodotti online. Questi conti hanno un costo medio quasi dimezzato rispetto ai conti tradizionali, inoltre con le app hai molti funzioni che ti aiuteranno a risparmiare e che semplificheranno le transizioni. Per effettuare un bonifico dovrai solo compilare il form online e non sarai più soggetto/a agli orari degli sportelli delle filiali.

Puoi trovare le migliori offerte di Febbraio per aprire i conti correnti più convenienti utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, seleziona il menu Conti e carte e poi individua uno dei profili che meglio ti rappresentano tra Standard, Giovani, Pensionati, Famiglia e Business. Puoi anche personalizzare la ricerca indicando quali sono i servizi che vorresti fossero inclusi nella tua promozione.

I migliori 5 conti correnti da aprire in Lombardia

Analizziamo insieme le caratteristiche principali, i servizi e le condizioni che puoi ottenere con l’apertura di uno dei 5 migliori conti correnti.

1. BBVA conto

Diventando un correntista di BBVA potrai avere un conto all digital con un app e una carta di debito con CVV dinamico. Dato che non la banca spagnola non aprirà filiali potrai prelevare gratuitamente dagli ATM degli altri istituti e avrai un’assistenza attiva 24 ore su 24 online.

Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria offre a tutti nuovi clienti un bonus di benvenuto, la promozione consiste in un Gran Cashback sugli acquisti. Avrai il 10% di rimborso sugli importi spesi nel primo mese di attivazione del conto, fino ad un tetto massimo di 500 euro di spesa. Dal secondo mese il cashback scenderà all’1% e si attiverà se spenderai almeno 250 euro al mese.

Tra i servizi digitali su cui potrai contare attivando l’offerta ci sono Salvadanaio, una funzione che ti consentirà di impostare delle regole di risparmio, e Programma il tuo conto, con cui potrai gestire le operazioni ricorrenti e pianificare entrate ed uscite. Avrai anche la possibilità di rateizzare i tuoi acquisti con Pay&Plan (entro i 1.500 euro e per un massimo di 5 spese ogni 90 giorni) e di richiedere un Anticipo sullo stipendio.

Per approfondire le condizioni offerte con il conto BBVA se clicchi qui in basso.

2. My Genius

Non hai ancora un’idea precisa di quali saranno le tue spese e di quali sono i servizi più utili per te? Tra i migliori conti correnti da aprire se vivi in Lombardia puoi trovare una soluzione componibile in base alle tue necessità e che potrai modificare qualora i tuoi bisogni dovessero cambiare. Poniamo che inizialmente tu voglia solo un conto corrente online a canone zero e poi ti serva attivare una carta di credito, l’offerta che potrebbe fare al caso tuo è My Genius di UniCredit. Puoi attivare il conto Standard a costo zero e con canone gratuito se sottoscrivi la promozione prima del 30 Aprile 2022.

Con My Genius avrai compreso nel canone:

bonifici online gratuiti

giroconti online senza costi aggiuntivi

prelievi gratuiti da ATM UniCredit

servizio Banca Multicanale (costo 4 euro al mese, ma gratis con l’attuale offerta)

(costo 4 euro al mese, ma gratis con l’attuale offerta) emissione carta di debito My One Visa (7 euro, costi azzerati per nuovi clienti)

Se con il tempo dovessi avere necessità di una carta di credito o vorrai mantenere attivo questo conto ma la famiglia si allargherà e avrai bisogno di una seconda carta di debito o di assegni, allora potrai decidere di attivare uno dei seguenti moduli:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (carta gratuita dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius cliccando sul link che segue.

3. Widiba

Fino al 30 Marzo è in offerta a canone zero anche il conto Start di Banca Widiba. Attivare questo prodotto ti garantirà di poter prelevare gratuitamente dagli ATM MPS, purché ritiri dai 100 euro in su, avrai inoltre una carta di debito gratis e l’attivazione di una PEC e del servizio di firma digitale senza costi.

Il canone resterà gratuito per i primi 12 mesi di contratto, dopo di che mantenere Start ti costerà 3 euro a trimestre. Gli unici clienti che potranno continuare a non pagare il contributo saranno coloro che non hanno ancora compiuto 31 anni.

Come cliente Widiba potrai contare su alcuni servizi molto comodi, come:

Widi Express – facilita la portabilità da un altro conto corrente

Widi Open – tramite un’unica app potrai gestire tutti i tuoi conti e le tue carte, anche quelle aperte presso altri istituti

piattaforma per il trading online

Una volta che sarai un correntista Widiba potrai anche ottenere una carta di credito, tra le più popolari ci sono la Classic (canone 5 euro a trimestre e plafond da 1.500 euro al mese) o la Gold (12,50 euro come canone trimestrale e 3.00o euro come soglia di spesa). Oppure, se possiedi i giusti requisiti, puoi richiedere le carte di credito Amex con plafond personalizzabili ma con costi mensili più elevati delle altre carte di pagamento.

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

4. Conto Corrente Arancio di ING

Una soluzione per avere sia la carta di credito che il conto corrente a canone zero è l’offerta attiva fino al 31 Marzo per i nuovi clienti che sottoscrivono l’apertura del Conto Corrente Arancio di ING. La banca con questa promozione offre il conto digital gratis per 12 mesi ed include anche l’emissione della Mastercard Gold a canone gratuito per 1 anno.

Le condizioni dell’offerta di questo mese ti consentiranno di continuare a non versare il canone di conto e carta se:

attivi accredito pensione/stipendio/versi almeno 1.000 euro al mese sul conto

spendi 500 euro al mese con la carta o attivi Pago Flex

Non tutti gli utenti potranno avere la carta di credito, dovrai avere almeno 3.000 euro sul conto per fare richiesta della carta. Con Mastercard Gold infatti avrai la possibilità di spendere fino a 1.500 euro con rimborso a saldo il mese successivo, oppure potrai rateizzare la restituzione degli importi spesi con Pago Flex. I prelievi, come con tutte le carte di credito, saranno poco convenienti ma ammessi, per l’anticipo di contante dovrai pagare una commissione pari al 4% dell’importo prelevato.

La banca offre il Modulo zero vincoli, si tratta di un pacchetto con cui potrai prelevare gratuitamente, effettuare bonifici online senza commissioni e che ti permetterà di richiedere senza spese 1 carnet di assegni. Attivare questo piano costa in genere 2 euro ma per chi sceglie Conto Arancio è gratuito.

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

5. Conto Fineco

Infine, nella classifica dei 5 migliori conti correnti da aprire in Lombardia c’è il conto Fineco, anche questo in promozione gratis per 1 anno (poi il canone per gli over 30 sarà di 6,95 euro al mese)

Con questa soluzione avrai una carta di debito gratuita e potrai:

prelevare gratuitamente da sportelli UniCredit in UE e in Italia (per importi superiori a 99 euro)

fare bonifici online o via app senza commissioni

attivazione carta di debito gratuita e con massimale personalizzabile (fino a 5 mila euro)

La banca inoltre prevede la possibilità di concedere prestiti online fino a 50 mila euro a condizioni agevolate e consentirà di aprire linee di fido a partire da 3 mila euro e fino a 100 mila euro.

Puoi conoscere maggiori dettagli sull’offerta Fineco cliccando qui di seguito.

