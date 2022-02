Le migliori offerte luce e gas di Febbraio 2022

Le bollette di Gennaio sono state un salasso e vuoi correre ai ripari cambiando gestore? Puoi passare ad un nuovo fornitore in modo semplice e veloce ma prima devi individuare la promozione giusta da attivare. Ecco una guida di SOStariffe.it alle migliori offerte luce e gas di Febbraio in cui ti illustriamo in dettaglio i costi e i servizi inclusi nelle soluzioni.

Non sono bastati gli interventi promossi finora dal Governo Draghi ad evitare i rincari delle bollette per famiglie ed imprese. E dopo aver ricevuto le fatture di Gennaio hai deciso che è arrivato il momento di trovare soluzioni più economiche. Secondo le stime dell’Arera i clienti del mercato tutelato hanno subito aumenti pari al 41,8% sulle bollette del gas e del 55% su quelle dell’energia elettrica, e questi sono stati i rincari contenuti grazie ai provvedimenti dello Stato (riduzione Iva sul gas, azzeramento spesa per oneri di sistema e potenziamento bonus sociali).

In attesa che il Governo chiarisca quali saranno i termini del prossimo Decreto anti aumenti, che dovrebbe avere un valore tra i 5 e i 7 miliardi di euro, se sei ancora un utente del mercato a Maggior tutela potresti risparmiare centinaia di euro l’anno e ridurre l’impatto dei rincari sul tuo budget familiare. I prezzi del gas e dell’energia infatti sono decisamente più contenuti per questi clienti e il passaggio alle offerte libere può avvenire in un mese circa.

Se non hai mai effettuato una ricerca delle migliori offerte luce e gas potresti trovare utile usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che non ti impegna all’acquisto delle soluzioni ma che rende le promozioni più semplici da confrontare. La ricerca automatica riuscirà in pochi secondi a restituirti decine di risultati e creerà delle tabelle che faciliteranno il paragone tra le condizioni proposte. In particolare potrai conoscere le condizioni di pagamento, le agevolazioni per i nuovi clienti, la bolletta mensile e il conto annuale che potresti pagare rispetto al tuo consumo stimato.

Nella sezione Maggiori informazioni inoltre potrai visionare anche uno schema che riporta tutte le voci di spesa che compongono la bolletta e vedrai applicati anche gli sconti offerti dal fornitore. Effettua la tua ricerca personale cliccando qui in basso o scarica l’App di SOStariffe.it.

Per chi è già cliente del mercato libero è possibile utilizzare il servizio di consulenza Analisi della bolletta, in questo caso gli esperti di SOStariffe.it studieranno le informazioni sulle tue abitudini di consumo e verificheranno se l’offerta attiva è adatta alle tue esigenze. Per procedere con il servizio descritto dovrai inviare la tua fattura a bolletta@sostariffe.it (puoi anche usare l’app o caricare la bolletta nell’apposita pagina delle offerte luce e gas).

Offerte luce e gas, le migliori di Febbraio 2022

Per essere sicuro/a di risparmiare e di scegliere un’offerta veramente conveniente dovrai fare attenzione ad alcuni particolari. Per le promozioni gas a fare la differenza sono il prezzo della materia prima, le condizioni per la compensazione delle emissioni ed eventuali sconti.

Il discorso è un pochino più complesso quando devi considerare le promozioni per la fornitura di energia. In questo caso dovrai innanzitutto capire se per te è più adatta una soluzione monoraria o per fasce orarie. La prima tipologia è un’offerta per coloro che trascorrono molto tempo in casa e che applica un unico prezzo alla materia prima consumata, le promozioni biorarie e triorarie invece offrono costi differenti in base ai giorni e alle fasce orarie di consumo e sono più convenienti se concentri l’uso degli elettrodomestici di sera e nei weekend.

Analizziamo insieme qualcuna delle migliori promozioni energia e gas per capire meglio come scegliere la prossima offerta da attivare.

Le promozioni gas del mese

Ecco quali sono le migliori promozioni gas che puoi attivare a Febbraio e con le quali puoi risparmiare sulle bollette. Per rendere più chiaro il paragone abbiamo creato un profilo da prendere ad esempio:

famiglia composta da 4 persone

appartamento da 100 mq

uso del gas – acqua calda, cottura e riscaldamento

A queste condizioni il consumo annuo di gas stimato è di 1.450 smc, con le attuali tariffe del mercato tutelato significa che in un anno paghi circa 2.218 euro per le tue bollette. Vediamo quanto puoi risparmiare passando alle promozioni del mercato libero.

NeNvenuto Gas

Attualmente il costo del gas per i clienti del servizio di Maggior tutela è di quasi di 0,879436 euro per smc, con questa offerta di NeN invece pagherai 0,5700 euro per smc per il gas che consumerai. Il gestore ti garantirà di mantenere il costo della materia prima invariato per 36 mesi e ti offre anche uno sconto di benvenuto di 48 euro (che raddoppieranno se sottoscriverai anche l’offerta luce).

Passando al libero mercato con questa soluzione potrai risparmiare fino a 636 euro in bolletta. E potrai ulteriormente ridurre la tua spesa se parteciperai al concorso Azzera la tua rata. Questo programma consiste nel presentare nuovi clienti a NeN, per ogni contratto che verrà sottoscritto a Febbraio con il tuo codice cliente potrai ottenere 2,50 euro di sconto in bolletta, se l’attivazione delle offerte avverrà tra Marzo e Dicembre lo sconto scenderà ad 1 euro.

Click Gas

Il prezzo del gas che ti viene offerto da A2A è pari a 0,5500 euro per smc e sarà bloccato per il primo anno di fornitura. Con questa soluzione potrai risparmiare fino a 604 euro in 12 mesi, stando alle attuali tariffe del mercato tutelato.

Potrai attivare questa offerta solo tramite la piattaforma online e l’unico metodo di pagamento previsto è il RID in conto corrente.

Edison Sweet Gas

Una delle promozioni consigliate dagli esperti di SOStariffe.it è la Sweet Gas di Edison, il prezzo del gas proposto ai nuovi clienti è pari a 0,6450 euro per smc e sarà bloccato per 1 anno. Il sistema ha calcolato che un cliente del mercato tutelato passando a questa offerta potrebbe ottenere un risparmio di 483 euro.

A consentire una riduzione del genere, oltre ad un prezzo del gas inferiore a quello attualmente applicato dal servizio di Maggior tutela, sono gli sconti smart e il bonus fedeltà applicato a questa promozione. Se attivi l’invio della bolletta digitale e il pagamento in RID o con addebito su carta potrai avere uno sconto di 5 euro (bonus smart). Per ogni mese che resterai un cliente Edison invece accumulerai 1,67 euro di sconti in bolletta fino ad arrivare a 40 euro in 2 anni (bonus fedeltà).

Le migliori offerte energia

Quanto visto per le offerte gas vale anche per quelle dell’energia elettrica, il prezzo attualmente applicato dalle tariffe del mercato tutelato è di 0,35485 euro per kWh mentre con le soluzioni del libero mercato pagherai quasi la metà.

In questo caso la famiglia tipo presa ad esempio è composta da 4 persone e vive in un appartamento da 100 mq, ha una lavatrice, una lavastoviglie, un frigo e un forno e li usa per lo più di sera, di sabato e domenica. Il consumo annuo stimato è di 3.900 kWh.

Ecco quali sono le promozioni energia con cui potrai risparmiare di più.

Click Luce

Un’offerta monoraia con un prezzo dell’energia elettrica bloccato per 12 mesi è ciò che propone A2A a chi sceglie la sua Click Luce. La tariffa applicata ai consumi dei clienti che passano a questa soluzione è di 0,1500 euro/kWh e questo per la famiglia tipo cliente del mercato tutelato significa un risparmio annuo di 821 euro l’anno.

Come per la componente gas, anche per il contratto luce è previsto il pagamento in RID e l’invio della bolletta elettronica. L’offerta è inoltre una soluzione ad energia verde, quindi il fornitore si impegna a garantirti che l’elettricità che consumi viene prodotta da fonti rinnovabili (eoliche, idroelettriche o solari).

NeNvenuto Luce

Un ottimo risparmio viene offerto anche ai nuovi clienti di NeN con la sua promozione NeNvenuto. Come abbiamo già visto per il gas, potrai avere uno sconto in bolletta come welcome da parte del gestore di 48 euro e pagherai l’energia elettrica 0,1608 euro/kWh (bloccato per 36 mesi). Questo porterà il tuo risparmio in un anno a 789 euro circa. Le attuali condizioni valgono solo fino al 23 Febbraio.

Prima di passare a NeN dovresti sapere che questo gestore ha studiato una sorta di formula di abbonamento anche per le bollette luce e gas, in pratica stimando il consumo annuo suddivide la spesa in rate mensili di pari importo. Al termine del periodo poi la società provvederà ad un controllo dei consumi ed eventualmente aumenterà o ridurrà la tua rata.

E.ON Luce e Gas Insieme

E siamo all’ultima promozione che analizziamo insieme, si tratta della soluzione dual fuel di E.ON Luce e Gas Insieme. Scegliendo questa soluzione pagherai la tua energia elettrica 0,1661 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi) e la tariffa applicata ai tuoi consumi sarà monoraria.

La tua famiglia (se rientra nel profilo tipo) potrà risparmiare quasi 733 euro in un anno passando dal mercato tutelato a questa promozione. Puoi conoscere meglio le condizioni E.ON cliccando qui in basso.

