Come faccio a attivare la domiciliazione bancaria: le offerte di febbraio 2022 con RID

La domiciliazione bancaria – o addebito diretto – è un’operazione finanziaria che permette di rendere un pagamento automatico: nella pratica, si autorizza la propria banca ad accettare gli ordini di addebito che provengono da un determinato creditore.

Viene utilizzata per i pagamenti ricorrenti, come per esempio quelli delle bollette luce e gas, oppure delle carte di credito. Prima di analizzare quali siano le offerte di febbraio 2022 che permettono di attivare la domiciliazione bancaria, vogliamo parlare del termine RID e della sua evoluzione negli anni.

Come si chiama adesso il RID?

RID è l’acronimo di rapporto interbancario diretto: è stato in vigore fino al 1° febbraio 2012, quando è stato sostituito dall’analogo europeo, ovvero l’SDD, acronimo di SEPA Direct Debit. Cosa cambia, in pratica? La zona di incassi è stata estesa a tutta l’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), standardizzando le procedura di trasferimento di denaro tra i Paesi che vi aderiscono.

Nei fatti, per autorizzare l’addebito diretto sul proprio conto corrente oppure sulla propria carta di credito, sarà possibile:

rivolgersi direttamente alla propria banca;

in alternativa, sottoscrivere il modulo RID presso il creditore, che provvederà a inviare la richiesta di autorizzazione all’addebito.

Quanto costa il servizio di domiciliazione bancaria? L’SDD (ex RID) è gratuito: si tratta di una soluzione davvero molto conveniente non solo in termini economici, ma anche in merito al fattore tempo. Sei un tipo che si dimentica spesso di pagare le bollette e si riduce a fare la fila in Posta all’ultimo momento? La domiciliazione bancaria è, senza dubbio, la migliore soluzione per te.

Vediamo allora di seguito quali sono le migliori offerte luce e gas che permettono di pagamenti con RID che si possono sottoscrivere (direttamente online) a febbraio 2022. Le offerte presentate sono state individuate effettuando una simulazione su una famiglia composta da 3 persone, che abita in una casa di 80 metri quadri.

Confronta le migliori offerte luce e gas »

Edison Sweet Luce

Questa promozione potrà essere pagata sia tramite addebito diretto sul conto corrente sia su carta di credito: si caratterizza per il prezzo fisso per 24 mesi e la tariffa di tipo monorario.

Tra i vantaggi che si potranno ottenere scegliendo questa promozione, ci sono:

un bonus pari a 85 euro nel caso di mono fornitura o fino a 250 euro nel caso di attivazione dell’offerta in modalità Dual Fuel;

un risparmio fino a 588 euro all’anno;

la polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di AXA.

Scopri Edison Sweet Luce »

Nel caso in cui si attivasse questa promozione in modalità Dual Fuel, ovvero, scegliendo anche Edison Sweet Gas, si potranno risparmiare fino a circa 400 euro all’anno sulla componente gas. Facendo una somma, in totale sarà possibile pagare quasi 1.000 euro in meno rispetto al prezzo della maggior tutela.

Scopri Edison Sweet Gas »

Illumia Luce Extra Web

La promozione proposta da Illumia si caratterizza per il prezzo bloccato, il pagamento tramite RID e:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

una tariffa di tipo monorario;

fino a 25 kWh in omaggio al mese;

un risparmio annuo fino a 784 euro.

Scopri Luce Extra Web »



A2A Click Luce

Il fornitore A2A propone un’offerta in esclusiva web con tariffa monoraria e prezzo bloccato. Tra le sue caratteristiche, si annoverano:

un risparmio annuo fino a 776 euro;

la bolletta elettronica;

la gestione dell’area clienti direttamente online.

Scopri A2A Click Luce »

Anche questa promozione sulla componente luce potrà essere attivata in modalità Dual Fuel, scegliendo la promozione A2A Click Gas: si potranno risparmiare circa 480 euro sulla bolletta del gas. Se sommati al risparmio già previsto sulla luce, stiamo parlando di quasi 1.200 euro in meno rispetto a quello che si spenderebbe in Maggior Tutela.

Scopri A2A Click Gas »

Annunci Google

NeNvenuto Luce

Questa promozione proposta dal fornitore NeN prevede:

il pagamento tramite RID o carta di credito;

il prezzo fisso e bloccato per 36 mesi;

la tariffa monoraria.

L’energia elettrica sarà prodotta al 100% da fonti rinnovabili, si potrà ricevere uno sconto di 48 euro sulla fornitura di luce e si riusciranno a risparmiare circa 750 euro rispetto al prezzo previsto nel mercato tutelato.

Scopri NeNvenuto Luce »

La promozione sulla componente luce potrà essere attivata, in modalità Dual Fuel, attivando anche l’offerta NeNvenuto Gas, la quale prevede il prezzo bloccato fino a 36 mesi e un risparmio annuo pari a circa 520 euro.

Scopri NeNvenuto Gas »

E.ON Luce e gas insieme

E.ON propone una delle migliori tariffe di tipo Dual Fuel tra quelle disponibili in commercio. Si caratterizza per il prezzo bloccato, la tariffa monoraria e i pagamenti tramite il tradizionale bollettino cartaceo, oppure tramite domiciliazione diretta delle utenze.

Attivando questa promozione:

si potranno risparmiare fino a quasi 700 euro all’anno sulla componente luce, rispetto al prezzo del mercato tutelato;

si avrà diritto all’energia prodotta da fonti rinnovabili;

si potrà ricevere uno sconto speciale, del 10%, sulla componente energia.

Scopri E.ON Luce e gas insieme »



Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

La promozione luce del fornitore Wekiwi si contraddistingue per:

il pagamento tramite RID;

il prezzo bloccato e la tariffa di tipo monorario;

il meccanismo della carica mensile;

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

20 euro di sconto nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

Sarà anche possibile risparmiare fino a circa 660 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 mesi »

Tate luce

L’operatore Tate propone un’offerta con tariffa di tipo triorario, che permette di risparmiare fino a 635 euro rispetto al costo del mercato tutelato. Questa offerta si caratterizza per l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, per l’assenza di deposito cauzionale e per il programma Porta gli amici in Tate, con il quale sarà possibile ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Tate permette di risparmiare circa 635 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato e di pagare le bollette tramite addebito diretto sul conto corrente, oppure pagamento con carta di credito. È inoltre previsto uno sconto di 48 euro sulla prima fornitura di luce.

Scopri Tate luce »

Scegliendo di attivare anche la promozione sulla componente gas, ovvero Tate gas, sarà possibile risparmiare circa 330 euro sul gas e ricevere uno sconto di 36 euro per la prima fornitura di gas.

Scopri Tate gas »

Per concluudere, sulla base di quanto detto fin qui, le promozioni luce e gas con RID più convenienti fra tutte, sono quelle che:

prevedono la possibilità di poter essere attivate in modalità Dual Fuel;

hanno il prezzo bloccato, per un periodo minimo di 12 mesi.

Confronta le migliori offerte luce e gas »