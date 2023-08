Enel Flex luce e gas è la proposta commerciale di Enel Energia per i consumatori che vogliano ricevere bollette di energia e metano sempre in linea con l'andamento del mercato . Ecco costi, caratteristiche e vantaggi di questa soluzione ad agosto 2023 su SOStariffe.it .

“Enel Flex” è la soluzione luce e gas casa che Enel Energia rivolge ai clienti domestici che vogliano beneficiare dell’accesso alle condizioni tariffarie della materia prima all’ingrosso e ricevere così bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Di seguito analizziamo costi e caratteristiche dell’offerta Enel Flex, tenendo presente che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta a scandagliare questa e altre numerose proposte commerciali messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero, per individuare la soluzione luce o gas più in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Affinché si possa trarre il massimo vantaggio da questo strumento gratuito, è necessario inserire nell'apposita maschera il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e metano. Tale informazione è sempre reperibile in una bolletta recente ricevuta dall'attuale fornitore, oppure può essere calcolata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso

Enel Flex luce e gas: come risparmiare con le offerte di Agosto 2023

TIPO DI FORNITURA NOME DELL’OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE Fornitura luce Flex Luce 0,1890 €/kWh (in F1 e F2)

0,1390 (in F3) 86,22 €/mese Fornitura gas Flex Gas 0,5332 €/Smc 145,11 €/mese

Le stime di spesa elencate in tabella sono quelle che accumulerebbe una “famiglia tipo” registrando un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Ricordiamo che i prezzi dell’energia elettrica e del metano citati in tabella sono riferiti al valore degli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) a luglio 2023 (gli ultimi attualmente disponibili), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo stabilito dal fornitore stesso.

Enel Flex luce e gas ha i seguenti tratti distintivi:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,077 €/kWh di contributo al consumo (nelle Fasce F1 e F2) e PUN + 0,027 (nella fascia F3);

di contributo al consumo (nelle Fasce F1 e F2) e (nella fascia F3); tariffazione trioraria : l’energia elettrica ha un costo diverso in base all’orario di utilizzo. Ricordiamo che la Fascia F1 va dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì (escluse le festività nazionali); la Fascia 2 va dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07 alle 23 (escluse le festività nazionali); la Fascia 3 va dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali;

: l’energia elettrica ha un costo diverso in base all’orario di utilizzo. Ricordiamo che la Fascia F1 va dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì (escluse le festività nazionali); la Fascia 2 va dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07 alle 23 (escluse le festività nazionali); la Fascia 3 va dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali; prezzo del gas all’ingrosso PSV+ 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura, per un costo complessivo di 120 euro all’anno;

servizio bolletta online incluso e gratuito, oltre alla presenza dell’ App di Enel Energia ;

; sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! per accumulare punti e partecipare a concorsi a premi;

per accumulare punti e partecipare a concorsi a premi; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Per avere maggiori informazioni su Enel Flex Luce, la cui attivazione costerebbe alla “famiglia tipo” 86,22 euro al mese, ecco qui sotto il link di riferimento:

Per quanto riguarda la fornitura di gas, la sottoscrizione della soluzione di Enel Energia inciderebbe sul budget mensile della “famiglia tipo” per 145,11 euro. Per saperne di più, basta cliccare sul pulsante verde di seguito:

Enel Flex luce e gas: come attivare l’offerta ad Agosto 2023

È bene ricordare che possono aderire alla gamma di offerte Enel Flex tutti i clienti domestici che vogliano passare ad Enel Energia da un altro fornitore di energia elettrica e metano. In tal caso, Enel Energia fa sapere che:

non sono previsti costi per l’attivazione dell’offerta;

non sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore;

il passaggio avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

Per richiedere Enel Flex basta accedere alla pagina del provider direttamente dal comparatore di SOStariffe.it e seguire la procedura di attivazione. Per completarla, è necessario tenere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati anagrafici dell’intestatario della bolletta;

il codice POD per la fornitura luce e il codice PDR per la fornitura gas;

per la fornitura luce e il per la fornitura gas; le coordinate bancarie, nel caso si voglia procedere con la domiciliazione bancaria.

Una volta attivata l’offerta Enel Flex è possibile beneficiare di uno sconto mensile di 2 euro al mese per 12 mesi nel caso di sottoscrizione dell’offerta Fibra casa di Enel Energia, per navigare dalla propria abitazione alla velocità di 1 Gbps in download al costo di 22,90 euro al mese per un anno, anziché di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita per i già clienti Enel luce e gas.